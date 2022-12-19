15+ любимых мультгероев детства, которые в реальной жизни выглядели бы горячее лампочек на новогодней гирлянде
Добрые мультфильмы с раннего детства рассказывали нам истории о сказочных принцах и рыцарях, которые спасали главных героинь от злых чар и различных неурядиц. Мы решили воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы представить, как могли бы выглядеть знаменитые мужские мультперсонажи, если бы превратились в современных модников.
1. Аладдин — «Аладдин»
2. Принц — «Золушка»
3. Граф Дракула — «Монстры на каникулах»
4. Принц Эрик — «Русалочка»
5. Геркулес — «Геркулес»
6. Джек Фрост — «Хранители снов»
7. Капитан Джон Смит — «Покахонтас»
8. Тарзан — «Тарзан»
9. Иккинг Хэддок — «Как приручить дракона — 2»
10. Кристоф — «Холодное сердце — 2»
11. Ли Шанг — «Мулан»
12. Принц Навин — «Принцесса и лягушка»
13. Питер Пэн — «Питер Пэн»
14. Джим Плеядус Хокинс — «Планета сокровищ»
15. Принц Адам — «Красавица и Чудовище»
16. Принц Филипп — «Спящая красавица»
17. Принц Флориан — «Белоснежка и семь гномов»
18. Флин Райдер — «Рапунцель: Запутанная история»
19. Принц Чарминг — «Шрек-2»
А кто был вашим любимым героем мультфильма?
AdMe/Ностальгия/15+ любимых мультгероев детства, которые в реальной жизни выглядели бы горячее лампочек на новогодней гирлянде
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