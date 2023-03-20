18 человек, которых Вселенная словно разыграть решила

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Совершать ошибки обидно и неприятно. Но, по мнению некоторых экспертов, нам стоит рассказывать о своих неудачах, чтобы избавиться от чувства вины и стыда. И вот некоторые смельчаки не испугались и поделились своими эпическими провалами со всем интернетом, а мы даже не знаем, плакать тут или смеяться.

1. «Мой друг надел футболку, и вот какой сюрприз его ожидал»

2. «С этим урожаем мы продержимся всю зиму»

3. «Собака съела помолвочное кольцо моего друга вместе с половиной пульта для телевизора»

«Кольцо удалось вернуть, собака в порядке».

4. «Я поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку, но забыл добавить воду»

5. «Повесила скатерть сушиться на балконе, но не закрепила прищепками. Ее сорвало порывом ветра, и она зацепилась за гвоздь на стене»

«Теперь она служит украшением нашего дома».

6. Все совершают ошибки

7. «Готовлю ужин по случаю Дня святого Валентина и только что открыла упаковку сыра, который купила сегодня»

8. «Вы только гляньте, какой потолок в нашем офисном туалете»

9. Эта машина была припаркована в небольшом углублении на дороге. И после дождя и резких заморозков она примерзла намертво

10. «Я забыла, что готовила рис, и он пригорел. Чищу кастрюлю уже битый час — безрезультатно»

11. «Постригся в местной парикмахерской и получил бритвенный ожог»

12. «Сломал ногу прямо посреди отпуска»

13. «Пыталась поймать горячую решетку для жарки после того, как она выскользнула у меня из рук»

14. «Мой 2-летний сын сделал для меня пазл»

15. «Пожалуй, я попробую снова через 48 лет»

«Ваш iPad отключен. Попробуйте снова через 25 259 612 минут».

16. «Забронировал спуск на зиплайне, чтобы насладиться красивыми видами Уэльса...»

17. Во время нанесения автозагара что-то пошло не так