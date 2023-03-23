Кот пришел домой весь в следах от помады и озадачил не только своих хозяев, но и пользователей интернета

Сахарок — это неугомонный кот, который живет вместе со своим хозяином в городе Флорианополисе на юге Бразилии. Однажды его ежедневная прогулка превратилась в настоящее любовное приключение, которое рассмешило не только его хозяев, но и тысячи интернет-пользователей по всему миру. Мы уверены, что, читая эту историю, вы тоже будете давиться от смеха.

Как Сахарок насмешил своих хозяев

На форуме Reddit пост о коте Сахарке, который, похоже, обзавелся тайной поклонницей, набрал 95 тысяч лайков. Этот котик живет со своим 54-летним владельцем Ариване в городе Флорианополисе на юге Бразилии. У Ариване есть еще две кошки — Кими и Зузу. И Сахарок — самый старший в этой троице. Он любит гулять на заднем дворе дома и спать в кустах. И когда однажды он вернулся со следами помады на мордочке, его владелец буквально покатился со смеху. «Все произошло неожиданно, — рассказал Ариване в интервью. — Он вернулся весь зацелованный, и мы даже не знали, что и думать. Пошли проверить, в чем дело, и обнаружили дыру в заборе, который окружает наш двор».