5 веских причин, по которым оксалис должен расти в каждом доме

У каждого цветовода точно найдется любимое растение, которое живет у него в доме. Однако в список любимчиков по непонятной причине редко попадает оксалис. И совершенно зря. Ведь кислица (это второе название этого растения) не только красива, но и полезна. А уход за ней не требует особых усилий. Но оксалис обладает еще кое-какими свойствами.

Эксперты садоводства с опаской относятся к оксалису по одной причине. Если посадить этот цветок на открытом участке, он начнет быстро распространяться, как сорняк, и займет всю территорию. Избавиться от него будет довольно непросто. Однако все меняется, когда оксалис растет в горшке. Это идеальное решение для занятых людей и тех, кто не очень разбирается в домашних растениях. И если у вас все еще есть сомнения, то мы предлагаем узнать 5 убедительных причин завести дома кислицу.

Причина № 1: Красивый внешний вид

Среди множества сортов кислицы хочется выделить вид кислица треугольная, у которого треугольные темно-фиолетовые листья, похожие на бабочек. Она привлекает внимание на подоконнике среди обычных зеленых растений. Когда оксалис зацветает, его маленькие светлые соцветия выглядят еще нежнее на фоне темных листьев.

Причина № 2: Легкий уход

Оксалис — идеальный выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за растением. Его достаточно периодически поливать и пересаживать раз в 2–3 года. Он не нуждается в подкормке, разве что можно это сделать за компанию с другими растениями. При снижении температуры оксалис может впасть в спячку, но через какое-то время рост возобновится.

Причина № 3: Съедобность

Листья оксалиса можно есть. Их добавляют в салаты, первые блюда и десерты. Сушеная кислица — отличная приправа с кисловатым вкусом. Она богата яблочной и щавелевой кислотами, витаминами А, С и К, флавоноидами. Это идеальный способ разнообразить свой рацион. Но при этом стоит помнить, что оксалис токсичен для кошек и собак из-за содержания оксалата кальция.

Причина № 4: Лекарство

Все растение оказывает глистогонное, противовоспалительное, вяжущее, очищающее, мочегонное, эмменагогическое, жаропонижающее, литонтриптическое и кровоостанавливающее действие. А сок листьев применяют при укусах насекомых, ожогах и кожных высыпаниях.

Причина № 5: Народные приметы

Оксалис — отличный подарок на новоселье. В разных культурах его считают символом счастья и удачи в доме.