12 доказательств того, что школа закончилась, а воспоминания-то никуда не делись

В школу все отправляются за знаниями, а в итоге получают в придачу целую кучу историй. Причем многие из этих историй мы не забываем и спустя десятилетия. И перед новым учебным годом мы решили немного поностальгировать по ушедшему детству. А в бонусе вас ждет доказательство того, что в школьном общении все всегда может пойти не по плану.