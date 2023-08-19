12 доказательств того, что школа закончилась, а воспоминания-то никуда не делись
В школу все отправляются за знаниями, а в итоге получают в придачу целую кучу историй. Причем многие из этих историй мы не забываем и спустя десятилетия. И перед новым учебным годом мы решили немного поностальгировать по ушедшему детству. А в бонусе вас ждет доказательство того, что в школьном общении все всегда может пойти не по плану.
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Бонус: порой в школе люди могут выдать то, чего ну совсем не ожидаешь
- В школе была учительница, которая вечно говорила, что мы будем дворниками работать. И вот как-то собрали нас с родителями. Учительница снова: «Вы что? Хотите, чтобы ваши дети выросли дворниками?!» Тут встала одна из мам и сказала: «Я дворник. И что дальше?» В этот момент я увидел «синий экран» в глазах той училки. © Подслушано / Ideer
- В 8 классе у нас появилась новая учительница. Твердая, требовательная дама. Задали сочинение, я душу в него вложил. И вот на разборе моего сочинения она вдруг заявила: «Я хочу, чтобы ты признался, что списал его». Я ответил, что написал сам. Она пристально на меня посмотрела и засияла. Прочитала мое сочинение полностью всему классу, похвалила. После этого я был у нее одним из «любимчиков». Она развивала в нас любовь к литературе и пониманию идей авторов. При этом она всегда была рада слышать личное мнение каждого, пусть даже не самое умное, но отделяла мнение от лени и незнания. © Melion / Pikabu
В школе мы провели огромную часть жизни и почти у каждого в запасе теперь есть парочка историй, которые можно пересказывать и пересказывать.
AdMe/Ностальгия/12 доказательств того, что школа закончилась, а воспоминания-то никуда не делись
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