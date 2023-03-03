14 детишек, которые любого серьезного взрослого рассмешат до колик
Дети — это неиссякаемый источник и головной боли, и веселья одновременно. И уж точно вряд ли кто-то еще сможет выдавать такое количество вопросов за одну минуту. У детей свои собственные правила и своя логика. И это здорово, ведь благодаря им в нашей взрослой жизни появляется что-то совершенно неожиданное.
«Я просто обязана узнать, что в школе делают с моим сыном»
«Воображение: 80-й уровень. Девочка нарисовала мелком подушку, а потом прилегла на нее отдохнуть»
«Сынуля нашел мои „удочки“»
«Моя дочка снесла фонарь у дорожки, вылезла из своего автомобильчика и сбежала. Это ее первый побег с места преступления»
В каждой семье найдется один уникальный ребенок
«Мой сын уронил свой телефон в унитаз и вскрыл новый пакет риса для ризотто, чтобы его высушить»
Играть в прятки с 3-леткой невероятно увлекательно
«Он разозлился из-за того, что мы не взяли его с собой в ресторан, и попытался съесть картонную коробку»
«В 7-м классе я застрял внутри стула»
Как рассказать, что у вас 3-летний ребенок, не говоря ни слова?
«Мой 6-летний сын закричал, что туалет не смывается»
«Я спросила его, зачем он ему понадобилось столько туалетной бумаги, и он ответил, что ему нужна была картонная втулка для его творческого проекта».
«Вот что делает мой 2-летний сын, когда я говорю, что сегодня больше ему конфеты разворачивать не буду»
«Я эти ключи весь день искал»
«Мой сын сказал, что ему жарко, и попросил мороженое. Такого я точно не ожидала»
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Фото на превью Giraffeshavenecks / Reddit
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