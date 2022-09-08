20+ питомцев, у которых из-за угла сначала выглядывает наглость, а уже потом мордашка

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Домашние животные — это не только усатые мордашки и пушистые лапки, но и сгусток энергии и непредсказуемости. Нередко их хочется не только потискать, но и по-доброму поругать, особенно за беспардонные шалости. Порой кажется, что слово «наглость» придумали, глядя на мохнатых озорников.

Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, что среди братьев наших меньших попадаются такие хулиганы, для которых скромность и послушание — это что-то непонятное.

«Моя кошка вечно крадет одежду из шкафа и приносит в свой лоток»

«А складывает всегда только так и никак иначе. Независимо от размера одежды, целиком запихивает все внутрь».

Пушистый проказник словно смеется над псом и говорит: «Ха-ха, а я внутри»

«Это происходит каждый раз, когда мы открываем холодильник с напитками»

У него же есть своя миска с водой

Может показаться, что у него такие глаза потому, что он научился лазить по стеклу, но нет, это москитная сетка

«Сегодня у меня день рождения, и мохнатый паренек подарил мне свою попу. Лучшего подарка я не мог себе даже представить»

«Кому нужен личный парикмахер, когда у тебя есть Рикки»

«Мой бульдожик часто делает так»

Дети есть дети: один задирает, а второй терпит

«Украл 2 пары моих носков и не хочет возвращать. Только корчит такие гримасы. И так каждый раз, когда я собираюсь на работу»

«Мой ноутбук конфискован»

Доминируй, властвуй, унижай

«М-да, такого я еще не видел: козлик стоит на своем друге-черепахе»

Очевидно, что эти двое никуда не спешат. © jezebellrae / Reddit

«Понятия не имею, кто же все это натворил»

О-го-го, вы можете сидеть и смотреть друг дружке в глаза. © Made-On-Earth / Reddit

«А я совсем не хулиганю»

«Пошел кормить морскую свинку и увидел такую картину»

«Была в гостях у брата. Он полгода назад подобрал на улице таксу. За это время собачка откормилась и слегка обнаглела»

«Захожу в комнату и вижу торчащие лапы. Раскрываю одеяло, а там довольная морда».

«Наша собака любит лазить по всему, что видит»

«Бруно ненавидит, когда я что-то раскрашиваю. Наверное, в прошлой жизни он был бумагой»

«Снова забыл убрать рулон бумажных полотенец — и вот, пожалуйста»

«Видимо, придется взимать арендную плату с этих парней. Домашние удобства не предоставляются бесплатно»

«Самое прикольное то, что это просто скорлупа от арахиса. Я бросаю арахис сойкам, белкам и бурундукам. Но потом приходят эти ребята и тщательно проверяют каждую оставшуюся скорлупу».

«Потратил $ 6 000 на ремонт ванной комнаты. Очень рад, что этим балбесам удобно»

Тот, что справа, осознал, что вы совершенно неодеты? © RoverRebellion / Reddit

«Подготовил пакет для подарка. Буквально на секунду отвернулся, как внутри появился житель с такими глазищами»

«А еще через минуту жилплощадь была уничтожена. Никакого уважения».

«Лоток, вообще-то, позади него»

Вы же сами напросились. Нельзя оставлять пакет с наполнителем рядом с лотком. © Impressive_Teach9188 / Reddit