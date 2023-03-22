В ожидании продолжения «Папиных дочек» мы выяснили, как могли бы выглядеть персонажи в голливудской версии сериала

Недавно киношники приятно огорошили зрителей новостью: сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году. Нам уже не терпится узнать, как сложилась судьба у любимых персонажей. А чтобы ожидание не казалось таким утомительным, мы решили немного похулиганить: с помощью искусственного интеллекта выяснили, как могли бы выглядеть главные герои, если бы существовала и голливудская версия сериала.