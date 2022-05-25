17 эстетов, которые способны простой салат подать так, будто это дефлопе с крутонами

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Согласно исследованиям ученых из Оксфорда, на вкус нашей еды влияет не только то, насколько свежие продукты использовались или как их приготовили, но и то как оформили и даже на какой тарелке подали. Если блюдо выглядит привлекательно, оно покажется нам вкуснее.

Мы в ADME не знаем, чего нам хочется больше: съесть все блюда, которые мы собрали в этой подборке, или распечатать фото и любоваться ими часами. А в бонусе вас ждет доказательство того, что не только людям важно оформление еды.

«Недавно начал осваивать сервировку блюд. Французский омлет со свежей сальсой из халапеньо и цедрой лайма»

Кокосовая панна кота с манговым пюре

Классическое сочетание: лук и горошек

Салат из свеклы cо взбитой фетой, фисташками, мятой и руколой

Ненавижу салаты, но такой может заставить меня присоединиться к тем, кто ест их с утра до вечера. © shunkly_jones / Reddit

Современный взгляд на салат из огурцов

Жареный лосось с теплым картофельным салатом с хреном и укропом

Даже моя девушка, которая является веганом около 363 дней в году, сказала, что это выглядит чертовски вкусно. © fastermouse / Reddit

Я хочу съесть это, а я ведь даже не люблю лосося! © scrollsfordayz / Reddit

«Даже не могу вообразить восторг посетителя, который он испытывает, когда ему подают такое блюдо»

Это похоже на то, что инопланетянин съел бы в изысканном ресторане на другой планете

Пельмени из свинины в томатном бульоне с мисо, маринованным имбирем и овощами

Свежепосоленный лосось со свеклой и соусом из сметаны и хрена

К сожалению, я ненавижу любую рыбу, но эта выглядит чертовски красиво. © podcartel / Reddit

Миска с завтраком в стиле мультфильма «Кошмар перед Рождеством»

«Клюквенный тарт на миндальном тесте, который приготовила моя талантливая подруга»

Не ешьте искусство, сохраните его навсегда. © shadow_hawk999 / Reddit



Тартар из баранины с конфи из яичного желтка

Свекольная роза, вдохновленная рестораном COI

Элоте — мексиканское уличное блюдо

Ну вот, теперь нужно добавить кукурузу в список покупок. © Leslieisagem / Reddit

«Мой друг угостил меня ягодным десертом в своем отеле. Подача меня впечатлила»

Бонус: «Ужин для госпожи Птички Вайи»