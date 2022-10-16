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10 звезд, которые не знают, что такое возраст

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По словам ученых, изобретение омолаживающего эликсира лишь вопрос времени. Возможно, уже наше поколение сможет испытать его на себе. И похоже, что некоторые знаменитости приняли участие в клинических испытаниях волшебного напитка, потому что с каждым годом они выглядят только моложе. А 10 звезд из нашей подборки лишний раз доказывают, что мы молоды до тех пор, пока ощущаем себя таковыми.

Шер

East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Наоми Кэмпбелл

East News, Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News

Зак Эфрон

EVERETT COLLECTION / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Кейли Куоко

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Associated Press / East News

Крисси Тайген

BEHAR ANTHONY / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Хэлли Берри

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Кристин Дэвис

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Оливия Уайлд

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Леонардо Ди Каприо

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Кристина Агилера

East News, Invision / Invision / East News

По вашему мнению, что помогает знаменитостям замедлять процесс старения? Совпадает ли ваш биологический возраст с психологическим?

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Associated Press / East News
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AdMe/Музыка/10 звезд, которые не знают, что такое возраст
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