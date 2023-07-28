Полицейские спасли утят, упавших в ливневку. Ни один утенок или офицер не пострадал
Маленькие утята в силу своего возраста зачастую попадают в разные неприятности: то на высокий бордюр не могут запрыгнуть, то в ливневые канализации проваливаются. И тогда им на помощь приходят бесстрашные полицейские и пожарные. Они, кстати, вызволяют утят из беды , наверное, даже чаще, чем снимают кошек с деревьев.
В аккаунтах пожарных и полицейских служб в соцсетях можно найти много фотографий, на которых запечатлено спасение утят различными службами. Внимание! Предупреждаем о чрезмерной милоте!
Не только люди спасают животных и птиц, но и наоборот. Вот история о том, как один мужчина заблудился в горах и уже отчаялся найти дорогу, как вдруг появился пушистый ангел-хранитель.
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