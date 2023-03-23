Кот пришел домой весь в следах от помады и озадачил не только своих хозяев, но и пользователей интернета
Сахарок — это неугомонный кот, который живет вместе со своим хозяином в городе Флорианополисе на юге Бразилии. Однажды его ежедневная прогулка превратилась в настоящее любовное приключение, которое рассмешило не только его хозяев, но и тысячи интернет-пользователей по всему миру. Мы уверены, что, читая эту историю, вы тоже будете давиться от смеха.
Как Сахарок насмешил своих хозяев
На форуме Reddit пост о коте Сахарке, который, похоже, обзавелся тайной поклонницей, набрал 95 тысяч лайков.
Этот котик живет со своим 54-летним владельцем Ариване в городе Флорианополисе на юге Бразилии. У Ариване есть еще две кошки — Кими и Зузу. И Сахарок — самый старший в этой троице. Он любит гулять на заднем дворе дома и спать в кустах.
И когда однажды он вернулся со следами помады на мордочке, его владелец буквально покатился со смеху.
«Все произошло неожиданно, — рассказал Ариване в интервью. — Он вернулся весь зацелованный, и мы даже не знали, что и думать. Пошли проверить, в чем дело, и обнаружили дыру в заборе, который окружает наш двор».
Обычно кошки никогда не выходили за пределы двора благодаря глухому забору, но Сахарок обнаружил-таки в нем лазейку.
«Похоже, Сахарок или его возлюбленная отодвинули дощечку, чтобы вдоволь нацеловаться друг с другом, — сказал хозяин. — Он очень добрый и любвеобильный и спит с нами в кровати каждый день. Так что мы были очень удивлены его новым отношениям, особенно количеству поцелуев, которые он получил от своей возлюбленной».
Разместив фотографию на форуме, Ариване написал: «Мой кот заявился сегодня домой вот в таком виде. Похоже, на нашей улице завелась любительница котиков».
Под этой фотографией уже более 2 тысяч комментариев, и пользователи не перестают смеяться над этим забавным происшествием. Один из комментаторов даже написал: «Просто ваш кот намекает, что у него появился запасной аэродром».
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