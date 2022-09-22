20 книг современных авторов, которые идеально подойдут для чтения дождливыми осенними вечерами

Осенью у каждого из нас часто возникает желание укутаться в плед, взять чашку какао и насладиться чтением захватывающей книги. Если классическая литература уже перечитана вдоль и поперек, на помощь придут произведения современных авторов. Любителям детективов наверняка придется по душе книга Ричарда Османа «Человек, который умер дважды», поклонники романтической литературы оценят «Прекрасный мир, где же ты» Салли Руни, а фанаты моды примутся за чтение «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» Франчески Картье Брикелл.

Мы в ADME перелопатили множество книг и выбрали те, которые достойны быть объектами повышенного внимания.

Керри Махер. Книжный на левом берегу Сены В основу книги легла история Сильвии Бич — девушки, которая открыла в Париже культовый книжный магазин «Шекспир и компания». В свое время он стал центром притяжения для Хемингуэя, Фицджеральда и многих других писателей. В произведении рассказывается о том, через что пришлось пройти этой любительнице книг для того, чтобы стать значимой фигурой в литературном сообществе. Как отметил один из критиков: «„Книжный на левом берегу Сены“ — это роман, в котором я бы хотел жить».

Колм Тойбин. Волшебник «Волшебник» Колма Тойбина основан на непростом жизненном пути лауреата Нобелевской премии писателя Томаса Манна. Действие книги охватывает более 50 лет. Семейная сага рассказывает о детстве, юности и зрелых годах всемирно известного писателя, на чью долю выпало немало лишений и испытаний. Нина Стиббе. Райский уголок «Райский уголок» — это чувственная, тонкая, добрая история, приправленная неподражаемым английским юмором. 15-летняя Лиззи устроилась на подработку в дом престарелых. Она ожидала, что это не принесет ей каких-то забот, однако работа со стариками оказалась довольно-таки сложной и порой даже невыносимой. Сможет ли героиня найти общий язык с ними и с какими испытаниями ей придется столкнуться?

Жауме Кабре. Когда наступит тьма «Когда наступит тьма» — это сборник детективных рассказов от мастера каталонской литературы. Один из них повествует о выходце из приюта, который начинает мстить всем тем, кто его когда-то бросил. В другом рассказе разворачивается нечто необычное: картина крадет вора, который однажды украл это же произведение искусства. Кэтрин Рейвен. Фокс и я. Невероятная история о диком лисе, который помог человеку обрести гармонию Эта пронзительная книга о трогательной дружбе между девушкой и диким лисом способна изменить отношение каждого человека к природе. После защиты докторской диссертации Кэтрин нашла покой в небольшом коттедже в отдалении от людей. Так она хотела отдохнуть и набраться сил. Однако к ней начал наведываться лис, который и стал для девушки настоящим другом.

Кэтрин Рейвен. Фокс и я: необыкновенная дружба.

Стейси Холлс. Миссис Ингланд «Большие дома хранят большие тайны» — так написано на обложке книги «Миссис Ингланд». Выпускница колледжа устраивается на работу гувернанткой. На первый взгляд ей показалось, что интеллигентная семья, на которую она работает, лишена недостатков. Однако вскоре девушка начинает понимать, что стены роскошного особняка скрывают нечто страшное. По мере разоблачения мрачных тайн дома самой героине также придется переосмыслить свое прошлое.

Валери Перрен. Если бы я был собой Трое друзей учатся в одной школе, их связывают общие идеалы и жизненные принципы. Они понимают друг друга с полуслова, но не находят понимания у остальных. Проходит много лет. На дне озера обнаруживают машину. В ходе расследования выясняется, что это загадочное происшествие связано с 3 друзьями. И об этом есть что рассказать их приятельнице, которая знала о той троице все.

Джонатан Коу. Мистер Уайлдер и я Девушка Калиста отправляется на остров, ставший съемочной площадкой для фильма великого режиссера Билли Уайлдера. Она счастлива, а режиссер полон грусти, так как понимает, что его время в кино скоро пройдет. Однако Калиста будет пытаться всячески способствовать тому, чтобы Уайлдер вышел из своей меланхолии и взглянул на мир по-другому. Но удастся ли девушке добиться этого? Салли Руни. Прекрасный мир, где же ты Это 3-й роман автора нашумевших «Нормальных людей». В нем Салли Руни рассказывает о 2 девушках, которые убеждены в том, что искусство уже давно превратилось в товар, а литература изжила себя. Девушки уверены в том, что скоро наступит крах человеческой цивилизации. Но удастся ли им поверить в то, что мир все-таки прекрасен?

Салли Руни. Прекрасный мир, где же ты.

Элина Бакман. Когда исчезают следы Этот остросюжетный скандинавский детектив рассказывает о 3 парнях, которые снимали фильм об отшельнике, живущем на острове. Сначала пропал один из них, затем второй. Первого находят — второй пропал без вести. Коллега сестры второго парня решает помочь в поиске и создает подкаст «Следы». Но поможет ли это или, наоборот, лишь только помешает процессу?

Франческа Картье Брикелл. Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши Прадед автора книги был одним из 3 братьев — основателей модного дома Cartier. Франческа путешествовала по свету много лет для того, чтобы собрать материалы, и впоследствии написала подлинную историю зарождения и становления всемирно известного бренда. В центре сюжета 3 брата, каждый из которых внес огромный вклад в становление Cartier, превратив скромный ювелирный парижский магазинчик в мировой модный дом. Некоторые читатели именно из этой книги узнали о том, что Картье были одними из первых, кто начал выпускать наручные мужские часы.

«Картье».

Франсуа-Анри Дезерабль. Властитель мой и господин «Властитель мой и господин» получил Гран-при Французской академии за лучший роман 2021 года. Это история о страстной любви, которая привела к непоправимым последствиям. Во всяком случае, так уверяет суд, обвиняющий молодого поэта Васко. Главная улика — тетрадь со стихами Васко, которая может сыграть с ним злую шутку. Удастся ли молодому человеку оправдаться?

Нэнси Тайер. Девочки лета Нэнси Тайер является автором ряда бестселлеров New York Times. В «Девочках лета» писательница рассказывает историю одной семьи. У Лизы и Эриха романтические чувства уже давно угасли, их дети выросли и разъехались. Однако спустя некоторое время отпрыски возвращаются домой со своими разрушенными надеждами и обнаруживают, что мама влюбилась. Они переживают за нее и боятся, что новый кавалер, моложе ее на 10 лет, разобьет ей сердце. Но правы ли они? Это волнующая и полная любовных открытий история, которую хочется испытать в жизни. После прочтения почему-то задумалась о создании собственной семьи, чтобы дети стали такой же опорой в жизни. © ленуська / Litres

Анна Маццола. Заводная девушка «Абсолютный шедевр», «леденящая душу история», «захватывающий роман» — такими эпитетами критики наградили «Заводную девушку». Девушка устраивается на работу горничной в дом знаменитого часовщика. У нее особое задание: ей поручили узнать, чем на самом деле занимается этот мастер. Ведь о нем ходят самые невообразимые слухи, например говорят, что он создает все свои творения, дерзко бросая вызов законам природы.

Джойс Кэрол Оутс. Ночь, сон, смерть и звезды Джойс Кэрол Оутс можно назвать классиком современной литературы, ведь она не раз становилась финалистом Пулитцеровской премии и является обладателем других почетных литературных наград. В своем новом романе она рассказывает о трагедии, которая проверила на прочность одну семью. Вдова, потерявшая мужа, отреагировала на эту потерю совсем не так, как предполагали другие, и от этого у общества появились некие подозрения.

Донна Фрейтас. Девять жизней Роуз Наполитано Главная героиня всегда знала, что не хочет детей. Однажды она поссорилась с мужем, и внезапно ее жизнь разделилась на 9 возможных сценариев. Одна из читательниц оставила такой отзыв о романе: «В этой книге нет идеальных героев, не ищите их здесь. Время от времени вам даже захочется их придушить. Иногда захочется придушить и автора. Нет здесь и идеальной всепоглощающей любви, вернее, она есть, но не в привычном нам смысле». © Николенко Елена / Labirint

Майя Гельфанд. И горы смотрят сверху Ева живет в небольшой квартире вместе со своей матерью, которая выводит ее из себя деспотичностью. Девушка недавно рассталась с возлюбленным и пытается прийти в себя. Она начинает находить радость в неспешных прогулках и других повседневных вещах, но главное — начинает любить и принимать себя. Ну а в этом ей помогает не кто иной, как ее мама. Одна из писательниц дала такой отзыв об этом творении: «Уверена, что каждый, кто прочтет эту книгу, найдет то, что тронет его душу».

Ричард Осман. Человек, который умер дважды «Человека, который умер дважды» по достоинству оценят любители тонкого британского юмора и поклонники остросюжетных детективов. Четверка сыщиков-любителей попробует помочь одному человеку, которого обвиняют в краже алмазов, а мафиози тем временем посягают на его жизнь. Сумеют ли они спасти этого героя или их попытки будут тщетными? Это одна из тех книг, прочитав которую на 3/4, вы в дальнейшем можете позволить себе лишь 1–2 главы. И все для того, чтобы она не так быстро закончилась. © reader / Amazon

Сара Лэнген. Добрые соседи По утверждению одного критика, этот роман поможет нам понять, как мы сейчас живем. Покой благопристойных жителей одного городка внезапно нарушается приездом семейства Уайлдов. Отец семейства в прошлом рок-звезда, славящийся разгульным образом жизни, мать имеет огромные проблемы со стилем, а дети вечно бранятся как сапожники. Однажды их дочь упала в провал, образовавшийся в городском парке, и с тех пор в городке начинает твориться нечто невообразимое.

Хироко Оямада. Нора Это лаконичное произведение рассказывает о буднях японский домохозяйки. Ее муж сменил работу, и семья была вынуждена переехать в сельскую местность. Будни жены наполнены рутиной: она ходит в магазин, тщетно пытается найти хоть какую-то работу и старается привыкнуть к постоянному присутствию родственников супруга. Так, в один день, выполняя поручение своей свекрови, она столкнулась с неким любопытным существом, и с этого момента ее жизнь уже не будет прежней. Это самая настоящая 92-страничная жемчужина. Но она заставит вас поверить в то, что вы прочитали целый роман! © kimnappi / Amazon