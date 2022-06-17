20+ доказательств того, что дети и домашние животные просто созданы друг для друга

Дети и домашние животные во многом похожи: они любознательны, легки на подъем и готовы к бесконечным играм. Вместе с хвостатыми домочадцами многие малыши учатся познавать этот мир, дружить, проявлять сострадание. А пушистые любимцы находят в юных хозяевах понимание и поддержку всех своих безумных затей.

Мы в ADME уверены: в доме, где есть и дети, и питомцы, никому не бывает скучно и одиноко. И фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство. А в конце вас ждет трогательный бонус о том, что сделать ребенка счастливым крайне просто.

«Жена застукала нашу дочь и собаку за совместным попрошайничеством»

Настоящие друзья с радостью разделяют интересы друг друга

«Давай купим детское кресло, чтобы малыш в собачьей лежанке не сидел?» — «Давай»

«На фото мой сын и кошка Степа. Играют и балуются всегда вместе»

«Моя дочь и ее щенок Чарли. Он не собака-терапевт, но помогает ей справиться с тревогой лучше, чем что-либо еще»

С такой кошкой в деревне никогда не скучно

Такой удобный собакен

Если подставка для книг забыта в школе, то на помощь приходит пушистый держатель

«Мой 7-месячный сын сидел и играл, когда собака жены подошла и села рядом с ним. Один из лучших моментов, который я, к счастью, смог запечатлеть»

«Первая встреча кота и ребенка⁠⁠. Наверное, лучшее фото моего кота»

«Когда наш сын родился, собака страстно его полюбила. Но потом она начала подозревать, что малыша обожают чуть больше, чем ее»

«Тогда она стала пытаться попасть в кадр всякий раз, когда видела, что мы достаем фотоаппарат и идем к ребенку. В своем стремлении затмить его она стала тем самым другом, который портит фото. Хотя, может быть, и улучшает?»

Сторожевой кот. Подпускает к малышу только хороших людей и добрые сны

«Мой сын играет в доктора с самым лучшим котом на свете»

«5-летняя дочка играла во дворе с собакой. Слышу, совсем достала пса: то „сидеть“, то „лежать“. На мой вопрос: „Что ты там делаешь?“ — ответила: „Играем в садик“»

«Сегодня захожу в галерею телефона, а там вот это».

Кот — это не только друг и товарищ по играм, но и мягкая пушистая грелка

«Пес мог легко отобрать свою игрушку. Вместо этого он просто лежал, с улыбкой дергая за веревку, пока мой сын визжал от радости»

«Мой сын аутист и не любит лишних прикосновений, но дает котенку обниматься с ним»

«2 дружка хотят гулять, а за окном дождик. Старшенькому (слева) — 4,5 года, мелкому (справа) — 3 года»

«Жена прислала мне фото нашего 4-месячного сына и его лучшего друга. Я чуть не прослезился»

«Мой сын остался у родителей на несколько дней. Мама прислала мне это фото»

«Дочь и кот — лучшие друзья»

Бонус: «У нас нет собаки, но я думаю, что дочка пытается мне на что-то намекнуть»