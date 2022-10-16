Как определить тип своего лица

Все на свете можно разложить на категории и типы. Наверняка вы много раз слышали фразу «Есть только два типа людей...» — конечно, она не то, чтобы правдива, но что-то в этом точно есть. Человеческие лица не исключение из этого правила. Можно подумать — зачем вообще знать свой тип лица? Мы ответим: чтобы суметь правильно подобрать макияж, аксессуары, воротник и даже прическу. Зная форму своего лица, можно найти в интернете много полезных советов о том, как улучшить свой образ.

Какие бывают типы лица

Выделяют несколько основных типов формы лица. Сегодня мы поговорим о семи из них: овальной, квадратной, круглой, прямоугольной (продолговатой), треугольной, ромбовидной и грушевидной. Как сказано выше, зная форму своего лица, можно удачно подобрать стрижку или аксессуары. Но не только — мужчинам будет полезно знать тип лица, чтобы выбрать форму бороды и усов, длину волос. Всем, кто хочет или вынужден носить очки, это поможет определиться с формой оправы. Удивительно, насколько более сбалансированным может стать образ, если учитывать и крупные, и мелкие детали. Начнем мы с самой «универсальной» формы лица — овальной.

Овал

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Овальный тип лица — форма, при которой лицо больше в длину, чем в ширину, а линия челюсти немного уже скул. Изгибы лица по бокам — округлые и плавные. Эта форма считается довольно пропорциональной, и к ней подходит практически любая стрижка и прическа — главное, чтобы она не слишком сильно визуально меняла форму лица. Для выразительности добавьте акцентные пряди в районе скул, губ и подбородка — и вы великолепны.

Квадрат

Evan Agostini / Invision / East News

Квадратной форме лица свойственны широкая длинная линия роста волос на лбу и широкая же линия подбородка. Ширина и высота такого лица часто схожи — отсюда и название «квадрат». Также у лиц квадратного типа довольно прямые щеки и скулы, без выраженных изгибов и округлостей. При выборе прически и укладки важно не создавать дополнительных прямых линий и острых углов, а попытаться максимально смягчить черты лица.

Круг

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Круглый тип лица похож на квадратный, но с более мягкими линиями и не такими выраженными угловатостями. Подбородок округлый, а скулы немного шире других черт лица. По бокам лицо не прямое, а с мягким выпуклым изгибом. Людям с круглым типом лица не подойдут слишком длинные волосы, так как это только подчеркнет его ширину, однако в меру длинная стрижка поможет сбалансировать пропорции и визуально удлинить лицо.

Прямоугольник

Charles Sykes / Invision / East News

Прямоугольному типу лица свойственны вытянутые и узкие черты. Подбородок имеет совсем небольшой изгиб, а лоб, щеки и линия челюсти примерно одинаковой ширины. К этой форме лица подойдет укладка, которая сделает лицо визуально шире, — так что будет лучше избегать длинных прямых волос и обратить внимание на короткие стрижки.

Ромб

Joe Sutter, PacificCoastNews / East News

Исходя из названия, ромбовидная форма лица предполагает широкую срединную часть и скулы, однако довольно узкий и заостренный подбородок и небольшой лоб. Линия роста волос на лбу также неширокая и короткая. Обладателям ромбовидной формы лица будет выгодно создать дополнительный объем в верхней части, сделав акцент на лбу, однако длинные волосы тоже будут выглядеть выигрышно.

Треугольник

Invision / Associated Press / East News

Эта форма лица похожа на ромбовидную, за одним исключением — лоб и линия роста волос в данном случае намного шире. Скулы по-прежнему — самая широкая часть лица, а подбородок узкий и заостренный. С треугольным лицом будут хорошо сочетаться прически средней длины и длинные волосы. Старайтесь избегать коротких стрижек — это только подчеркнет узкий подбородок и ширину лба.

Груша

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В противоположность треугольному типу, лица грушевидной формы довольно узкие в верхней части и расширяются книзу (представьте себе грушу). Маленький узкий лоб и широкий подбородок — отличительные черты этого типа лица. Людям с этой формой подойдет короткая объемная стрижка, которая придаст ширины верхней половине.

Как определить форму своего лица

Не всегда сразу понятно, о какой форме лица идет речь, когда нужно определить свою собственную. Но, к счастью, для определения ее есть несколько простых советов. Прежде, чем начать, уберите волосы с лица, чтобы они вам не мешали. Найдите самую широкую часть лица. Внимательно посмотрите в зеркало и определите, какая часть лица самая широкая — это можно сделать на глаз или, если сомневаетесь, с помощью измерительной ленты. К примеру, если в глаза бросаются выраженные широкие скулы и лоб, то ваше лицо, скорее всего, треугольной формы.

Определите форму нижней части лица и подбородка. Если линия челюсти примерно равна линии роста волос, то ваше лицо либо квадратное, либо прямоугольное.

Сравните длину и ширину лица — измерьте расстояние от линии роста волос до кончика подбородка и от левой щеки до правой. Если длина превышает ширину, возможно, у вас овальное лицо. Если они примерно равны — то квадратное или круглое. Комбинация этих шагов поможет вам точно определить форму вашего лица.

А вы можете точно сказать, какой тип вашего лица? Пользуетесь ли этими знаниями, когда составляете своей образ?