15+ любимых мультгероев детства, которые в реальной жизни выглядели бы горячее лампочек на новогодней гирлянде

1. Аладдин — «Аладдин»

2. Принц — «Золушка»

3. Граф Дракула — «Монстры на каникулах»

4. Принц Эрик — «Русалочка»

5. Геркулес — «Геркулес»

6. Джек Фрост — «Хранители снов»

7. Капитан Джон Смит — «Покахонтас»

8. Тарзан — «Тарзан»

9. Иккинг Хэддок — «Как приручить дракона — 2»

10. Кристоф — «Холодное сердце — 2»

11. Ли Шанг — «Мулан»

12. Принц Навин — «Принцесса и лягушка»

13. Питер Пэн — «Питер Пэн»

14. Джим Плеядус Хокинс — «Планета сокровищ»

15. Принц Адам — «Красавица и Чудовище»

16. Принц Филипп — «Спящая красавица»

17. Принц Флориан — «Белоснежка и семь гномов»

18. Флин Райдер — «Рапунцель: Запутанная история»

19. Принц Чарминг — «Шрек-2»

Фото на превью How to Train Your Dragon 2 / DreamWorks Animation and co-producers