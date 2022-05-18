20+ хвостатых негодников, которых мы готовы обожать несмотря на их дурной характер

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Домашние питомцы, подобно людям, отличаются не только внешним видом, но и характером. Кто-то растет диванным философом, кто-то отчаянным хулиганом, а некоторые выделяются особенной вредностью или высокомерием. Но мы все равно их любим и все им прощаем.

Мы в ADME считаем, что проще всего умиляться плохому нраву чужих питомцев. Со стороны они выглядят гораздо комичнее, чем когда окидывают вас презрительным взглядом с вашего же дивана или размещают пушистую попу на вашем рабочем ноутбуке.

«Оскар подозрительно косится на водителя доставки»

Оскар явно хочет сказать: «Если у него нет угощений, путь убирается с моей территории». © kwheels43 / Reddit

«Он продолжает ненавидеть меня, но спать ему хочется все же больше»

«Ей разрешено валяться буквально везде, кроме как на наших подушках»

После долгих совместно прожитых лет они все еще терпеть друг друга не могут

«Это Бетти. Она нас всех ненавидит»

«Какие-то возражения?»

«Твой ноутбук? Ты имеешь в виду мою подушку с подогревом?»

«Это взгляд, который он бросает на меня, когда хочет сообщить, что я ему поднадоел»

«Я всего лишь хотела сделать красивую фоточку с моим новым котом»

«Никаких новостей для меня сегодня»

«Мальчик хочет немножечко суши»

«Место человека — на полу»

Песик просто хотел бы подружиться

«Этот герой только что раздавил мое растение своей толстой попой, а затем написал в горшок, не отводя от меня взгляда»

«Здесь для тебя нет места»

«Наконец-то нашли, в чем проблема с нашими расплющенными цветами»

«У нас в Финляндии был Национальный день собак. Лилли начала его, будучи абсолютно уверенной в том, что весь мир принадлежит ей. Впрочем, как обычно»

«Я сказала ей, чтобы она не прыгала на стол»

«Это Пират. Пират сегодня ухитрился сожрать целые джинсы. Пират в порядке»

Зачем нарушать 1 правило, если можно нарушить сразу все, верно?

«Позируем для фото vs за кадром»