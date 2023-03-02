13 человек, которые сразу и не поняли, за что им хвататься: то ли за голову, то ли за телефон с камерой
Поставить стакан с водой прямо на ноутбук, расплатиться банкнотами из «Монополии» в магазине или бросить контактные линзы прямо за изголовье кровати — это лишь немногие примеры поступков, от которых пар может пойти из ушей. Наверняка эти 13 героев нашей статьи с удовольствием бы совершили путешествие во времени, чтобы вычеркнуть эти смехотворные эпизоды из своего прошлого.
1. Похоже, ему в рот залетела пчела
2. «Как моя девушка поставила стакан с водой»
3. «Один из наших кассиров приняла вот такую купюру от покупателя»
4. Стиральная машина решила сжевать сама себя
5. «А мы ведь не хотели устанавливать этот домашний бассейн»
6. И это уже 6-я зарядка за этот год
7. «Я заказал 3 порции сырных шариков, и вот что я получил»
8. «Что это такое внутри моей банки колы?»
9. «В какой-то момент моя кошка слишком притихла. Теперь я знаю почему»
10. «Официант написал милые пожелания на наших напитках. Но у меня ощущение, что на моем стакане чего-то не хватает»
Стакан слева: «Кола без сахара. Отличного вам дня! Вы прекрасны, милы и любимы!»
Стакан справа: «Кола. Отличного вам дня!»
11. Недопицца
12. «Что я пытался сделать и что у меня получилось»
13. «Моя девушка каждый день швыряет свои контактные линзы за изголовье кровати»
А с вами случалось нечто подобное? Если так, то вам наверняка понравится одна из этих статей:
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Фото на превью FireRotor / Reddit
AdMe/Маразмы/13 человек, которые сразу и не поняли, за что им хвататься: то ли за голову, то ли за телефон с камерой
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