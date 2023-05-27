15+ историй о том, что игрушки для детей нечто большее, чем просто плюш и пластик

Наверное, у любого взрослого в детстве были игрушки, которые не просто помогали занять время, но и постепенно становились важной частью жизни. Для кого-то это были своеобразные друзья, которые знали все тайны. Для других — талисманы, приносящие удачу. А для третьих и вовсе памятная ценность, переходящая по наследству из поколения в поколение. Не удивительно, что за такими вещами, как правило, скрыта целая история. И именно их и решили поведать пользователи сети.