Сколько времени нужно животным, чтобы выносить малыша? 20+ фото пухлых будущих мамочек
Для того чтобы выносить малыша, женщине нужно в среднем 40 недель. Этот срок кажется довольно долгим, зато за это время будущая мама успевает свыкнуться с мыслью о появлении младенца и подготовиться к его рождению. Ведь если бы наша беременность длилась 65 дней, как у кошки, психологически принять такие важные изменения в жизни было бы гораздо сложнее. Но и быть в положении дольше года, как верблюдица, тоже мало кому хотелось бы.
Мы решили поинтересоваться, сколько длится беременность у некоторых животных, и поняли, что природа полна сюрпризов.
1. Крыса — 22 дня
«На 1-м фото — моя взволнованная беременная крыса. Она должна родить свой 1-й помет через 2–4 дня».
2. Белка — 35 дней
3. Домашний хорек — 42 дня
«Живот у нее был огромный! Обычно моя зверушка весит около 750 г, но перед родами вес приблизился к 1 100 г. Роды длились около 5 часов, на свет появились 9 малышей».
4. Кошка — 65 дней
«Взяли кошку с улицы на передержку. Вчера сделали УЗИ, которое показало, что уже через пару дней в нашем доме ожидается пополнение в виде четырех пушистиков».
5. Сурикат — 65 дней
6. Гиеновидная собака — 71 день
7. Леопард — 93 дня
8. Львица — 108 дней
9. Обыкновенная гадюка — 135 дней
10. Коза — 150 дней
11. Белохвостый олень — 201 день
12. Вампировая летучая мышь — 209 дней
13. Гималайский медведь — 220 дней
14. Бегемот — 237 дней
15. Горилла — 257 дней
16. Корова — 283 дня
17. Зебра — 375 дней
18. Малайский тапир — 379 дней
19. Двугорбый верблюд — 390 дней
20. Носорог — 467 дней
21. Косатка — 532 дня
Если бы вы могли выбирать оптимальную продолжительность беременности для человека, то какой срок предпочли бы?