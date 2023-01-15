Женщину обвинили в том, что она недостаточно красива для своего мужа. Но она доказала, что люди любят друг друга не за внешность

У настоящей любви нет границ, будь то вес, рост или возраст. К сожалению, мы часто делаем ставку на внешность, забывая о том, что настоящие отношения строятся на взаимопонимании. Однако Алисия и Скотт доказали, что их любовь и счастье не зависят ни от каких стереотипов.

Алисия Маккарвелл прославилась в соцсетях благодаря своему чувству юмора и позитивному отношению к своему телу. И хотя у нее миллионы поклонников, которые с удовольствием следят за ее приключениями на ее странице, Алисия также получает множество обидных комментариев, которые касаются ее отношений с мужем.

Ситуация усугубилась после того, как Алисия разместила видео, в котором она вместе с мужем Скоттом вначале смотрятся в зеркало, обернутые в банные полотенца, а потом предстают в своей обычной одежде. Видео стало вирусным, и тогда на Алисию посыпались злобные комментарии: люди писали, что Скотт не может испытывать к ней искренних чувств, потому что он красивый, подтянутый мужчина, а Алисия — толстушка.

Алисия поделилась некоторыми обидными сообщениями, с которыми ей приходится сталкиваться каждый день: «О, она, наверное, не была такой толстой, когда они познакомились», «Она, должно быть, очень богата» или «Он просто любит толстых женщин». По ее словам, все эти высказывания подразумевают, что человек, который находится в такой физической форме, как Скотт, никогда не сможет полюбить и найти свое счастье с полной женщиной. Однако мало кто знает, что Алисия и Скотт любят друг друга вот уже 16 лет. Они познакомились еще в школе и не расставались с тех пор. В их жизни было много трудностей, но они всегда поддерживали и любили друг друга.

Алисия рассказала, что, когда потеряла работу и не знала, чем ей заняться в будущем, ее муж убедил ее сделать перерыв и найти себя. Так у нее появилась идея снимать забавные видео о своей жизни и жизни их семьи. Она хотела делиться с другими людьми моментами радости и счастья. А еще Скотт хотел, чтобы все в мире увидели, насколько Алисия обаятельна и очаровательна, и полюбили ее так же сильно, как и он сам. Выбрав профессию блогера, девушка приняла очень правильное решение, ведь теперь у нее миллионы подписчиков. Благодаря поддержке этих людей Алисия перестала сомневаться в себе. Долгое время она считала, что не заслуживает любви Скотта: «Я думала: если я сама себе не нравлюсь, то как он может любить меня?»

Алисия призналась, что ее комплексы и низкая самооценка стали причиной многих проблем в ее браке. Однако благодаря работе над собой она поняла, что Скотт вовсе не видит ее такой, какой она видит сама себя. И именно это она хочет посоветовать другим: не приписывать своему партнеру свои мысли и свои комплексы. Алисия осознала, что муж никогда не переставал ее любить. Ей просто нужно было позволить себе принимать его любовь такой, какая она есть, без оглядки на свои сомнения и неуверенность в себе.

Пройдя этот путь принятия себя, Алисия наконец нашла в себе силы ответить людям, которые критиковали и смеялись над ней в комментариях. Она объяснила, насколько важно не следовать ложным стандартам внешней красоты, а видеть в человеке прежде всего его внутреннюю красоту. «Мир смотрит на нас, и тут же ставит Скотта намного выше меня», — говорит Алисия. Она рассказала, что ее муж получил несколько сообщений от стройных и привлекательных женщин, которые писали, что он должен быть с кем-то похожими на них. «Почти все время, что мы общались, я убеждала себя, что недостойна его из-за того, как я выгляжу. И теперь эта худая женщина говорит ему, что он должен быть с кем-то, кто выглядит, как она! Вы видите, насколько мы зациклены на внешности?»

Алисия также рассказала, что люди часто спрашивают ее, не ревнует ли она Скотта, учитывая тот факт, какое внимание со стороны женщин он получает. Однако героиня заявила, что уверена в чувствах своего мужа, потому что он любит ее за ее чувство юмора, целеустремленность и доброту, а не за то, как она выглядит или сколько весит.

Алисия считает, что люди должны прежде всего работать над своими внутренними качествами, а не заниматься исключительно своей внешностью. Она прекрасно понимает, что общество до сих пор уделает очень много внимания внешним данным, потому что это было частью нашего мировосприятия на протяжении многих веков. Но она искренне верит, что мы в состоянии это изменить и сломать сложившиеся предрассудки.