10+ продуктов и блюд из Скандинавии, доказывающих, что северная кухня так же загадочна, как полярное сияние

Несмотря на то, что скандинавская кухня не так известна в мире, как, например, французская или итальянская, она, безусловно, заслуживает внимания. Из-за особенностей северного климата в Норвегии, Дании и Швеции очень много сытных и «нажористых» блюд, которые привлекают в первую очередь своей самобытностью. Впрочем, есть в современной скандинавской кулинарной традиции и удивительные нововведения, о которых мы расскажем в бонусе.

Супы

Как известно, Скандинавские страны отличаются довольно суровым климатом, поэтому многие блюда рассчитаны на то, чтобы согревать в самый холодный день. Поэтому супы — густые, горячие и очень сытные — частые гости на обеденных столах здешних жителей. Так, например, здесь очень популярен гороховый суп. В Дании его называют gule ærter, в Швеции — ärtsoppa, а в Норвегии — ertesuppe. Варят его со свининой, а иногда ее подают отдельно. Более того, в местных магазинах этот суп можно купить уже готовым. Правда, не в банках, а в упаковке в виде колбасы.

Интересно, что в скандинавской кухне в почете не только овощные и мясные супы. Одно из самых популярных блюд у жителей северных стран — фруктовый суп, который варят, как правило, из сухофруктов. Дело в том, что в зимние месяцы свежие фрукты здесь были недоступны, поэтому кушанье делали из засушенных летом сладких плодов. Суп можно подавать как горячим, так и холодным, а порой его предлагают в сочетании со сладостями, например кофейным тортом.

Ферментированные продукты

Лютефиск, гравлакс и сюрстремминг — все это ферментированные блюда, весьма популярные у жителей стран Северной Европы. Пожалуй, всем известен факт, что они обладают неповторимым «ароматом», который появляется как раз из-за способа приготовления рыбы. Сырую рыбу — как правило, треску, лосось или сельдь — чистят и засыпают солью, а затем оставляют для ферментации.

Однако разница в приготовлении все же есть. Так, например, сельдь для сюрстремминга сначала держат в открытых сосудах и лишь потом помещают в жестяные банки для постферментации. Гравлакс же готовят в сухом маринаде из соли, сахара и укропа, и он, в отличие от своих собратьев, не имеет специфического запаха, поскольку просаливается буквально за 3–4 дня. А вот лютефиск и вовсе делают из уже вяленой рыбы, которая сначала вымачивается в воде, затем в растворе щелока, а потом еще раз в воде. Правда, от жуткого амбре эти многочисленные манипуляции его не спасают.

Картофель

Несмотря на то, что за последние десятилетия потребление картофеля в Скандинавских странах снизилось, этот корнеплод по-прежнему является важной частью повседневного рациона местных жителей. Нового урожая представителя пасленовых каждый год ждут с нетерпением.

Более того, здесь картофель даже продают на аукционах, где цены на него порой достигают заоблачных высот. Есть тут и банки семенного картофеля, где хранятся как традиционные для этих стран сорта, так и редкие. И каждый человек может заказать несколько клубней для выращивания, помогая сохранить «картофельное наследие».

В сезон молодого картофеля именно он становится самым популярным гостем на обеденных столах и играет главную роль, а, к примеру, мясо превращается во всего лишь своего рода гарнир. И еще одно всем известное датское кушанье, сморреброд, в эту пору чаще всего подают именно с отварной картошкой.

И даже традиционные норвежские лепешки лефсе, которые когда-то готовили из пшеничной муки, теперь практически всегда делают с добавлением картофеля. С тех самых пор, когда корнеплод распространился и закрепился в этих северных широтах.

Любят в Скандинавии и картофельное пюре. Например, одно из самых известных датских блюд называется «Пылающая любовь». Происхождение такого необычного наименования остается загадкой, но, возможно, дело в том, что его подают очень горячим.

Рецепт, несмотря на вычурное название, довольно прост: приготовленное с молоком и маслом пюре подают с шапкой из обжаренного с луком бекона. И в качестве обязательного дополнения идут несколько кружков маринованной красной свеклы.

Молочные продукты

В отличие от привычных для большинства каш, где крупа — главный ингредиент, норвежская rømmegrøt состоит главным образом из сметаны. Это сытное блюдо, которое, как правило, подавали в ознаменование окончания сенокоса и которым потчевали беременных. В качестве загустителя используется либо пшеничная мука, либо манка. Кашу варят до тех пор, пока жир от сметаны не отделится и не поднимется наверх. А при подаче посыпают сахаром и корицей.

Еще один необычный молочный продукт из Норвегии — коричневый сыр, или brunost. Есть несколько его разновидностей: из коровьего молока, из коровьего и козьего вместе и, наконец, только из козьего. Впрочем, это не классический сыр, ведь делают его не непосредственно из молока, а из сыворотки, которая остается после производства творога. Сыворотку уваривают так, чтобы вода вся выпарилась, масса стала вязкой и коричневой, а потом охлаждают. Кстати, этот цвет она приобретает благодаря реакции Майяра — той же, что придает аналогичный оттенок мясной корочке.

Баранина

Баранина, пожалуй, самое популярное мясо в Норвегии. Так повелось еще испокон веков, ведь именно бараны были первыми домашними животными в этих холодных землях. Одно из самых известных норвежских блюд из их мяса — форикол. В 1970-х годах норвежцы назвали форикол своим кулинарным символом, а позже в стране и вовсе был учрежден праздник, посвященный этому кушанью. Это сытное блюдо состоит, помимо мяса, из капусты, черного перца и муки, которая делает его более густым. В кастрюлю и овощная, и мясная составляющие укладываются чередующимися слоями и тушатся в течение нескольких часов. Подают его, как правило, с отварным картофелем.

Но если форикол можно назвать вполне обычным блюдом, то смалахове точно удивит любого, кто не знаком с северной кухней, ведь это не что иное, как приготовленная отдельно от туши голова барана. Сегодня большинство людей считают это блюдо чем-то экзотическим и даже отталкивающим, и его поедание стало своего рода туристическим аттракционом. В ресторанах, где его подают, каждому, кто осилит «деликатес», выдают особый сертификат, подтверждающий это сомнительное достижение.

Десерты

Крансекаке — традиционная датская и норвежская выпечка, сделанная в виде башни из колец, испеченных из миндальной муки, яичных белков, сахара и украшенных глазурью. «Торт-венок» — так переводится название десерта — подают по особым случаям, например на Рождество или на свадьбу. С последним событием связана одна милая традиция: жених и невеста берутся за разные стороны верхнего кольца и поднимают его, а число приклеившихся к нему слоев считается равным количеству будущих детей.

Кальвданс — весьма необычный шведский десерт из молозива, то есть первого после отела молока коровы. Это очень старый рецепт, первое упоминание которого появляется в словаре 1682 года. Однако сегодня из-за санитарных норм, ограничивающих использование непастеризованного молока, в шведских домах кальвданс встречается все реже и реже. Готовится он довольно просто: молозиво смешивают с водой и варят до тех пор, пока смесь не свернется и не приобретет консистенцию пудинга.

Датская сладость Kajkage известна с 1950-х годов, однако долгое время ее называли Frøkage — «лягушачий пирог». И лишь 2 десятка лет спустя с легкой руки школьника, решившего, что десерт зовется по имени лягушонка Кая из телевизионных детских кукольных спектаклей, он приобрел современное наименование. Эти забавные лягушата делаются из бисквита и крема, покрываются сверху марципаном, подкрашенным в зеленый цвет, а надрез, имитирующий рот, наполняется малиновым вареньем.

Бонус: фрикадельки vs спагетти с соусом болоньезе

Пожалуй, самое известное в мире скандинавское блюдо — это знаменитые фрикадельки с подливкой. В Норвегии их называют kjøttkaker, в Дании — frikadeller, а в Швеции — köttbullar. Кстати, скандинавские фрикадельки вовсе не одинаковые: шведские — маленькие и круглые, датские — размером с большую столовую ложку и порой имеют треугольную форму, а норвежские более плоские, чем шведские. Разнятся и способы подачи: первые подают с пюре и брусникой, вторые, как правило, с маринованной красной капустой или свеклой, а третьи — с отварным картофелем и брусникой.

Однако, согласно опросам, самое популярное вечернее кушанье в Швеции вовсе не фрикадельки, а другое блюдо из мясного фарша, причем родом из Италии — паста с соусом болоньезе. Кстати, популярно оно и у норвежцев. А еще шведы очень любят тако — на сей раз мексиканское блюдо, состоящее из лепешки с разнообразной начинкой, в том числе с фаршем.