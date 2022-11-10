Сколько времени нужно животным, чтобы выносить малыша? 20+ фото пухлых будущих мамочек

Для того чтобы выносить малыша, женщине нужно в среднем 40 недель. Этот срок кажется довольно долгим, зато за это время будущая мама успевает свыкнуться с мыслью о появлении младенца и подготовиться к его рождению. Ведь если бы наша беременность длилась 65 дней, как у кошки, психологически принять такие важные изменения в жизни было бы гораздо сложнее. Но и быть в положении дольше года, как верблюдица, тоже мало кому хотелось бы.

Мы решили поинтересоваться, сколько длится беременность у некоторых животных, и поняли, что природа полна сюрпризов.

