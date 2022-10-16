10 звезд, которые не знают, что такое возраст

По словам ученых, изобретение омолаживающего эликсира лишь вопрос времени. Возможно, уже наше поколение сможет испытать его на себе. И похоже, что некоторые знаменитости приняли участие в клинических испытаниях волшебного напитка, потому что с каждым годом они выглядят только моложе. А 10 звезд из нашей подборки лишний раз доказывают, что мы молоды до тех пор, пока ощущаем себя таковыми.