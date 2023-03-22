В ожидании продолжения «Папиных дочек» мы выяснили, как могли бы выглядеть персонажи в голливудской версии сериала
Недавно киношники приятно огорошили зрителей новостью: сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году. Нам уже не терпится узнать, как сложилась судьба у любимых персонажей. А чтобы ожидание не казалось таким утомительным, мы решили немного похулиганить: с помощью искусственного интеллекта выяснили, как могли бы выглядеть главные герои, если бы существовала и голливудская версия сериала.
Сергей Васнецов — Брендан Фрейзер
Маша — Аня Тейлор-Джой
Даша — Дженна Ортега
Галина Сергеевна — Майя Хоук
Женя — Милли Бобби Браун
Пуговка — Маккенна Грейс
Антонина Семеновна — Кэти Бейтс
Тамара — Эмма Томпсон
Веник — Тимоти Шаламе
Полежайкин — Джереми Рэй Тейлор
Якушева — Алекса Деми
Антонов — Джона Хилл
Олигарх Василий — Леонардо Ди Каприо
Жена олигарха Оксана — Лина Хиди
Таисия Кирилловна — Гвендолин Кристи
Людмила Михайловна — Эмили Блант
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Фото на превью Папины дочки / Телеканал СТС, Папины дочки / Телеканал СТС
AdMe/Кино/В ожидании продолжения «Папиных дочек» мы выяснили, как могли бы выглядеть персонажи в голливудской версии сериала
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