15 счастливых человек, которые пронесли свою любовь сквозь года и ни капельки по дороге не потеряли

Теория о том, что любовь живет всего 3 года, не более чем миф и не имеет никакого научного подтверждения. Вероятно, она базируется на предположении, что страсть на ранних этапах отношений со временем угасает и переходит в более стабильную, но уже не такую эмоциональную фазу чувства. Но это вовсе не означает, что любовь не может длиться долгие годы и даже всю жизнь. И герои нашей статьи лишь доказывают этот факт.

1. «Мои дедушка с бабушкой через 60 лет после свадьбы»

2. «У моей бабули была операция на запястье, и она не могла сама сделать себе прическу. Тогда за дело взялся дедушка»

3. «Мои родители в день своего бракосочетания 30 лет назад и в день моей свадьбы. Они почти не изменились»

4. «Мои родители только что отпраздновали свою годовщину. Вот как выглядит любовь 54 года спустя»

5. «Настоящая любовь существует. Мои дедушка с бабушкой доказали это в свою 60-ю годовщину свадьбы»

6. «Я надеюсь, что через 30 лет брака мы будем так же близки, как мои родители»

7. «66-я годовщина свадьбы моих дедушки и бабушки. А еще их зовут Альберт и Альберта»

8. «Дедушка и бабушка только что отметили 60 лет совместной жизни»

9. «Мои родители поженились ровно 40 лет назад!»

10. «33-я годовщина свадьбы моих родителей!»

11. Идеальная пара

12. «Когда мой брат в отъезде, наши родители транслируют ему футбольные матчи по видеосвязи»

13. «Фоткал бабушку и дедушку моей жены, когда они отмечали годовщину свадьбы. Попросил их показать, что они уже 60 лет вместе»

14. «Увидел эту милую пару в Сан-Франциско»