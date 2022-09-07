12 ошибок на кухне, из-за которых мы ненавидим готовку

Многие люди любят вкусно поесть, но далеко не все готовы проводить часы у плиты. Тем более что даже блюда по рецептам от именитых поваров не всегда удаются идеально. Чтобы готовка не была в тягость, а результат трудов разочаровывал как можно реже, достаточно знать несколько секретов.

Мы в ADME вспомнили распространенные ошибки, которые мешают людям получать удовольствие от готовки, и узнали, как их избежать.

Не задумываемся о порядке действий при готовке, из-за чего зря моем больше посуды

Если выполнять действия при готовке в правильном порядке, можно сэкономить много времени и сил и избежать мытья лишней посуды. Например, для некоторых бисквитов и кексов нужно отдельно взбивать белки и желтки. При взбивании белков венчик и миска должны быть чистыми. Поэтому стоит в первую очередь взбить белки, а затем использовать те же венчики для желтков, не помыв их. Если делать наоборот, то после взбивания желтков сначала придется мыть посуду.

Не уделяем внимания организации хранения специй

Из-за попыток найти нужные приправы среди кучи пакетиков и баночек готовка может сильно затянуться. Чтобы избежать этих проблем, важно правильно организовать хранение специй. Их стоит рассортировать по алфавиту или по назначению. Например, сложить вместе приправы для мяса, а отдельно от них все для выпечки. А еще можно самим распечатать этикетки с названиями специй, выбрать для них шрифт покрупнее и приклеить на видное место. Например, на крышки баночек.

Забываем правильно подготавливать продукты

Натереть мягкий сыр не так просто. Сделать это без труда получится, если подготовиться к готовке заранее и убрать сыр в морозилку примерно на 15 минут. Он затвердеет, и тереть его будет проще. А беспорядка на кухне станет меньше.

Выбрасываем очистки сразу в мусорку

Ведущая кулинарных шоу Рэйчел Рэй поделилась трюком, который поможет сэкономить время. Вместо того чтобы каждый раз ходить к ведру и выбрасывать в него очистки, упаковки и прочий мусор, лучше держать на столе под рукой большую миску и складывать отходы в нее.

Раскладываем утварь и продукты по размеру, а не по назначению

Неудачное расположение кухонной утвари тоже усложняет готовку. Например, когда мы раскладываем предметы, ориентируясь на их размер, а не назначение. Утварь и ингредиенты советуют распределять по функциональным зонам. Разделочная доска может идеально помещаться в шкафчик рядом с духовкой. Но если вы обычно режете продукты на противоположной части кухни, то каждый раз доставать доску и нести ее к нужному столу будет неудобно. А если вы привыкли добавлять приправы во время жарки или варки, то стоит держать их в шкафчике у плиты.

Режем продукты на кусочки произвольных размеров

Иногда кулинарам не хочется тратить свое время на то, чтобы нарезать все овощи для блюда на одинаковые кусочки. Но умение резать ровно — важный навык. Ведь от размера кусочков зависит то, с какой скоростью они будут готовиться. Например, к моменту, когда крупные кусочки наконец-то прожарятся, маленькие могут сгореть. Правильная нарезка поможет сэкономить время. Так, батат готовится долго, а брокколи — быстро. Если вы планируете готовить их вместе, то стоит нарезать батат на маленькие кусочки, а брокколи оставить крупными соцветиями. Тогда они приготовятся одновременно.

Полагаемся на выставляемую температуру в духовке

Реальная температура в духовке не всегда соответствует той, которую мы выставляем. Она может оказаться ниже или выше, из-за чего блюдо будет готовиться дольше или сгорит раньше, чем вы заметите. Чтобы обезопасить себя, стоит приобрести термометр, который ставится прямо в духовку. Он поможет отслеживать температуру и упростит выпекание.

Неправильно читаем рецепты

Важно прочитать рецепт от начала до конца перед тем, как приступать к готовке. Это поможет убедиться, что у вас есть все продукты и инструменты и проверить значение непонятных терминов. К тому же встречаются рецепты, в которых один ингредиент делится на части и добавляется на разных этапах. Если прочитать рецепт невнимательно, есть риск ошибиться с использованием этого ингредиента.

Не разбираемся, на каком огне нужно готовить

Разные продукты нужно варить на огне разной силы. Например, овощи советуют варить на сильном огне. Так они станут мягче, но сохранят вкус и цвет. Интенсивное кипение защитит макароны от слипания. А вот бульоны лучше варить на слабом огне, чтобы они оставались прозрачными.

Неправильно используем бытовую технику

Не все хотят покупать большое количество бытовой техники для кухни, но иногда без нее не обойтись. Например, если по рецепту требуется взбивать яйца миксером, а под рукой есть только кухонный комбайн, не стоит тратить время и силы на попытки использовать для взбивания его. Получить идеальный результат все равно не удастся. Лучше или сразу поискать рецепт другого блюда, или использовать прочую кухонную утварь. Например, венчик вместо миксера. Им взбивать тоже придется долго, зато результат будет ближе к желаемому.

Кладем много продуктов на сковороду

Не стоит класть много продуктов на сковороду в надежде быстрее приготовить больше еды за один присест. Из-за этого сковорода остынет, еда начнет прилипать и не приобретет красивый румянец. Лучше либо использовать сковороду большего размера, либо готовить несколько порций. Маленькие кусочки должны покрывать дно сковороды в один слой. Между большими продуктами, такими как куски курицы, советуют сохранять расстояние не меньше 2,5–5 см.

Добавляем лишнюю соль

«Добавить соль по вкусу» — строчка в рецептах, которая раздражает многих. Часто блюда поначалу кажутся пресными, поэтому мы добавляем все больше соли и в итоге перебарщиваем. Повара советуют не налегать на соль, а усиливать вкус блюд с помощью уксуса или лимонного сока. Эксперты говорят, что достаточно 1/8 ч. л. лимонного сока, чтобы улучшить вкус.