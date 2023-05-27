15+ историй о том, что игрушки для детей нечто большее, чем просто плюш и пластик
Наверное, у любого взрослого в детстве были игрушки, которые не просто помогали занять время, но и постепенно становились важной частью жизни. Для кого-то это были своеобразные друзья, которые знали все тайны. Для других — талисманы, приносящие удачу. А для третьих и вовсе памятная ценность, переходящая по наследству из поколения в поколение. Не удивительно, что за такими вещами, как правило, скрыта целая история. И именно их и решили поведать пользователи сети.
- Везу маму с дочкой на вокзал. Девочка задает вопросы, мама отвечает, я рулю — идиллия. Вдруг слышу: «Мам, а где зайчик?» И гробовая тишина. Вижу испуг в глазах мамы. Забыли! У ребенка текут слезы, но молчит — самый страшный плач. Идеальная поездка стала трагической. Тут уже мама не выдерживает и просит развернуть машину, чтобы вернуться. Объясняю, что, скорее всего, не успеем до отправления поезда. Далее выясняется, что дома никого, но у соседки есть ключи — она может вынести зайчика. Высаживаю пассажиров и мчусь за зайцем. В итоге забрал его, лечу обратно. Успел за 10 минут до отправления. Хозяйка забирала свою игрушку все так же со слезами, только слезы были другими. Этот одинокий плюшевый зайчик, молчаливо едущий со мной на сиденье, останется для меня одним из самых важных пассажиров. © sonic0013 / Pikabu
- Наша дочь родилась в декабре, и ее прабабушка подарила маленькую мягкую собачку на ее первое Рождество. Когда дочка научилась ходить и говорить, то назвала ее Паппи, а также придумала, как держать собачку всегда при себе, при этом чтобы руки оставались свободными. Она просто вскидывала Паппи к себе на плечо, и он как-то держался там. В старших классах и колледже дочь иногда тоже ходила с ним. Даже на своей свадьбе она выходила к алтарю со своей любимой игрушкой на плече. © Marcy Stehling / Quora
- В магазин завезли новых куколок, но у мамы клянчить было бесполезно. Денег нет — и вопрос закрыт. А я прямо безумно влюбилась в них. Даже каждый день после школы выходила на остановку раньше, чтобы поглазеть на витрину. Наконец их раскупили. И тогда я пришла домой и заявила: «Мама, если деньги появятся, ты кукол не покупай, их уже до нас разобрали». А потом вхожу в комнату, а они меня на кровати ждут. Купили! Хоть и не за что было! © oseledich / Pikabu
- В 1994 году мне было 3 года. Родители забрали меня из детского сада и по приходе домой сразу же уложили спать. Уснуть не удавалось из-за странных звуков. Оказалось, что мама с папой всего лишь купили приставку «Денди» и играли до самого утра. © Подслушано / Ideer
- Помню, как сидели в очереди с мамой к врачу. Мне лет пять. Рядом села семья с мальчиком, примерно моим ровесником. Он играл в Черепашку-ниндзя, да ещё и на мотоцикле! Я не помню, как вышло, но он просто взял и подарил мне эту игрушку. Те минуты счастья я помню, как будто это было вчера. Игрушка уже давно раз сто переклеенная, но я храню её уже 28 лет в память о доброте того мальчика и о том счастье, что тогда пришло в мою жизнь. © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня была любимая игрушка — мягкий рыжий лис. Весь потрепанный, без носа, но это был мой талисман. Конечно же, его выкинули без моего ведома. Вот уже много лет как я взрослая тетка, но до сих пор на развалах, где продают старые вещи, я его высматриваю... © Подслушано / Ideer
- Одно из моих первых воспоминаний — как мама подарила 3-летней мне плюшевого зайку. Это был 1958 год. Я болела, а этот маленький ушастик значительно ускорил мое выздоровление. С тех пор зайка всегда спал со мной. В 1984 году мамы не стало, и я переехала, а свою игрушку положила в мамин сундук для сохранности. И вот в 2006 году я потеряла и папу, а когда вернулась в родительский дом, открыла тот самый сундук. На меня смотрел мой зайка. Всплыли воспоминания. Теперь любимая игрушка снова со мной. © Julie A. Gates / Quora
- У меня был робот без головы, который трансформировался в машинку. Была только одна маленькая проблема: он была не мой, а двоюродного брата. Несмотря на это, всегда буду помнить ее как свою самую любимую игрушку в мире. © my_toes_hurt / Reddit
- Подруга поделилась, что в детском саду была игрушка, которая вызывала у нее неподдельные чувства, — резиновый котик с очень печальными глазами. Вдруг она решила, что котик страдает в садике, его все обижают и с каждым днем он становится все грустнее. В итоге на прогулке тайком закопала его в песочнице, а когда ее забирала мама, раскопала и забрала домой. Играла с ним каждый день, гладила, спала с ним. Кот до сих пор у нее, она много раз ругала себя за поступок, но в то же время хвалила за спасение котика. © Kudapropala / Pikabu
- В детстве у меня был набор столярных инструментов, разумеется небольшого размера: пила, молоток и рубанок. Жалко, что в настоящее время со всеми современными правилами такие игрушки больше уже не делают. С другой стороны, когда родители оставляли меня дома одного, я всеми силами старался «улучшить» всю мебель в доме. Родители были недовольны. © Edds87 / Reddit
- Иду мимо помойки, дождь, холодно, слякоть. Смотрю, выбросили старого мишку, а у меня такой же был плюшевый в цветном комбинезоне — аж сердце защемило! Оглядываясь, чтобы соседи не увидели, что хлам собираю, запихала его в пакет, притащила на работу и положила на батарею, чтобы высох. И целый день говорила про себя: «Потерпи, милый, приедем домой — я тебя постираю, пришью глазик и заштопаю». Сидит сейчас на шкафу, подмигивает разноцветными глазками и улыбается. © Подслушано / Ideer
- У меня в детстве был плюшевый мишка. Обожала его до безумия. Когда мне было 5 лет, этот мишка пропал. Плакала сильно, а через год уже забыла. Но однажды пришла из школы и увидела своего мишку на полу. С недоумением подошла к маме с расспросами. Она сказала: «Иди и спроси у папы». Хотя отношения с ним были не очень хорошие, я пошла. Оказалось, он целый год искал такого же мишку и наконец нашел его! С тех пор с папой отношения наладились, а мишка до сих пор стоит. © Подслушано / Ideer
- Моя любимая игрушка — немецкая железная дорога: тепловоз и вагончики. Из коробочек разных, желудей, веточек, кусочков ткани, цветной бумаги и старых журналов мы с мамой создали целый мир. Склеили здание вокзала, домики, наделали людей из желудей. Была речка из стеклышка и мост с нарисованными кирпичами. © Яна / ADME
- Я обожал игрушку йо-йо. Она развлекала меня целыми днями. Когда родители отправляли меня спать, я дожидался, пока они сами уснут, и продолжал безудержно играть. © HIV_Variety_Bucket / Reddit
- Когда мне было лет эдак 4-6, мои родители были юные и бедные. Поэтому на игрушки я могла только смотреть. Но однажды я увидела его — классного плюшевого ослика. Какие у него были глаза! Истерить и плакать было бесполезно: знала, что денег нет. Поэтому я просто вцепилась в него и умоляла подержать «ещё 5 минуточек». А потом папа его мне купил. Несмотря на отсутствие денег, просто взял и купил. И гордо нес меня, верхом на этом осле, а я улыбалась и плакала от счастья. Долгие годы эта игрушка была для меня всем. © LagertaLodbrok / Pikabu
- Вчера жена решила навести порядок в нашей кладовке. Там было много старых вещей, и, пока я был на работе, она с сыном вынесла на мусорку много всякого барахла. Остался только старый плюшевый мишка. Но и его судьба была женой решена: пойдет следом. Утром собираюсь на работу, увидел его глаза — и сердце защемило. Это же был мой первый подарок будущей жене на Новый год. Она так ему радовалась и, когда я уходил в ночь на работу, спала с ним. Ему уже больше 20 лет. Никому его не отдам. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз меня оставили с бабушкой на несколько часов. Она заметила, что я ни во что не играла. Быстренько она сделала мне что-то вроде куклы из маленьких кусочков ткани, связанных между собой. С тех пор это была моя любимая игрушка. Такую в магазине точно не купить. © Robin Pridgen / Quora
- Я помню свою главную «игрушку» в детстве — набор счетных палочек. Из них можно было выкладывать план квартиры любого размера, хоть по всему ковру, расставлять туда какие-то вещички под видом мебели и заселять в дом оставшиеся палочки. Иногда эти палочки можно было в кусочки ткани заматывать, словно платья им мастерить. У соседских детей были Барби, Кен и большие машины. Но вот мне из-за отсутствия возможности приходилось включать воображение и с радостью доставать свои «игрушки». © Inna Stepanova / ADME
Хотя воспоминания о любимых игрушках погружают взрослых в теплую ностальгию о детстве, будучи родителем терпеть некоторых «любимцев» собственных детей оказывается довольно сложно. Например, если новенький поющий паровозик дочери не замолкает ни на секунду, не грех и собственноручно сломать его, чтобы не докатиться до нервного срыва.