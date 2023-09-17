19 твитов о животных, после прочтения которых хозяин зверушки может подумать: «О, мы не одни такие»
Есть шуточное утверждение, мол, люди делятся на кошатников и собачников. Но любой владелец пушистого друга знает, что у всех домашних любимцев свой неповторимый характер. Хотя есть и сходства: все они любят дурачиться и быть немножко хрюшками. А еще они безмерно обожают своего человека и показывают это самыми разными способами.
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Владельцы питомцев знают, что без любимого пушистика и жизнь не та. Но с ними еще и, как минимум, не скучно, ведь чудят они не хуже детей.
AdMe/Животные/19 твитов о животных, после прочтения которых хозяин зверушки может подумать: «О, мы не одни такие»
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