15 фотографий из мира моды, которые сложно понять, но уже невозможно развидеть
Ах, мир моды. Здесь творчество не знает границ и на ура идет все самое странное и непонятное. Здесь одежду делают из сырого мяса, а двое людей, привязанные друг к другу, воспринимаются как дизайнерское решение. Да, мир моды — это тайна за семью печатями, и сегодняшние фотографии — лишнее тому подтверждение.
1. Модели на показе коллекции Rick Owens
2. Модель на показе в рамках Недели моды в Париже в 2015 году
3. Просто и ясно
«Нет».
4. Очаровательная прямота
«Я не стеснительная, просто вы мне не нравитесь».
5. Модель на показе коллекции прет-а-порте Giambattista Valli
6. Модель на показе коллекции прет-а-порте Moschino в Милане, 23 февраля 2017 года
7. Не все могут быть моделями, но что самое главное — не все смогут пройти, как эта модель
8. Когда платье бежит впереди тебя
9. Красная шапочка прямиком из сказки
10. «Прости, я опоздала. Я вообще не хотела приходить»
11. «Пожалуйста, никаких фотографий»
12. Модель с крышкой от мусорного бака на голове
13. Модель на показе коллекции Gucci
14. Платье с крыльями? Пожалуйста
15. Просто модель идет по подиуму...
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Фото на превью Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS, Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS
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