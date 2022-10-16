10 звезд, которые не знают, что такое возраст
По словам ученых, изобретение омолаживающего эликсира лишь вопрос времени. Возможно, уже наше поколение сможет испытать его на себе. И похоже, что некоторые знаменитости приняли участие в клинических испытаниях волшебного напитка, потому что с каждым годом они выглядят только моложе. А 10 звезд из нашей подборки лишний раз доказывают, что мы молоды до тех пор, пока ощущаем себя таковыми.
Шер
Наоми Кэмпбелл
Зак Эфрон
Кейли Куоко
Крисси Тайген
Хэлли Берри
Кристин Дэвис
Оливия Уайлд
Леонардо Ди Каприо
Кристина Агилера
По вашему мнению, что помогает знаменитостям замедлять процесс старения? Совпадает ли ваш биологический возраст с психологическим?
Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Associated Press / East News
Поделиться этой статьёй