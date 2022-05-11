История любви Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика, выдержавшая даже измену, о которой судачили все вокруг

Пару Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика можно назвать одной из самых крепких в Голливуде. Они знакомы вот уже более 30 лет, а женаты четверть века. Звезды прошли через многое, однако сумели сохранить взаимную любовь и при каждом удобном случае признаются друг другу в нежных чувствах.