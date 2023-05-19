16 человек, которым жизнь не интеллигентно преподнесла, а нагло свалила «сюрприз» прямо на голову
У каждого в жизни случались неудачи и черные полосы. Вот и пользователи сети с чем только не сталкивались: кому-то погода испортила весь отпуск или праздник, другим не повезло на свидании, а третьим подложили свинью соседи или родственники. Безумные истории этих «счастливчиков» — в нашей подборке.
- Стою в книжном магазине. Боковым зрением вижу какого-то мужика, который пялится и чем-то указывает на меня. Думаю, ну совсем обнаглел. Вдыхаю воздуха в легкие, разворачиваюсь, чтобы спросить, что ему надо вообще, а там — картонная фигура Дэниела Рэдклиффа в образе Гарри Поттера. © taelalune / Twitter
- Еду в метро с работы. Устала, голова раскалывается. Заходит тетка лет 50-60. Встает напротив и начинает меня толкать коленом. И пыхтит еще, мол, чтобы место уступила ей. Рядом сидят парни и делают вид, что спят. В общем, не выдержала я и встала. На меня уже люди в вагоне пялиться начали, а сил на скандал или объяснения не было абсолютно. Пришлось до дома ехать стоя.
- Когда нашему сыну было полтора года, мы с мужем взяли его с собой в отпуск в горы. В тот день, когда мы прибыли, случился ужасный снежный шторм, и мы буквально застряли в нашем домике в горах на целых 6 дней. Попробуйте побыть в однокомнатной хижине с 18-месячным ребенком без игрушек! На 6-й день мы попытались убрать толстый слой льда, покрывавший нашу машину. В итоге заднее стекло разбилось и осколки вперемешку со льдом усыпали все заднее сиденье и детское кресло. Нам пришлось проехать 64 км без стекла до ближайшего города, где нам могли все отремонтировать. Я держала ребенка, завернутого в кучу одеял, на коленях на переднем сиденье машины. В итоге мы остановились еще на одну ночь в мотеле на тот период, пока в мастерской вставляли стекло. Мой муж до сих пор называет этот отпуск адским, а ведь прошло уже почти 13 лет! © Lillie Tidwell / Quora
- Меня тут пригласили на ужин. Когда кавалер прибыл за мной, оказалось, что мне придется везти нас на моей машине. Авто этого парня было в мастерской, так что его подбросил друг. Это я еще как-то стерпела, хотя мог бы и предупредить. Но по дороге в ресторан мой ухажер вообще ошарашил меня: он заявил, что мне нужно будет заплатить за ужин. Сказал: «Меня уволили несколько недель назад, и я на мели». Я развернула машину и поехала домой. Сказала ему, чтобы он звонил другу, который его подбросил, и просил приехать за ним. © Kittie Rayborn / Quora
- Купила тут редкие коллекционные книги, о которых мечтала несколько лет. Отдала за них почти целое состояние, хотя и так с трудом дождалась хоть какой-то скидки. Прошло около 2 месяцев, и эти книги стали стоить на треть дешевле. Обидно.
- Страсть как захотелось творога. Купила свежий, принесла домой. Уселась с довольной физиономией за стол. Начала открывать упаковку, как вдруг почувствовала вонь. Злость во мне уже чуть закипала, и я разорвала все. Оказалось, горе-производители засунули туда ароматизаторы из творожного сыра со вкусом креветки. Уж не знаю, перепутали что-то или еще какой-то коллапс случился, но пахло абсолютно так же. Как я это поняла? Однажды решила попробовать этот их творожный сыр и выплюнула первый же кусок. Почему-то ароматизатор напоминал не креветку, а несвежую рыбу. После попытки с творогом больше от этого комбината никакие товары не покупаю.
- В кои-то веки решила отпраздновать день рождения не дома. Уложила свои непослушные кудрявые волосы в красивую прическу и пошла в кафе. В итоге попала под дождь. Все волосы завились мелким бесом, и укладка оказалась безнадежно испорчена. Домой я вернулась расстроенная, пришлось поднимать настроение салатиком.
- Моя дочь обожает хлеб, особенно горячий и свежий. Позавчера вышли с ней в магазин. Мне нужно было только макароны купить, поэтому я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь еще просила сладкого, но у нас дома его было предостаточно, поэтому я ей отказала. Стоим в очереди на кассе, а дочурка просит меня: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?» Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся, и купил нам буханку хлеба. © Палата № 6 / VK
- Рисование — мое хобби. Взяла недавно мольберт и пошла к реке. Прогулялась вдоль берега и нашла самое тихое местечко на склоне. Разложила все и стала рисовать. Спустя полчаса приехала компания на 2 авто. Поставили столы, мангал, врубили музыку и начали веселиться прямо перед моим мольбертом. Я обернулась и увидела, что весь берег свободен. Но им нужно было сесть именно тут! Когда они стали горланить песни, не выдержала, сложила все и ушла. Так они еще вслед со смехом кричали: «Девочка, вернись, нарисуй нас!» Приду туда в другой день. © Палата № 6 / VK
- Завела себе кота. У меня никогда не было животных, поэтому полезла искать в интернете все необходимое. Заказала гамак, лежанку на 3 яруса, подстилки, кучу игрушек. Что из этого пригодилось питомцу? Да ничего. Радость приносят только новые коробки и фольга из-под шоколадки. На гамак ни разу не залезал, к лежанке вообще не подходит, спит на моей подушке. Игрушки игнорирует, зато гораздо интереснее ему развлекаться с моими проводами от ноута и зарядки. Надо было советоваться с кошатниками, перед тем как все накупить. © Палата № 6 / VK
- Мне предстояло довольно дорогое обучение. Праздновать день рождения я не хотела: и так было много расходов. Но меня уговорили. Всем сказала дарить деньги в конверте, все равно сколько. В итоге 2/3 гостей пришли с ненужными подарками. Вот такая родня: праздновать хотим, а скинуться жалко. Подарки просто перемешала и теперь передариваю им на все праздники. Тетя хочет сережки? А получит скатерть. Племяннице нужны игрушки? Вот ей рамка для фотографий. Племяннику 18 лет? Полотенца кухонные — то, что нужно для взрослой жизни! На этот год хватит, а для следующего закажу в интернете всякой дешевой мишуры и продолжу. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж однажды пришел домой с туфлями, завернутыми в очень красивую коробку. Он имел привычку время от времени дарить мне подарки. В основном это была обувь, и за 6 лет муж ни разу не ошибся с размером. Но эти туфли были маленькими, и цвет еще странный, я такой никогда раньше не носила. Я не могла не думать о том, что подарок предназначался кому-то другому. Спустя какое-то время я увидела кому: новой подружке моего мужа. © Anne Njogu / Quora
- В детстве родители запрещали мне есть сладкое, потому что у меня аллергия. Испугали, что я сразу покроюсь красными пятнами и начну задыхаться. Лет 15 прожил с этим убеждением. Сначала было сложно, а потом привык. Пару дней назад у мамы был день рождения. Гости надарили много тортов, и мама отрезала кусочек бисквита для меня. Они с папой переглянулись и сказали: «Мы подумали, что уже можно. Ешь». Я переспросил: «В смысле „уже можно“?» Оказалось, никакой аллергии не было. Просто родители не хотели, чтобы я портил зубы, вот и выдумали. Я всю жизнь жил во вранье! © Палата № 6 / VK
- Пошла в кофейню, чтобы потратить свои баллы с бонусной карты на чашечку кофе. И обнаружила, что срок их действия истек 6 дней назад. Да еще в итоге мне в бутерброд с беконом забыли положить бекон. © eddi86 / Twitter
- Моей старшей сестре не везет с мобильными. Когда мы жили вместе, она как-то пришла домой с разбитым телефоном: уронила аппарат на улице, и его переехал автобус. Пока сестра жила в Китае, телефон упал у нее в унитаз. Не терпится узнать, что случилось с ее последним мобильным, потому что он тоже каким-то образом вышел из строя. © Rory Schmidt / Quora
- Упахалась на работе за неделю. В пятницу вечером свалилась без задних ног и тут же уснула. Думала, буду спать до последнего. Ан нет: в субботу в 7 утра меня разбудили соседи. И даже не дрелью. Им вдруг взбрело в голову начать громко собираться на дачу. Я вздрогнула и проснулась оттого, что у соседей рухнуло что-то очень тяжелое. Минут 40 они с безумным грохотом перекладывали какие-то тюки. А пока эти наглецы собирались, постоянно бегал и орал их ребенок и лаяла собака. Где-то в 9 часов они наконец отчалили. А я так и не смогла снова заснуть и потом еще полдня мучилась с головной болью.
Порой неприятным сюрпризом становится осознание своего возраста. Например, когда в самый неожиданный момент вас перестают называть молодым человеком или девушкой. Или когда вы перестаете балдеть от модных вещей, зато, глядя на обычную коробку, думаете: «Вот это вещь!»
AdMe/Маразмы/16 человек, которым жизнь не интеллигентно преподнесла, а нагло свалила «сюрприз» прямо на голову
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