16 реальных существ с нашей планеты, которые выглядят так, словно прибыли прямиком из другого мира

Природа не устает изумлять. По некоторым данным, учеными описано и зафиксировано только 20 % живых существ. Новые виды открываются постоянно. Только в 2021 году специалисты, к примеру, обнаружили неизвестные ранее виды сов, змей, китов и летучих мышей.

Мы в ADME с трудом сдерживаем свою тягу к изучению нового и с удовольствием рассматриваем снимки созданий, которые, казалось бы, прилетели к нам из другой галактики.

Вилохвост буковый может вырастать до 7 см в длину. Вылупившись из кокона, эта бабочка какое-то время выглядит как муравей или паук

Стальная божья коровка — хищник. Такое чувство, что это насекомое отлично смотрелось бы в фильме «Аватар-2»

Главная особенность большого кракса — голос. Самцы издают очень громкий звук, напоминающий свист

Achrioptera manga — вид палочников. Эти гигантские насекомые встречаются только в одном месте на земле — в лесах на севере Мадагаскара

Ученый из Орегона обнаружил странное прозрачное животное. Выяснилось, что это Cystisoma — глубоководный представитель ракообразных

Литоредо — новый вид корабельных червей. Они прорубают в известняке ходы, а вот чем питаются, ученые пока не выяснили

Лягушка-тапир, может, выглядит и не футуристично, зато очень уж напоминает шоколадных лягушек из истории о Гарри Поттере

Гремучая змея Салазара выглядит так, будто нарисована в 3D-программе для мультфильма. Новый вид назвали в честь Салазара Слизерина — героя саги о Гарри Поттере. К слову, гадюка ядовита

Если вы когда-нибудь интересовались, как выглядит улитка внутри, то вот вам пример с прозрачной раковиной — Zospeum tholussum

Spirobranchus giganteus — вид многощетинковых червей

«Выловила обитателя гавайских рифов — кудрепера обыкновенного»

Плащеносный броненосец

Зеленый морской слизень — единственное животное, которое может осуществлять фотосинтез, как растения

Рыба-камень — одна из самых ядовитых рыб в мире. Если на нее случайно наступить, она выделяет мощные нейротоксины, при этом укус чрезвычайно болезненный

Это губка-арфа — хищное существо

Мелкие животные застревают между «струнами», которые покрыты мелкими острыми иглами и шипами. Поймав таким образом добычу, губка обволакивает ее особой мембраной, в которой и переваривает.

У самцов тонкорукой чесночницы в брачный период появляются так называемые усы — острые шипы. Они нужны для того, чтобы сражаться за самку