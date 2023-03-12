18 пушистых доказательств того, что логику животных нам никогда не постичь
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что же творится в головушках наших питомцев. Но это не мешает нам хихикать над их выходками, поражаться их странным решениям и быстренько фотографировать это все на память.
«Поиски нашей кошки заняли у нас ну очень много времени»
«Вышел на минутку, а когда вернулся — застал его за тем, как он расслабляется»
«Я, работаю дома: „Хм, интересно, что сейчас делает кошка“. Она...»
«Она так смотрела на меня все время, пока ела мои взбитые сливки»
«Я понятия не имею, что тут происходит»
«Это, между прочим, носок, который я носила целый день»
«Воду он пьет почему-то именно так»
«Кто-нибудь может мне объяснить, почему моя кошка любит сидеть в раковине? Она прыгает сюда каждый раз, когда я мою посуду»
«Кажется, мы взяли домой немного сломанного кота»
«Он продолжает приносить мне ключи из моих брюк, помогите»
«Что-то тут не так»
«Он просто отлично отдыхает в своей двухъярусной кровати»
«Думаю, она закончила играть на террасе»
«Сын испек шоколадный кекс и накрыл его полотенцем, чтобы кошка оставила его в покое. Кекс, вероятно, все еще съедобен, если кто-то захочет»
«Моя собака официально стала кошкой»
«Кому нужна игрушка, когда есть шишка»
«У меня просто нет слов»
«Когда я начинаю петь, моя кошка бросает все свои дела, подходит ко мне и начинает делать так»
А если вам было мало созерцания странных, но милых пушистиков, то вот что у нас есть еще:
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Фото на превью CazCaz11 / Reddit
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