Выяснилось, что дельфины лепечут со своими детенышами точно так же, как люди с младенцами

Все родители воркуют со своими малышами, лепечут с ними, повышая тон голоса. Считается, что такой способ речи помогает младенцам сблизиться с теми, кто за ними ухаживает. А недавно выяснилось, что дельфины тоже что-то лепечут детенышам на своем языке и даже зовут их по «имени».

Согласно недавнему исследованию, матери дельфинов вида афалина при общении со своими детенышами усиливают высоту своего свиста. Это первый раз, когда ученые обнаружили у животных подобное поведение матерей. Оно, по мнению экспертов, может усилить привязанность.

У каждого дельфина-афалины есть свой фирменный свист, который работает так же, как наши имена. Животные используют их, чтобы поддерживать контакт с другими дельфинами и сообщать о чем-то. Детеныши афалин в первый год жизни запоминают эти пронзительные крики, хотя исследователи не знают, как именно. Малыши также запоминают и узнают «имена» своих матерей, друзей и товарищей по стае, и подражают им, чтобы привлечь их внимание или позвать на помощь.

Команда ученых исследовала базу данных свистков дельфинов и обнаружила, что дельфины-матери чаще издавали свист более высокой частоты в присутствии своих детенышей, а не когда находились одни.

«Мама и ее детеныш находятся в акустическом контакте 100 % времени», — говорит Лаэла Сайиг, биолог из Океанографического института Вудс-Хоул и ведущий автор исследования. «Мы понятия не имеем, что они сообщают, но, скорее всего, что-то вроде: „Я здесь, я здесь“». Это исследование может вдохновить ученых на изучение материнского языка у других видов, способных к вокалу, таких как попугаи и тюлени.