18 пушистых доказательств того, что логику животных нам никогда не постичь

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что же творится в головушках наших питомцев. Но это не мешает нам хихикать над их выходками, поражаться их странным решениям и быстренько фотографировать это все на память.

«Поиски нашей кошки заняли у нас ну очень много времени»

«Вышел на минутку, а когда вернулся — застал его за тем, как он расслабляется»

«Я, работаю дома: „Хм, интересно, что сейчас делает кошка“. Она...»

«Она так смотрела на меня все время, пока ела мои взбитые сливки»

«Я понятия не имею, что тут происходит»

«Это, между прочим, носок, который я носила целый день»

«Воду он пьет почему-то именно так»

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему моя кошка любит сидеть в раковине? Она прыгает сюда каждый раз, когда я мою посуду»

«Кажется, мы взяли домой немного сломанного кота»

«Он продолжает приносить мне ключи из моих брюк, помогите»

«Что-то тут не так»

«Он просто отлично отдыхает в своей двухъярусной кровати»

«Думаю, она закончила играть на террасе»

«Сын испек шоколадный кекс и накрыл его полотенцем, чтобы кошка оставила его в покое. Кекс, вероятно, все еще съедобен, если кто-то захочет»

«Моя собака официально стала кошкой»

«Кому нужна игрушка, когда есть шишка»

«У меня просто нет слов»