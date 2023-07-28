Полицейские спасли утят, упавших в ливневку. Ни один утенок или офицер не пострадал

Маленькие утята в силу своего возраста зачастую попадают в разные неприятности: то на высокий бордюр не могут запрыгнуть, то в ливневые канализации проваливаются. И тогда им на помощь приходят бесстрашные полицейские и пожарные. Они, кстати, вызволяют утят из беды , наверное, даже чаще, чем снимают кошек с деревьев.

В аккаунтах пожарных и полицейских служб в соцсетях можно найти много фотографий, на которых запечатлено спасение утят различными службами. Внимание! Предупреждаем о чрезмерной милоте!