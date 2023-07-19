108-летняя англичанка поделилась секретом своей долгой жизни. И его готовы принять не все

Совсем недавно Ада Даниэль из Великобритании отметила свое 108-летие. Сделать праздник незабываемым имениннице помогли несколько сотен людей, которые прислали ей открытки с поздравлениями. Ну а откликнулись они на просьбу неравнодушного к Аде человека, запустившего призыв на страничке в соцсети.

Ада Даниэль родилась 1 июня 1915 года. Она работала на мельнице, трудилась на ферме. Когда ей было 27, она вышла замуж. Женщина прожила со своим супругом вплоть до его кончины. Детей у нее никогда не было, соответственно и внуков тоже.

Сейчас Ада живет в доме престарелых. Ее частенько приходят навещать внучатый племянник и прапраправнучатая племянница. На протяжении некоторого времени Ада держала 6 собак, которые давали ей жизненную силу. Недавно Даниэль поделилась секретом своей долгой жизни: «Секрет моего долголетия в том, что у меня никогда не было детей, но всегда были собаки». Также она говорила, что именно постоянная занятость помогла ей пережить все жизненные трудности.

23 мая Келли Гучер, одна из сотрудниц дома престарелых, где сейчас проживает Ада, опубликовала пост на страничке в соцсети, в котором выступила с призывом порадовать свою подопечную. Она написала следующее: «1 июня нашей милой Аде исполнится 108 лет! Мы бы хотели, чтобы она получила 108 открыток в честь своего праздника. Если вы желаете внести свой вклад в сотворение этого чуда, присылайте свои поздравления на наш адрес».

Келли Гучер говорила о том, что у Ады не так уж много членов семьи, у нее нет детей и внуков, поэтому они решили порадовать ее таким вот образом, как, кстати, сделали и в 2020 году. Тогда героиня получила порядка 200 открыток. Она признавалась: «Я не могу поверить в то, что мне прислали так много открыток с поздравлениями. Сотрудницы дома, где я проживаю, просто фантастические, я хочу поблагодарить их за все, что они делают. У меня был прекрасный день рождения с тортом и музыкой».

В этом году уже на следующее утро после публикации поста на призыв откликнулось 135 человек, а к своему дню рождения героиня получила порядка 300 открыток. Их ей вручили на мини-вечеринке после обеденного чая, а потом задарили воздушными шарами. Также весь район в честь Ады украсили воздушными шарами и баннерами с ее фотографиями.

К поздравлениям даже присоединились король Карл III и королева Камилла. В своей открытке они написали следующее: «Мы счастливы знать, что 1 июня вы отпразднуете свое 108-летие. По этому случаю примите наши поздравления и самые теплые пожелания от всего сердца».

Сотрудники дома престарелых говорили, что уже с апреля Ада была в предвкушении своего дня рождения. Она очень хотела, чтобы этот день поскорее наступил.