15+ любимых мультгероев детства, которые в реальной жизни выглядели бы горячее лампочек на новогодней гирлянде

Добрые мультфильмы с раннего детства рассказывали нам истории о сказочных принцах и рыцарях, которые спасали главных героинь от злых чар и различных неурядиц. Мы решили воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы представить, как могли бы выглядеть знаменитые мужские мультперсонажи, если бы превратились в современных модников.