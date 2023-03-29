Посмотрите, как выглядели знаменитые пары на разных этапах отношений. И пылкости чувств многих из них можно только позавидовать
Николь Кидман и Кит Урбан находятся в счастливом браке вот уже 17 лет, а Том Хэнкс и Рита Уилсон — и вовсе целых 35. В совместной жизни этих и многих других пар было много знаковых моментов, которые мы решили отразить в фотографиях.
1. В 2006 году Николь Кидман и Кит Урбан поженились, в 2008-м у них родилась дочь. После 17 лет брака они все так же счастливы
2. В 1981 году принц Чарльз и Диана Спенсер объявили о помолвке, в 1984-м у них уже было двое сыновей. А в 1986-м их брак начал трещать по швам
3. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит начали встречаться в 1994 году. К 2004-му у них уже родились двое детей. Они находятся в браке более 20 лет
4. В 1986 году Том Хэнкс начал выходить в свет с Ритой Уилсон. Через 8 лет у них родился 2-й сын. В 2023 году их супружеской жизни будет 35 лет
5. Доподлинно не известно, когда Стинг и Труди Стайлер начали встречаться, но это случилось в начале 1980-х. К 1996 году у них уже было четверо детей. В 2022 году со дня их свадьбы прошло 30 лет
6. В 1983-м у Голди Хоун и Курта Рассела завязался роман. 3 года спустя у них родился первенец. Актеры не состоят в браке, но вместе вот уже около 40 лет
7. Уилл Смит и Джада Пинкетт начали встречаться в 1995 году. В начале 1998-го они ожидали первенца. Ну а в 2022-м их официальным отношениям было 25 лет
8. Роман Хавьера Бардема и Пенелопы Крус завязался в 2007 году на съемках фильма «Вики Кристина Барселона». Спустя 3 года они поженились, а в 2022-м их отношениям было 15 лет
© Vicky Cristina Barcelona / Mediapro and co-producers, ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News
9. В 1993 году Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд появились вместе на премии BAFTA. К тому времени их роману было уже 7 лет. В 1997-м они поженились. Пара состоит в браке 25 лет
10. К 2009 году Джастин Тимберлейк и Джессика Бил уже более 2 лет были в отношениях. В 2013-м с момента их свадьбы прошел год, а в 2022-м — 10 лет
11. В 1995 году Лиза Кудроу и Мишель Штерн вышли в свет как молодожены. В 2005-м они были супружеской парой на протяжении 10 лет, а в 2015-м — уже 20
12. Церемония бракосочетания Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс прошла в 1996 году. К 2005-му они были дважды родителями. В 2022-м с момента их свадьбы прошло более четверти века
13. К 1980-му Мерил Стрип и Дон Гаммер вот уже как 2 года состояли в браке. В 1990-м семья расширилась до 5 человек. Не так давно их супружеской жизни стукнуло 40 лет
14. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году. Спустя 3 года у них родился первенец. В 2022-м прошло 10 лет с момента их бракосочетания
15. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас обручились в 1999 году, а через 4 года они уже были дважды родителями. После 23 лет брака пара все так же счастлива
16. К 1993-му прошло более года, как Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик были в отношениях. В 2002-м у них родился первенец, а в 2022-м с момента их свадьбы прошло 25 лет
Фото на превью Barry King / Alamy Stock Photo, EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
AdMe/Семья/Посмотрите, как выглядели знаменитые пары на разных этапах отношений. И пылкости чувств многих из них можно только позавидовать
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