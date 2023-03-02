13 человек, которые сразу и не поняли, за что им хвататься: то ли за голову, то ли за телефон с камерой

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Поставить стакан с водой прямо на ноутбук, расплатиться банкнотами из «Монополии» в магазине или бросить контактные линзы прямо за изголовье кровати — это лишь немногие примеры поступков, от которых пар может пойти из ушей. Наверняка эти 13 героев нашей статьи с удовольствием бы совершили путешествие во времени, чтобы вычеркнуть эти смехотворные эпизоды из своего прошлого.

1. Похоже, ему в рот залетела пчела

2. «Как моя девушка поставила стакан с водой»

3. «Один из наших кассиров приняла вот такую купюру от покупателя»

4. Стиральная машина решила сжевать сама себя

5. «А мы ведь не хотели устанавливать этот домашний бассейн»

6. И это уже 6-я зарядка за этот год

7. «Я заказал 3 порции сырных шариков, и вот что я получил»

8. «Что это такое внутри моей банки колы?»

9. «В какой-то момент моя кошка слишком притихла. Теперь я знаю почему»

10. «Официант написал милые пожелания на наших напитках. Но у меня ощущение, что на моем стакане чего-то не хватает»

Стакан слева: «Кола без сахара. Отличного вам дня! Вы прекрасны, милы и любимы!»

Стакан справа: «Кола. Отличного вам дня!»

11. Недопицца

12. «Что я пытался сделать и что у меня получилось»