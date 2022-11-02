12 фактов, которые доказывают, что ацтеки опережали свое время

Цивилизация ацтеков была одной из самых обширных и могущественных в Америке. Ацтеки были многочисленным народом, они построили великую империю с впечатляющими монументами и сложной системой управления, напоминающей современные правительства. Несомненно, народ мешика (другое название ацтеков) в некоторых областях намного опередил свое время и превзошел тогдашних европейцев. Мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие во времени и посетить Теночтитлан, чтобы больше узнать о жизни ацтеков.

1. Они позволяли людям переходить из одного социального класса в другой

Ацтекское общество делилось на 3 большие социальные группы: пилли — самый привилегированный класс, масеуалли — простые люди, горожане, плебс, тлакотин — самая бедная социальная группа, состоящая из преступников, пленников и людей, которые становились рабами за свои долги.

Интересно, что в других обществах люди, рожденные богатыми или бедными, в большинстве случаев не могли этого изменить, а у ацтеков каждый мог повысить свой социальный статус. Они считали, что у всего во вселенной есть свое место и моральный долг каждого человека — найти его. Таким образом, у любого была возможность перейти в другой социальный класс, если он того заслуживал.

2. Принадлежность к социальному классу было легко определить

Ацтеки следовали строгому протоколу в одежде, прическах и аксессуарах. Это было напрямую связано с их статусом и ролью в обществе. Крестьяне носили набедренную повязку, называемую макстлатль, в то время как дворяне, священники и высокопоставленные воины также могли облачаться в тильму — прямоугольное одеяло, которое носилось по-разному. Только высшие социальные классы надевали обувь.

Крестьянки также оборачивали вокруг талии прямоугольное одеяло, называемое куитль. Они скрепляли его веревкой или ремнем, чтобы получилась юбка. Дома они не прикрывали грудь, но, выходя на улицу, надевали рубашку уипиль. Только знатным женщинам дозволялось носить кечкемитль — одежду, похожую на пончо, которая ниспадала спереди и сзади в форме треугольника.

3. И у мужчин, и у женщин было много разных причесок



И мужчины, и женщины заботились о своих волосах, украшали их драгоценностями, лентами, делали замысловатые прически. Мужчины по большей части носили волосы длиной до плеч в сочетании с челкой, воины собирали волосы в хвост или брились налысо, оставляя длинные пряди на затылке, которые заплетали в косы, украшали или также собирали в хвост. Женщины обычно ходили с длинными распущенными волосами, которые по особым случаям заплетали в косы. Женщин, чей спутник был воином, можно было легко опознать по более коротким волосам.

4. Они своеобразно подходили к наведению красоты

Хотя зеркала в современном — знакомом нам — виде были изобретены гораздо позже, у ацтеков уже существовало приспособление, с помощью которого они могли увидеть свое отражение. Его изготавливали из блестящего черного камня под названием обсидиан. У мужчин не было каких-то особенных бьюти-процедур, но они украшали свое тело аксессуарами или ювелирными изделиями в зависимости от статуса.

Женщины меняли цвет кожи, красили волосы, наносили макияж. Они часто покрывали кожу грязью или желтой глиной, чтобы сделать ее светлее. Они использовали также растение под названием индигофера красильная для окрашивания волос в синий или фиолетовый цвет.

5. Личная и общественная гигиена была очень важна

Городские улицы подметали каждый день. Также ацтеки создали сложную систему утилизации отходов. Их основной целью было минимизировать загрязнение окружающей среды, особенно воды. Ацтеки ежедневно мылись, используя мыло, скрабы, духи и дезодоранты из натуральных ингредиентов. Также в ацтекском обществе прекрасно понимали, насколько важна личная гигиена, и тщательно заботились о здоровье полости рта. Для чистки зубов и придания свежести дыханию они использовали продукт, похожий на современную жевательную резинку.

6. Они первыми стали использовать прототип нынешней сауны

Темаскаль на языке ацтеков значило «паровая баня». Это были здания, внутри которых располагались горячие камни, их устройство было похоже на современные сауны. Поход в такие заведения являлся частью ежедневных гигиенических процедур. Люди посещали темаскали не только для того, чтобы мыться. В паровых банях лечились от различных недугов, применяя все многообразие лечебных трав. В то же время эти процедуры носили и религиозный характер. Считалось, что пар подобен божественному дыханию, которое очищает и физическое, и духовное тело.

7. Они разработали сложную систему измерений

, © Diego Rivera - Own work, Palacio Nacional, Mexico City / Wikimedia Commons , Public Domain The Aztec calendar stone, Mexica sun stone, Stone of the Sun or Stone of the Five Eras, is a large monolithic sculpture that was excavated in the Zocalo, the main square of Mexico City, on December 17, 1790. / demerzel21Public Domain

Было бы невозможно построить величественные храмы, дома и дворцы без системы измерений, которая помогала ацтекам с точностью просчитывать каждый элемент архитектурных конструкций. Кроме того, создавая свою математическую систему, они разработали различные измерительные алгоритмы. Календарь ацтеков состоит из 365 дней и очень схож с григорианским календарем, который использует весь мир. Также они разработали систему мер длины, которая очень напоминает нашу метрическую систему. Тщательно ее изучив, математики пришли к выводу, что она была очень точна и лишь в некоторых моментах допускала небольшие погрешности.

8. У них были продвинутые знания медицины

Medicine pills medicines treatment pharmaceuticals. High quality photo / ShotStudio , Selective focus of wildflowers, herbs, bottles and pills in wooden spoons on concrete background, naturopathy concept / VitalikRadko

Ацтеки — это одна из доиспанских культур, известная своей медициной и обширными знаниями в области ботаники и целебных растений. Они умели не только успешно бороться с инфекциями и зашивать раны волосами, но и лечить переломы с помощью иммобилизации, а также почти безболезненно удалять зубы, в том числе сломанные, применяя природные анестетики. Их методы были настолько эффективны, что конкистадоры предпочитали лечиться у местных врачей, а не у европейских, которых привозили с собой.

9. Ацтеки культивировали два растения, плоды которых ценились дороже золота

Many ripe corn - food background / Kokhanchikov , The cocoa beans on the burlap background / jirkaejc

Несмотря на то, что у ацтеков не было официальной валюты, торговля для них была жизненно важна. Устоявшейся системой расчетов был бартер — обмен товарами. Кукуруза и какао играли ключевую роль в торговле. Кукуруза была основой ацтекской кухни. Из-за множества способов применения и полезных свойств какао-бобы считались продуктом класса люкс. Плюс ко всему прочему их было легко транспортировать и фасовать, что позволяло заранее устанавливать цены на товары. Например, какой-нибудь фрукт можно было «купить» за одно зернышко какао, кролика — за 10, а за одеяло нужно было отдать примерно 65–100 какао-бобов.

10. У них были общественные акушерки, которые заботились обо всех будущих матерях, независимо от их социального класса

Акушерки в ацтекском обществе назывались тламатлкитицитль. Они проходили медицинскую, психологическую и религиозную подготовку, чтобы помогать женщинам во время беременности и родов. Они периодически навещали беременных женщин, чтобы удостовериться, все ли у них в порядке. Если что-то было не так, они прописывали лечение. За 5 дней до предполагаемой даты родов акушерка приходила в дом роженицы и все это время оставалась с ней. Также тламатлкитицитль подготавливала помещение к появлению ребенка, оставаясь в доме в течение 4–5 дней после родов. Когда акушерка убеждалась, что все в порядке, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, она могла уйти. Мешика считали рождение ребенка битвой, и, если женщина в ней не выживала, ее считали павшим воином и отдавали дань уважения ее храбрости.

11. Родители не давали имена своим детям

Перед появлением ребенка ацтеки устраивали праздник. Чтобы выбрать имя для нового члена семьи, родители сообщали жрецам дату его рождения. Те по календарю определяли знак, под которым он родился, и сообщали, каково его предзнаменование на будущее. Основываясь на имеющейся информации, жрецы давали имя малышу. Через несколько дней имя ребенка обнародовали на церемонии, которая проводилась в доме его семьи и чем-то напоминала крещение. Среди традиционных ацтекских имен есть, например, такие: Читлалли, Теноч, Изель, Зума, Яреци.

12. Современные языки унаследовали многие слова от ацтеков

Avocado fruit on a colored background. / WhiteBearStudio , Coyote in nature during fall / karlumbriaco.hotmail.com , Organic Dark Chocolate Candy Bar in a Wrapper / bhofack2

Гуакамоле, томат, авокадо — вот лишь некоторые из самых известных ацтекских слов, которые мы используем каждый день. Они происходят из науатля, ацтекского языка. В современном испанском языке содержится много лексики, пришедшей из науатля. Дело в том, что конкистадоры прибыли на территорию ацтеков и обнаружили огромное количество новых для себя вещей, особенно растений и других продуктов. Они не знали, как их называть, и стали использовать уже существующие слова коренного народа.