16 реальных существ с нашей планеты, которые выглядят так, словно прибыли прямиком из другого мира
Природа не устает изумлять. По некоторым данным, учеными описано и зафиксировано только 20 % живых существ. Новые виды открываются постоянно. Только в 2021 году специалисты, к примеру, обнаружили неизвестные ранее виды сов, змей, китов и летучих мышей.
Мы в ADME с трудом сдерживаем свою тягу к изучению нового и с удовольствием рассматриваем снимки созданий, которые, казалось бы, прилетели к нам из другой галактики.
Вилохвост буковый может вырастать до 7 см в длину. Вылупившись из кокона, эта бабочка какое-то время выглядит как муравей или паук
Стальная божья коровка — хищник. Такое чувство, что это насекомое отлично смотрелось бы в фильме «Аватар-2»
Главная особенность большого кракса — голос. Самцы издают очень громкий звук, напоминающий свист
Achrioptera manga — вид палочников. Эти гигантские насекомые встречаются только в одном месте на земле — в лесах на севере Мадагаскара
Ученый из Орегона обнаружил странное прозрачное животное. Выяснилось, что это Cystisoma — глубоководный представитель ракообразных
Литоредо — новый вид корабельных червей. Они прорубают в известняке ходы, а вот чем питаются, ученые пока не выяснили
Лягушка-тапир, может, выглядит и не футуристично, зато очень уж напоминает шоколадных лягушек из истории о Гарри Поттере
Гремучая змея Салазара выглядит так, будто нарисована в 3D-программе для мультфильма. Новый вид назвали в честь Салазара Слизерина — героя саги о Гарри Поттере. К слову, гадюка ядовита
Если вы когда-нибудь интересовались, как выглядит улитка внутри, то вот вам пример с прозрачной раковиной — Zospeum tholussum
Spirobranchus giganteus — вид многощетинковых червей
«Выловила обитателя гавайских рифов — кудрепера обыкновенного»
Плащеносный броненосец
Зеленый морской слизень — единственное животное, которое может осуществлять фотосинтез, как растения
Рыба-камень — одна из самых ядовитых рыб в мире. Если на нее случайно наступить, она выделяет мощные нейротоксины, при этом укус чрезвычайно болезненный
Это губка-арфа — хищное существо
Мелкие животные застревают между «струнами», которые покрыты мелкими острыми иглами и шипами. Поймав таким образом добычу, губка обволакивает ее особой мембраной, в которой и переваривает.
У самцов тонкорукой чесночницы в брачный период появляются так называемые усы — острые шипы. Они нужны для того, чтобы сражаться за самку
Какие еще животные выглядят так, словно им место в фантастическом фильме, а не на нашей планете?
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