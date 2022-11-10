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Сколько времени нужно животным, чтобы выносить малыша? 20+ фото пухлых будущих мамочек

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Для того чтобы выносить малыша, женщине нужно в среднем 40 недель. Этот срок кажется довольно долгим, зато за это время будущая мама успевает свыкнуться с мыслью о появлении младенца и подготовиться к его рождению. Ведь если бы наша беременность длилась 65 дней, как у кошки, психологически принять такие важные изменения в жизни было бы гораздо сложнее. Но и быть в положении дольше года, как верблюдица, тоже мало кому хотелось бы.

Мы решили поинтересоваться, сколько длится беременность у некоторых животных, и поняли, что природа полна сюрпризов.

1. Крыса — 22 дня

«На 1-м фото — моя взволнованная беременная крыса. Она должна родить свой 1-й помет через 2–4 дня».

2. Белка — 35 дней

3. Домашний хорек — 42 дня

«Живот у нее был огромный! Обычно моя зверушка весит около 750 г, но перед родами вес приблизился к 1 100 г. Роды длились около 5 часов, на свет появились 9 малышей».

4. Кошка — 65 дней

«Взяли кошку с улицы на передержку. Вчера сделали УЗИ, которое показало, что уже через пару дней в нашем доме ожидается пополнение в виде четырех пушистиков».

5. Сурикат — 65 дней

6. Гиеновидная собака — 71 день

7. Леопард — 93 дня

8. Львица — 108 дней

9. Обыкновенная гадюка — 135 дней

10. Коза — 150 дней

11. Белохвостый олень — 201 день

12. Вампировая летучая мышь — 209 дней

13. Гималайский медведь — 220 дней

14. Бегемот — 237 дней

15. Горилла — 257 дней

16. Корова — 283 дня

17. Зебра — 375 дней

18. Малайский тапир — 379 дней

19. Двугорбый верблюд — 390 дней

20. Носорог — 467 дней

21. Косатка — 532 дня

Если бы вы могли выбирать оптимальную продолжительность беременности для человека, то какой срок предпочли бы?

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AdMe/Животные/Сколько времени нужно животным, чтобы выносить малыша? 20+ фото пухлых будущих мамочек
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