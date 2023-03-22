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В ожидании продолжения «Папиных дочек» мы выяснили, как могли бы выглядеть персонажи в голливудской версии сериала

Кино
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Недавно киношники приятно огорошили зрителей новостью: сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году. Нам уже не терпится узнать, как сложилась судьба у любимых персонажей. А чтобы ожидание не казалось таким утомительным, мы решили немного похулиганить: с помощью искусственного интеллекта выяснили, как могли бы выглядеть главные герои, если бы существовала и голливудская версия сериала.

Сергей Васнецов — Брендан Фрейзер

Маша — Аня Тейлор-Джой

Даша — Дженна Ортега

Галина Сергеевна — Майя Хоук

Женя — Милли Бобби Браун

Пуговка — Маккенна Грейс

Антонина Семеновна — Кэти Бейтс

Тамара — Эмма Томпсон

Веник — Тимоти Шаламе

Полежайкин — Джереми Рэй Тейлор

Якушева — Алекса Деми

Антонов — Джона Хилл

Олигарх Василий — Леонардо Ди Каприо

Жена олигарха Оксана — Лина Хиди

Таисия Кирилловна — Гвендолин Кристи

Людмила Михайловна — Эмили Блант

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Фото на превью Папины дочки / Телеканал СТС, Папины дочки / Телеканал СТС
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278217
AdMe/Кино/В ожидании продолжения «Папиных дочек» мы выяснили, как могли бы выглядеть персонажи в голливудской версии сериала
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