Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена забыли старые обиды, чтобы позаботиться о семье

За отношениями Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер наблюдали все поклонники актера. Но и после расставания Арнольд и Мария продолжают с любовью заботиться о своих детях.

Начало их истории любви

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер познакомились в 1977 году, когда ведущий теленовостей представил девушке культуриста на теннисном турнире. Они жили в разных мирах. Арнольду исполнилось всего 20 лет, а за плечами у него уже было 5 титулов «Мистер Вселенная», в то время как Мария делала карьеру в журналистике. Арнольд снялся во многих масштабных проектах, а Мария постепенно пробивалась в команду CBS News. Спустя годы, в апреле 1986 года, они поженились в Массачусетсе. В этот особенный день они вместе смеялись и делились хорошими воспоминаниями, наслаждаясь праздником и началом нового важного этапа своей жизни.

Пополнение в семье

В декабре 1989 года у пары родилась дочь Кэтрин. Но Арнольд и Мария хотели много детей. Вот почему в течение следующих лет их семья все росла и росла. В июле 1991 года на свет появилась Кристина, а в 1993-м и 1997 годах — Патрик и Кристофер. Они проводили много времени вместе и создали крепкую семью.

Настали нелегкие времена

Несмотря на то, что когда-то они были любящей семьей и одной из самых влиятельных пар в Голливуде, однажды Арнольд и Мария объявили, что разводятся. Они заверили, что дети остаются центром их жизни и они продолжат воспитывать наследников вместе.

Расставшись, они продолжали заботиться о детях

Родители по-прежнему поддерживают тесные отношения со своими детьми. Они всегда вместе отмечают дни рождения и особые случаи. И хотя некоторые говорят, что любовь Арнольда и Марии, возможно, не взаимна, мы видим, как сильно они любят всех членов своей семьи.

Любовь и уважение к семье

В 2020 году вся семья отпраздновала день рождения Арнольда. Хотя дети выросли и некоторые уже завели свои собственные семьи, они по-прежнему показывают, как любят своих родителей.

Появление внуков

Арнольд и Мария уже стали дедушкой и бабушкой. Когда их старшая дочь, Кэтрин, родила первого ребенка, она сказала, что, поскольку для них такая роль в новинку, они могут совершать ошибки, но делают все возможное, чтобы все члены семьи чувствовали любовь и заботу. Потом у Кэтрин появился второй малыш. Арнольд и Мария счастливы, что их семья продолжает расти.

Арнольд и Мария не позволили прошлым обидам повлиять на отношения в семье

Несмотря на то, что Арнольд и Мария больше не живут вместе и у каждого своя жизнь, они всегда будут поддерживать своих детей. Они готовы прийти на помощь к каждому члену семьи в любую минуту.

Что вы думаете об отношениях Арнольда и Марии?

Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News