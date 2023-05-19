16 человек, которым жизнь не интеллигентно преподнесла, а нагло свалила «сюрприз» прямо на голову

У каждого в жизни случались неудачи и черные полосы. Вот и пользователи сети с чем только не сталкивались: кому-то погода испортила весь отпуск или праздник, другим не повезло на свидании, а третьим подложили свинью соседи или родственники. Безумные истории этих «счастливчиков» — в нашей подборке.