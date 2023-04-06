12 звездных красоток, которые от одной беременности к другой сияют все ярче и ярче

Говорят, что во время беременности женщина становится только краше. Глядя на снимки знаменитостей в положении, не возникает даже мысли подвергнуть сомнению это утверждение. Ведь в ожидании первого, второго, а то и третьего малыша они расцветали все больше и больше.

Кейт Хадсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS , Gcmt - Imaginechina / EAST NEWS

В 2004 году Кейт Хадсон родила первенца от рок-музыканта Криса Робинсона, с которым состояла в браке около 7 лет. Отцом второго ее сына, который появился на свет в 2011 году, стал лидер группы Muse Мэттью Беллами. С ним Кейт была помолвлена, однако свадьба так и не состоялась. А в 2018 году у актрисы появилась дочь от владельца звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикавы. После рождения ребенка пара обручилась.

Рэйчел Вайс

Рэйчел впервые забеременела в 35 лет, когда состояла в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски. Их сын появился на свет в 2006 году. Однако несколько лет спустя пара объявила о расставании, после чего актриса вступила в брак с актером Дэниелом Крейгом. Их общая дочь родилась в 2018 году, когда Рэйчел было 47 лет.

Оливия Уайлд

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Первый брак Оливии с режиссером Тао Располи был бездетным. Актриса стала мамой, лишь когда обручилась во второй раз — с комиком Джейсоном Судейкисом. В 2014 году у пары появился сын, а через 2 года — дочь. Но некоторое время спустя пара решила отменить помолвку.

Рианна

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Голосистая Рианна решила стать мамой в 34 года. В 2022 году певица объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда — рэпера ASAP Rocky. Не прошло и года после рождения малыша, как артистка огорошила фанатов новостью о своей второй беременности. В 2023-м Рианна и ASAP Rocky снова станут родителями.

Натали Портман

EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Когда Натали снималась в фильме «Черный лебедь», она познакомилась с танцором театра балета Бенжаменом Мильпье, с которым вскоре обручилась. В 2011 году у пары родился сын, а через год они поженились. В 2016 году актриса забеременела во второй раз, и в 2017-м на свет появилась ее дочь.

Кристина Агилера

Находясь в браке с музыкальным продюсером Джорданом Братманом, певица забеременела. Их сын появился на свет в 2008 году. Несколько лет спустя Кристина подала на развод. В 2014 году артистка обручилась с музыкантом Мэттью Ратлером, с которым познакомилась еще во время съемок мюзикла «Бурлеск», и родила от него дочь.

Наоми Уоттс

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В течение 11 лет Наоми Уоттс состояла в отношениях с актером Ливом Шрайбером, с которым вместе работала над кинолентой «Разрисованная вуаль». В этом союзе Наоми успела родить 2 сыновей — в 2007 и 2008 годах. В 2016-м пара объявила о расставании.

Хэлли Берри

QUAGLIA / SIPA / EAST NEWS , Frank Micelotta / Invision / AP / East News

До рождения детей Хэлли была замужем дважды, но оба брака счастья ей не принесли. После второго развода актриса начала встречаться с моделью Гэбриелем Обри, от которого родила дочь в 2008 году. Расставшись с Обри, Берри вышла замуж за актера Оливье Мартинеса. Их общий сын появился на свет в 2013 году.

Дженна Дуан

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Около 10 лет Дженна состояла в браке с актером Ченнингом Тейтумом, с которым познакомилась на съемках фильма «Шаг вперед». В 2013 году артисты стали родителями девочки. После развода с Тейтумом Дженна начала встречаться с актером Стивом Кази. В 2020-м они объявили о помолвке. В этом же году у них родился сын.

Эльза Патаки

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После расставания с Эдриеном Броуди Эльза познакомилась с Крисом Хемсвортом, за которого вскоре вышла замуж. В 2012 году в их семье произошло пополнение: Эльза родила дочь. А в 2014 году актриса подарила жизнь мальчикам-близнецам. Патаки и Хемсворт вместе по сей день на радость поклонникам пары.

Марион Котийяр

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Актриса уже много лет состоит в отношениях с Гийомом Кане, с которым вместе работала над кинокартиной «Влюбись в меня, если осмелишься». Пара не зарегистрировала свой союз официально, но это не мешает им считаться одной из самых крепких пар кинобизнеса. В 2011 году Марион и Гийом стали родителями сына, а в 2017-м — дочери.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Evan Agostini / Invision / AP / East News

С 2016 года модель обручена с актером Джейсоном Стейтемом, с которым и до помолвки состояла в отношениях несколько лет. В 2017 году на свет появился их общий сын, а в 2022-м звезда родила девочку.