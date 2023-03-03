14 детишек, которые любого серьезного взрослого рассмешат до колик

Дети — это неиссякаемый источник и головной боли, и веселья одновременно. И уж точно вряд ли кто-то еще сможет выдавать такое количество вопросов за одну минуту. У детей свои собственные правила и своя логика. И это здорово, ведь благодаря им в нашей взрослой жизни появляется что-то совершенно неожиданное.

«Я просто обязана узнать, что в школе делают с моим сыном»

«Воображение: 80-й уровень. Девочка нарисовала мелком подушку, а потом прилегла на нее отдохнуть»

«Сынуля нашел мои „удочки“»

«Моя дочка снесла фонарь у дорожки, вылезла из своего автомобильчика и сбежала. Это ее первый побег с места преступления»

В каждой семье найдется один уникальный ребенок

«Мой сын уронил свой телефон в унитаз и вскрыл новый пакет риса для ризотто, чтобы его высушить»

Играть в прятки с 3-леткой невероятно увлекательно

«Он разозлился из-за того, что мы не взяли его с собой в ресторан, и попытался съесть картонную коробку»

«В 7-м классе я застрял внутри стула»

Как рассказать, что у вас 3-летний ребенок, не говоря ни слова?

«Мой 6-летний сын закричал, что туалет не смывается»

«Я спросила его, зачем он ему понадобилось столько туалетной бумаги, и он ответил, что ему нужна была картонная втулка для его творческого проекта».

«Вот что делает мой 2-летний сын, когда я говорю, что сегодня больше ему конфеты разворачивать не буду»

«Я эти ключи весь день искал»