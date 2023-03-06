15 фотографий из мира моды, которые сложно понять, но уже невозможно развидеть

Ах, мир моды. Здесь творчество не знает границ и на ура идет все самое странное и непонятное. Здесь одежду делают из сырого мяса, а двое людей, привязанные друг к другу, воспринимаются как дизайнерское решение. Да, мир моды — это тайна за семью печатями, и сегодняшние фотографии — лишнее тому подтверждение.

1. Модели на показе коллекции Rick Owens

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS

2. Модель на показе в рамках Недели моды в Париже в 2015 году

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS

3. Просто и ясно

«Нет».

4. Очаровательная прямота

«Я не стеснительная, просто вы мне не нравитесь».

5. Модель на показе коллекции прет-а-порте Giambattista Valli

6. Модель на показе коллекции прет-а-порте Moschino в Милане, 23 февраля 2017 года

7. Не все могут быть моделями, но что самое главное — не все смогут пройти, как эта модель

8. Когда платье бежит впереди тебя

9. Красная шапочка прямиком из сказки

10. «Прости, я опоздала. Я вообще не хотела приходить»

11. «Пожалуйста, никаких фотографий»

12. Модель с крышкой от мусорного бака на голове

13. Модель на показе коллекции Gucci

14. Платье с крыльями? Пожалуйста

15. Просто модель идет по подиуму...

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS