Посмотрите, как выглядели знаменитые пары на разных этапах отношений. И пылкости чувств многих из них можно только позавидовать

Николь Кидман и Кит Урбан находятся в счастливом браке вот уже 17 лет, а Том Хэнкс и Рита Уилсон — и вовсе целых 35. В совместной жизни этих и многих других пар было много знаковых моментов, которые мы решили отразить в фотографиях.