18 доказательств того, что в этом мире нет ничего нежнее и сильнее, чем любовь собаки
Если вам одиноко и порой не хватает дружеского плеча рядом, заведите собаку. Проверено: это работает. Хоть большие, хоть маленькие, наши верные четвероногие товарищи умеют снимать грусть взмахом пушистого хвоста и исцелять разбитое сердце одним взглядом. Вы обращали когда-нибудь внимание, как собаки смотрят на своих хозяев? Обязательно понаблюдайте. А пока предлагаем обнять своего пушистого компаньона (кота тоже можно, если он согласится) и посмотреть на добрые фото.
«Перенашиваю беременность уже 6 дней с предполагаемой даты родов. Она смотрит на меня щенячьими глазками и притащила мне все свои любимые игрушки»
«Тот момент, когда ты ей что-то рассказываешь, а она, хоть и не понимает, все равно тебя любит»
«Пару недель назад моего кота не стало. С тех пор моя собака спит рядом с его домиком и скулит, глядя на него. Не понимаю, нормально это или нет»
Вот это мы понимаем — отличная кровать
Когда ты вырос, а твой плюшевый друг — нет
«Мой щенок впервые увидел моих бабулю и дедулю»
«Если его не покормить по первому требованию, он попытается подкупить вас игрушками»
«Он уже старичок, но еще готов к приключениям»
В мире нет ничего теплее, чем искренняя любовь вашей собаки
«Джек обожает, когда его чешут»
«Подловила, как мой пес смотрит на меня, думая, что я его не вижу»
«Принес мне крохотную палочку и очень собой гордится»
«После 27 дней, проведенных в больнице, я наконец снова гуляю со своей собакой в парке»
- И твоя собака, похоже, в тихом восторге. © Just_Sara_ / Reddit
«Дочкина учеба в колледже разлучила ее с нашей собакой. К счастью, студенческий городок в часе езды от дома, и мы привезли друга к ней в гости»
Иногда объятия — это все, что нужно
«Лучшая фотка моих собак из всех, которые мне удавалось сделать»
«Это Хиг. Он будет до последнего сидеть у меня на крыльце и выть, пока я не открою дверь и не выйду поздороваться. И ведь он даже не мой пес»
«Моя собака о-о-очень устала, но все равно встала, чтобы сопроводить меня в ванную посреди ночи»
Любой владелец собаки согласится с нами, что более бескорыстной любви в мире не найти. Расскажете нам о своих хвостатых любимцах? А если вы кошатник, расскажите о котах. Их ведь тоже совершенно невозможно не любить.
Фото на превью jenncatchem / Reddit
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