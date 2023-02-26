12 ярких романов прошлого столетия, перипетии которых были похлеще сюжета «Санта-Барбары»

Фрэнк Синатра и Ава Гарднер, Грейс Келли и Ренье III, Рита Хейворт и Орсон Уэллс — все эти и многие другие пары очаровывали общественность в прошлом столетии. Их истории любви больше похожи на сказку, однако, у некоторых они были со счастливым концом, а у других — с менее позитивным финалом.

1. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

Associated Press / East News

Джо Ди Маджо стал для Мэрилин Монро вторым мужем. Хотя поначалу Монро отказывалась встретиться с ним, так как находилась в полной уверенности, что этот бывший бейсболист окажется стереотипным высокомерным спортсменом. Некоторое время их роман был на расстоянии и они держали его в тайне. Но все всем стало ясно в 1954 году, когда они официально скрепили свой союз. Однако их брак продержался лишь 9 месяцев. Казалось, он был обречен с самого начала. Во многом это было связано с дикой ревностью и тотальным контролем актрисы со стороны Ди Маджо и с насыщенным графиком самой Монро. Они развелись, но все же остались хорошими друзьями.

2. Вивьен Ли и Лоуренс Оливье

East News

Ли и Оливье впервые встретились, когда ей было 20, а ему — 28. Они сразу же понравились друг другу. После первой встречи с Лоуренсом Вивьен сказала своему другу: «Это тот самый мужчина, за которого я выйду замуж». Они снялись вместе в фильме «Пламя над Англией», и тогда начался их тайный роман. Причем и он, и она состояли на тот момент в официальных браках, чем фактически бросали вызов всей пуританской Англии. Если они были в разлуке, то постоянно обменивались любовными письмами. Наконец, когда их уже бывшие возлюбленные дали добро на расторжение брака, Оливье и Ли поженились. Вскоре у Вивьен начались проблемы со здоровьем и Лоуренсу приходилось все сложнее справляться с ее частыми перепадами настроения. Спустя 20 лет брака пара все же оформила развод, но время от времени Оливье и Ли бывшие супруги писали письма, благодаря за все хорошее, что они сделали друг для друга. Позже их историю любви назовут «романом века».

3. Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

Знакомство Фрэнка Синатры и Авы Гарднер состоялось на одной вечеринке в начале 1940-х Несмотря на то, что оба в тот момент состояли в официальных браках, это не помешало им начать отношения в 1949 году. По мнению одного из биографов, их роман был по-настоящему токсичным и взрывоопасным. Когда Фрэнк развелся с супругой, то спустя несколько дней связал себя узами брака с обожаемой им Авой. После свадьбы их начали преследовать папарацци и Гарднер так говорила по этому поводу: «Мы были просто двумя влюбленными молодыми людьми, но мир не хотел оставлять нас в покое ни на секунду. Казалось, что все и всё было против нас, ведь уединение и покой было тем немногим, о чем мы просили». В 1953 году они заговорили о своих планах развестись, а окончательный развод оформили спустя 4 года. Однако они остались близкими друзьями. Гарднер по-прежнему продолжала называть Фрэнка любовью всей своей жизни, а после ее кончины Синатра был безутешен и лишь с горечью произнес: «Я должен был быть рядом с ней».

4. Одри Хепберн и Мел Феррер

Ponti-De Laurentis Production / Paramount Pictures / Collection Chri / East News

Одри Хепберн и Мел Феррер познакомились на вечеринке в 1953 году. Актриса вспоминала: «Я была очарована им, но на протяжении всей этой встречи я думала лишь о том, что он ну очень серьезный». К тому времени Феррер уже дважды развелся, имел 4 детей и был на 14 лет старше Одри, поэтому многим пара казалась довольно странной. В 1954 году они обменялись клятвами верности на скромной свадьбе в Швейцарии. На протяжении всего брака актриса пыталась забеременеть, пережила 4 выкидыша, но в итоге в 1960 году родила сына Шона. Популярность Хепберн с каждым годом все только росла, а вот слава Феррера постепенно сходила на нет. Это, а также взаимная неверность супругов плохо сказывались на их брачном союзе браке. Спустя 14 лет брака они развелись. Хэпберн была бесконечно огорчена тем, что их брак подошел к концу. Она признавалась: «Я пыталась и пыталась. Я знала, что это очень трудно — быть замужем за знаменитостью». После развода они несколько раз общались, Мел присутствовал на похоронах Одри в 1993 году.

5. Натали Вуд и Роберт Вагнер

Натали Вуд вспоминала: «Мне было 10, а ему 18, когда я впервые увидела его в коридоре студии „20th Century Fox“. Я повернулась к матери и сказала ей, что обязательно выйду за него замуж». В 1957 году 19-летняя Натали и 27-летний Роберт поженились. Некоторое время их брак считался «блестящим союзом XX века». Но в 1962 году пара развелась. После этого у них было множество романов и любовных увлечений, однако вскоре они поняли, что все же испытывают другу к другу чувства, и вновь поженились спустя 10 лет после расставания. Вуд размышляла так о втором браке: «Когда мы поженились в первый раз, то мы были словно двое детей, разыгрывающих сценарий. Мы намеренно скрывали свои слабости. Теперь мы обнаружили, что можем разговаривать друг с другом. Нам нужны были годы, проведенные порознь, чтобы достичь этого понимания». Вагнер говорил о том, что именно во втором браке они поняли, что между ними особенная любовь. Пара была вместе вплоть до трагической кончины Натали.

6. Грейс Келли и Ренье III

Грейс Келли и принц Монако Ренье III познакомились в 1955 году на Каннском кинофестивале, после этого между ними завязалась долгая переписка. Наконец, в 1956 году состоялась «свадьба века» с самым пристальным освещением в прессе. Ради этого брака она пожертвовала своей довольно-таки успешной кинокарьерой, а переехав в Монако, безумно скучала по своему дому. Их счастливый брак продлился 26 лет вплоть до трагической кончины Грейс Келли.

7. Рита Хейворт и Орсон Уэллс

В 1941 году Орсон Уэллс листал журнал «Life», где увидел фото молодой актрисы Риты Хейворт. Он узнал ее номер телефона и начал названивать ей с просьбами о том, чтобы она пошла с ним на свидание. После нескольких отказов она все же смягчилось и согласилась на ужин, на котором сразу же влюбилась в режиссера. У них завязался бурный роман, в 1943 году они тайно поженились, а год спустя у пары родилась дочь. Со временем их некогда теплые отношения начали ухудшаться. Орсон был весьма капризным человеком, одержимым своей работой, а Рита ничего не хотела, кроме счастливого брака. Она прилагала все усилия по спасению их союза ровно до тех пор, пока не начала подозревать Орсона в изменах. Они развелись спустя 4 года брака. Впоследствии Уэллс говорил, что она была «самой дорогой и милой женщиной на свете».

8. Ален Делон и Роми Шнайдер

NANA PRODUCTIONS / SIPA / East News

Роман Алена Делона и Роми Шнайдер называют чуть ли не самой захватывающей и страстной историей любви. За 5 лет, что пара была вместе, они успели наделать много шума. Делон и Шнайдер познакомились во французском аэропорту Орли, когда ей было 20, а ему — 23. Однако любви с первого взгляда не получилось, Роми сочла Алена слишком высокомерным. Они влюбились друг в друга чуть позже — на съемочной площадке фильма «Кристина». Однако дело до брака не дошло — спустя 5 лет отношений Делон отправил Шнайдер письмо, в котором объявил о расставании. Он оставил бывшую возлюбленную, так как у него начался новый роман. Спустя 10 они снялись вместе в фильме «Бассейн», продемонстрировав невероятную химию, которая, казалось, никуда не делась. Делон и Шнайдер поддерживали дружеские отношения на протяжении всей жизни.

9. Хамфри Богарт и Лорен Бэколл

На момент первой встречи Хамфри Богарта с Лорен Бэколл ему было 45, а ей всего лишь 19 лет. Они познакомились в 1944 году на съемках фильма «Иметь или не иметь». Несмотря на разницу в возрасте более 25 лет и на то, что актер состоял в браке, между ними вспыхнула искра, которая переросла в бурный роман. Режиссер фильма пытался образумить актрису, настаивая на том, что Богарт сразу же бросит ее после окончания съемок. Не нравился возлюбленный и маме Лорен, которая все время размышляла о том, как ее дочь могла связаться с женатым мужчиной, который был старше на четверть века, да еще и с вредными привычками. Несмотря на все это, в 1945 году Богарт развелся и сразу же скрепил себя узами брака с возлюбленной. Именно в браке с Лорен актер впервые стал отцом, она подарила ему сына и дочь. Хотя их отношения были омрачены неверностью с обеих сторон, было очевидно, что их взаимная забота друг о друге останется с ними навсегда. В 1956 году у него диагностировали рак пищевода, супруга оставалась с ним до конца и стала вдовой в 32 года.

10. Тони Кертис и Джанет Ли

В Голливуде 1950-х годов не было более ослепительной пары, чем Тони Кертис и Джанет Ли. Кертис сразу же нашел девушку привлекательной, а она и вовсе заявила, что он «разрушительно красив». В 1951 году они поженились, а публика видела в них идеальную пару и вовсе называла их золотой парой Голливуда. У них родилось двое детей, после этого отношения супругов начали портиться. В 1962 году на съемках фильма Джанет получила известие о том, что Тони подал на развод. Все потому, что он считал, что его супруга закрутила роман с Фрэнком Синатрой. На самом деле истинной причиной разрыва было то, что он влюбился в молодую актрису Кристину Кауфманн. Ли чувствовала себя униженной и опустошенной, и брак был расторгнут.

11. Марчелло Мастроянни и Катрин Денев

Марчелло Мастроянни и Катрин Денев называют одной из самых крутых пар 1970-х годов. Их отношения постоянно находились в зоне турбулентности — наверное, во многом из-за того, что они были слишком разными: она гиперактивна и всегда полна энергии, а он — ленивый и спокойный. Сама Денев говорила: «Да, мы были разными, но общим у нас было чувство свободы и огромная любовь к жизни. <...> Он был моей самой большой любовью». Ко всему прочему их роман существовал параллельно с браком Мастроянни, и он постоянно называл себя трусом за то, что не мог бросить жену. У Марчелло и Катрин родилась дочь Кьяра. Когда жена Марчелло узнала о том, что Катрин ждет ребенка от него, она была в настоящей ярости. В 1975 году пара распалась, но бывшие влюбленные продолжали поддерживать дружескую связь вплоть до кончины Мастроянни в 1996 году.

12. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophel / East News

Тейлор и Бертон дважды заключали брак друг с другом. Впервые они встретились на вечеринке. Актера сразу же сразила наповал красота Тейлор, однако сама актриса не торопилась бежать в его объятия. Их роман вспыхнул спустя 10 лет после первой встречи на съемках фильма «Клеопатра». Сама Тейлор признавалась, что влюбилась в Ричарда именно в тот момент. Их роман был ну очень напряженным и сопровождался многочисленными ссорами. Несмотря на это, они вступили в брак, но спустя 10 лет развелись. Однако вскоре пара вновь оформила официальный союз, который и вовсе продержался меньше года. Как-то Тейлор призналась: «У нас был хороший брак. Да, что-то пошло не так, но мы остались хорошими друзьями. Я точно знаю, что сделала абсолютно все, что было в моих силах, чтобы брак состоялся». Также она говорила: «Я больше не хочу быть такой влюбленной. Я отдала этой любви все — свою душу, все свое существо, все на свете...»