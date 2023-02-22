8 мифов о женской гигиене, в которые мы верили раньше, но сейчас нас не проведешь

В некоторые мифы мы верим десятилетиями. Однако наука не стоит на месте, и ученые опровергают суждения, которые казались нам непреложной истиной. В том числе и в отношении женского тела.

Миф № 1: Менструальные циклы синхронизируются

Легенда гласит: у женщин, проживающих или работающих вместе, циклы синхронизируются и месячные приходят в одно время. Ученые изучали эту гипотезу с 1971 года и пришли к выводу, что такие случаи — просто совпадение. Множество исследователей так и не доказали, что циклы действительно синхронизируются. Такое ощущение складывается, потому что у большинства женщин цикл длится около 30 дней.

Миф № 2: Прокладки и тампоны в упаковке стерильные

Прокладки и тампоны не стерильные изделия. Если их неправильно хранить, внутри могут размножаться бактерии. На хлопке может появиться плесень, поэтому, даже если средство гигиены выглядит нормально, после окончания срока годности его лучше не использовать. Средний срок годности таких вещей — 5 лет.

Миф № 3: Если начались месячные, нельзя плавать без тампона

Многие женщины отказываются от купания в бассейне, реке или море из-за критических дней, а кто-то обязательно пользуется в это время тампонами. Акушеры-гинекологи настаивают на том, что в водоемах можно купаться без менструальной чаши, тампона или любого другого гигиенического средства — никаких рисков для здоровья нет. Более того, плавание, как и другие физические нагрузки, может улучшить самочувствие. Использовать гигиенические средства нужно, только чтобы не пачкать воду в водоеме или предотвратить окрашивание купальника.

Миф № 4: Покупать прокладки стыдно

Многие женщины стесняются покупать прокладки на публике. Однако менструация — естественный процесс, и покупать средства гигиены так же нормально, как и туалетную бумагу. Однажды стояла в небольшом магазинчике в очереди. Кассир — молодой парень. Сзади меня девочка лет 13, с прокладками, стоит, уткнувшись в телефон. Когда подняла глаза и увидела за кассой парня, положила прокладки на стойку и просто ушла. Я хотела догнать и отдать покупку, но не стала.

Миф № 5: Менструальные чаши подходят всем

Менструальные чаши рекламируют как наиболее экологичную, гигиеничную и дешевую альтернативу прокладкам и тампонам. Однако гинекологи считают, что она может не подойти некоторым женщинам из-за анатомических особенностей. Им может быть просто неудобно использовать чашу, и тогда лучше остановить свой выбор на тампонах и прокладках. Так что это средство гигиены подходит далеко не всем.

Миф № 6: Тампоны очень опасны для здоровья

В интернете ходит страшилка о том, что использование тампонов может быть опасным. Основания так полагать действительно есть. Применение тампонов может привести к синдрому токсического шока (СТШ), об этом написано на упаковке. Но это очень редкое и быстротекущее заболевание. Оно развивается, если в организм попали бактерии. Вероятность возникновения СТШ сильно снижается, если пользоваться тампонами по инструкции: менять каждые 8 часов и соблюдать правила гигиены.

Миф № 7: Чем сильнее впитывает прокладка, тем реже ее нужно менять

Прокладки маркированы капельками, обозначающими степень впитывания жидкости. Как правило, 1 капля нарисована на самых тонких изделиях, а прокладки с 5 каплями и больше предназначены для обильных выделений. Но не важно, какая цифра стоит на упаковке. Выбирать средства гигиены нужно исходя из обильности выделений, но в любом случае менять их не реже чем через 4–8 часов. В жаркие дни, после занятий спортом, возможно, придется делать это чаще.

Миф № 8: Ежедневками можно пользоваться каждый день