История о том, какое бесценное богатство порой прячет человек за дешевой одеждой

Мечты, особенно те, что связаны с важными событиями в нашей жизни, могут быть источником вдохновения и силы. Однако иногда они кажутся недостижимыми из-за жестокой реальности, которую мы вынуждены принимать. Одна такая история произошла с героиней нашей статьи. И началась она с мечты о платье на выпускной вечер.

Помню, как я мечтала о платье на свой выпускной. Прямо мысленно представляла его себе: длинное, атласное и обязательно пышное. Тогда это был просто писк моды. Однако, когда оканчивала 11-й класс, понимала, что выпускной вечер мне не светит. Отец умер, когда мне было 10 лет. А мы с мамой и бабушкой жили в 2-комнатной квартире. В то время зарплату выдавали раз в полгода, поэтому денег катастрофически не хватало. К тому же у нас дома чуть ли не каждый день были скандалы. Бабушка была тираном. Она любила всё и всех контролировать. А если что-то делалось не по ее воле, то доставалось и мне, и маме.

И вот подходила дата выпускного вечера. Мои подруги уже вовсю обсуждали платья, прически и все, что связано с этим событием. А я тихонько плакала на качелях за домом. Мне было так обидно и грустно, потому что знала — у меня всего этого не будет. В нашей семье не было денег не то что на платье — на еду приходилось считать каждую копейку. К тому же ими в семье распоряжалась бабушка. А объяснять ей, как это важно для девочки-подростка, было пустой тратой времени и сил. Но перед самым выпускным вечером к нам домой пришла моя классная руководительница, чтобы сказать маме и бабушке, что они могут не сдавать деньги на выпускной вечер, но только пусть девочка придет. И добавила, что весь класс хочет, чтобы я была. Ведь я одна из лучших учениц класса. У меня голова кругом пошла от этих слов.

Помню, как мама после того разговора сидела с каменным лицом, а потом куда-то ушла, не сказав никому ни слова. Вернулась она с огромным пакетом в руках. Подошла и, сдерживая слезы, дрожащим голосом сказала, что это мне. Я не могла поверить своим глазам! Внутри пакета было платье, перчатки, туфли с острым носом и даже украшение на голову. Все подошло идеально, словно с меня мерки снимали. Платье было длинное, пышное, усыпанное блестками, будто из сказки.

В итоге моя мечта сбылась! В тот вечер я чувствовала себя особенной. До сих пор не знаю, как мама смогла найти деньги на наряд. А она этого не помнит, я недавно спрашивала ее. Зато помню я. И буду помнить до конца жизни.