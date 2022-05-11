История любви Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика, выдержавшая даже измену, о которой судачили все вокруг
Пару Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика можно назвать одной из самых крепких в Голливуде. Они знакомы вот уже более 30 лет, а женаты четверть века. Звезды прошли через многое, однако сумели сохранить взаимную любовь и при каждом удобном случае признаются друг другу в нежных чувствах.
Мы в AdMe.ru даже не предполагали, что эта парочка так много лет вместе. И решили пересмотреть архивные фото, дополнив их потрясающей историей любви.
- До романа с Мэттью Бродериком у Сары Джессики Паркер были бурные 7-летние отношения с Робертом Дауни — младшим (это было в 1980-е годы). С ним она рассталась из-за пагубных привычек, от которых тот был не в силах отказаться. Вскоре после разрыва с Робертом судьба свела актрису с будущим мужем.
- Сара и Мэттью познакомились благодаря двум братьям Паркер, которые и представили актеров друг другу. Однако на первое свидание будущий муж пригласил девушку лишь спустя несколько месяцев после их первой встречи. Это произошло 1 февраля 1992 года. Тогда Мэттью позвонил Саре и оставил для дамы своего сердца «чарующее и скромное» голосовое сообщение с предложением сходить на свидание. Он вспоминал: «Я отчетливо помню, как она шла мне навстречу. Это, конечно, удивительно, потому что моя память стирает моменты первой встречи с людьми, которых я увидел в первый раз. Но тот день я запомнил навсегда».
- В 1996 году Паркер признавалась: «Мэттью такой умный, красивый, вообще я думаю, что он самый красивый человек, которого я видела в своей жизни. Он вдохновляет меня, и я от него без ума». Официально пара оформила отношения в мае 1997 года. Они устроили настоящую свадьбу-сюрприз для всех 100 гостей, которые были убеждены в том, что их пригласили на обычную вечеринку. Лишь по ходу действа выяснилось, что это самое настоящее свадебное торжество. Сама невеста предпочла облачиться в стильное черное платье. Как-то раз она поделилась: «Я никогда не думала о свадебном платье. Даже и не мечтала о нем».
- В 2001 году актрисе присудили «Золотой глобус», и на вручении она выразила особую благодарность своему мужу. В октябре 2002 года у пары появился на свет сын Джеймс Уилки, которого назвали в честь деда Мэттью Бродерика. Год назад Сара говорила, что гордится своим 18-летним сыном и рада тому, каким человеком он растет.
- В 2007 году пара отмечала 10-летие супружеской жизни. В интервью Опре Уинфри по этому поводу она обмолвилась, что до сих пор не может в это поверить, отметив также, что их долгие отношения с мужем «превзошли ожидания многих». Кстати, о предстоящем 10-летии брака ей напомнил именно супруг. Она призналась, что они с мужем пообещали не покупать друг другу подарки, а сама она хотела бы получить от него лишь записку, написанную от руки.
- Однажды в прессу просочилась информация о том, что у 46-летнего супруга актрисы были романтические отношения с некой 25-летней девушкой. Это произошло в то время, когда Сара участвовала в съемках «Секса в большом городе». Актрису попросили объяснить этот эпизод, и она ответила так: «Я никак это не комментировала. Люди часто спрашивают меня, как я умудрилась сохранить брак. Отвечаю, что мы просто-напросто не говорим об этом».
- В дальнейшем пара снова задумалась о детях. Они пытались зачать ребенка естественным путем, но, к сожалению, результата это не принесло. В 2009 году суррогатная мать подарила им близняшек Марион и Табиту. В одном из интервью Паркер рассказывала, что если бы она могла, то рожала бы как можно чаще. А на вопрос о том, к какому моменту своей жизни она хотела бы возвращаться вновь и вновь, актриса ответила: «Это определенно было бы рождение моих детей».
- О своей жене Мэттью отзывается самым наилучшим образом. Как-то он сказал следующее: «Моя жена очень добрая и уравновешенная. Она очень позитивный человек». А в 2011 году его супруга призналась: «Мы вместе вот уже 20 лет. У нас были и хорошие, и сносные, и плохие дни. Это брак. И если вы нацелены находиться в нем долго, то нужно приготовиться к тому, что вы пройдете через множество самых разных периодов». В другом интервью она сказала о том, что раздражает своего супруга, как иногда и он ее.
- Вероятно, помогает их отношениям и то, что они всегда разговаривают друг с другом не только как супруги, но и как друзья. Мэттью признался, что много тишины — это «определенно не очень хорошая идея». В другом интервью он назвал свою жену «лучшим другом» и добавил, что не знает секрета счастливого брака, но он любит и преисполнен благодарности к своей супруге.
- Они все делают вместе, с простыми домашними обязанностями предпочитают справляться своими силами. В 2010 году Сара Джессика Паркер рассказала: «Мы покрасили нашу садовую мебель, вместе ходим за продуктами в магазин, на рынок. Я сама готовлю еду, стираю, в конце концов».
- Сара и Мэттью всегда готовы признаваться друг другу в любви. Как-то актриса поделилась: «Мы очень преданы своей семье. Я без ума от нашей совместной жизни. И я рада тому факту, что именно он отец моих детей».
- Супруги предпочитают не рассказывать все о своей семейной жизни, сохраняя «конфиденциальность» брака, что, по мнению Сары Джессики Паркер, является одним из секретов долголетнего партнерства. «У нас есть семья, дети, друзья, отношения. Мы не рассказываем обо всем, так это остается нашим личным».
- В мае 2017 года пара отметила 20-летие брака. В честь этой даты актриса опубликовала пост со свадебной фотографией и подписью: «Понедельник, 19 мая 1997 года. Эти годы пролетели незаметно. Как же я люблю тебя!»
- Семейство редко можно увидеть в полном составе на светских мероприятиях. Так, впервые за 5 лет все трое детей актеров появились на красной ковровой дорожке в марте 2022 года — на премьере бродвейского мюзикла Plaza Suite, в котором приняли участие оба их родителя.
- В прошлом году на 59-летие Мэттью Сара выложила пост с фотографией торта и написала: «С днем рождения, муж! Мы любим тебя и так счастливы, что ты есть на этом свете. СД и три Бродерика младших». Во время одного из интервью журналист спросил актера, какие качества его восхищают в супруге. Он ответил, что юмор и мудрость. И добавил, что ему не верится, что он находится так долго в браке и что их сыну целых 18 лет.
Как вы считаете, в чем секрет долгих отношений?
Фото на превью Shannon Finney / Getty Images Entertainment / Getty Images
AdMe/Семья/История любви Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика, выдержавшая даже измену, о которой судачили все вокруг
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