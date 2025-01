12+ игр для пар, которые сблизят лучше любых разговоров

Хотите провести совместный вечер весело? Мы подготовили список лучших игр для пар, которые помогут вам сблизиться и почувствовать себя настоящей командой. От сложных головоломок до захватывающих приключений — выберите то, что сделает ваш вечер особенным.

It Takes Two

В центре сюжета It Takes Two — пара на грани развода, которую волшебство превращает в кукол. Чтобы снова стать людьми, им придется научиться работать вместе. Каждый уровень игры меняет правила: сначала это обычный платформер, потом Коди метает гвозди, а Мэй размахивает молотком, а дальше — веревки, осиные битвы, полеты на самолетах и схватки с белками. Действовать нужно вместе: обсуждать планы, помогать друг другу. Пройти игру в одиночку невозможно. Если вам иногда трудно понять свою вторую половинку, эта игра подскажет, как стать настоящей командой. It Takes Two показывает, что вместе можно преодолеть все — от бытовых мелочей до нашествия ос. Играла с мужем — это было невероятно весело! Правда, я до сих пор не могу забыть об одном поступке, который пришлось совершить нашим персонажам (без спойлеров!). Муж в шутку назвал это «сеансом семейной терапии». © starzena / Reddit

Мы с женой прошли эту игру раз шесть — она идеально скрасила наши дни во время пандемии. Мы пробовали и другие игры с кооперативом на одном устройстве, но ни одна из них не сравнится с невероятным сюжетом, который предлагает It Takes Two. © 2×4caster / Reddit

Overcooked 2

В эту игру советуют играть со своей половинкой, чтобы проверить ее перед свадьбой. А для устоявшихся пар она вообще терапевтична. Overcooked 2 — отличный выбор, если вы хотите научиться работать вместе. Ваша задача — приготовить как можно больше блюд за ограниченное время, но не думайте, что это будет легко. Локации здесь полны сюрпризов: движущиеся полы и огонь превращают готовку в настоящее испытание. Успех требует четкого распределения ролей — кто режет, кто жарит, кто подает. Без умения договариваться ничего не получится! Эта игра учит общению и показывает, как справляться с любыми сложностями. Например, что вы будете делать, если второй игрок снова забыл добавить важный ингредиент или случайно сжег блюдо? Overcooked 2 — это как «Монополия», только намного веселее. В разгар игры у нас дома частенько звучали угрозы расставания и лишения наследства. Кооператив на четверых — полный беспорядок, и обычно требуется пара попыток, чтобы сработаться. Когда играем вдвоем, все проходит чуть спокойнее, но настоящее веселье начинается, когда подключается мама. Ей 63 года. У нее за плечами 1000 часов в Animal Crossing, но тут она, когда нервничает, кричит на экран команды персонажу, вместо того чтобы просто нажимать кнопки. А мой парень до сих пор не оправдался за провал на пятом уровне. Прошло два года, Майкл, а я все еще помню, как ты выбрасывал еду в мусорку. 10 из 10 для кооператива! © kroganwarlord / Reddit

Unravel Two

В Unravel Two ваш путь начинается с шторма, который выбрасывает красного Ярни — крошечное существо из пряжи, похожее на кота, — на берег. Среди обломков он встречает синего Ярни, и их разорванные нити соединяются в новую связь. Искра между ними становится проводником приключений. Для преодоления препятствий нужна координация: один Ярни подтягивает другого, создает мостик или удерживает натянутую веревку. Игра трогательно показывает силу дружбы и напоминает, как важно поддерживать друг друга. А еще она невероятно красива: леса, реки и скалы захватывают дух. Кстати, Unravel Two в 2019 году победила в D.I.C.E. Awards в номинации «Семейная игра года», а это о многом говорит. Поначалу я думала, что игры — это не мое. Парень часто звал меня присоединиться, но я чувствовала себя бесполезной, глядя, как легко он проходит уровни. Но однажды он уговорил меня попробовать кое-что новое, и, честно, я не ожидала, что это будет так весело . Я постоянно смеюсь над тем, как двигаются персонажи и что они вытворяют. А некоторые моменты настолько напряженные, что я начинаю кричать прямо во время игры! Но, конечно, смеха все равно больше. Вот что я называю настоящим кооперативом для двоих, где без совместной работы не обойтись, чтобы разгадать головоломки. Эта игра полностью изменила мое отношение к играм. Я наконец почувствовала себя не наблюдателем, а равным участником. © lunicia14 / Reddit

Stardew Valley

Если городская суета и проблемы на работе оставляют вам все меньше времени друг для друга, время сбежать в виртуальную деревню. Stardew Valley — это симулятор фермерской жизни, где вы вместе восстанавливаете заброшенную ферму. Пока один сажает овощи, другой добывает ресурсы в шахтах. А если что-то пойдет не так, придется искать выход сообща, что только сближает. Это не просто игра, а общий проект, где каждая победа — результат совместной работы. Вместе вы решаете, что построить на ферме, как справиться с засухой или какие овощи посадить. Попробуйте Stardew Valley, чтобы добавить что-то новое в ваши вечера. Когда, в конце концов, в последний раз вы со своей половинкой собирали урожай или строили амбар? Если вы еще не живете вместе, эта компьютерная игра может стать отличной тренировкой перед семейной жизнью. Мы с мужем нашли идеальный способ расслабиться после того, как дети ложатся спать. Мы включаем эту игру и на пару часов забываем обо всем. Знаю, звучит странно, но благодаря этой игре мы стали лучше понимать друг друга и отлично проводим время. А называется она Stardew Valley. Очень рекомендую! © chaneuphoria / Reddit

Обожаю играть с парнем в эту игру! На ферме мы отлично дополняем друг друга: он мастерски ловит рыбу, а я, честно, в этом полный ноль. Вместе мы берем задания с доски объявлений, выполняем их вдвоем и зарабатываем больше денег. Это невероятно весело! © goddes54 / Reddit

We Were Here Series

Представьте: вы с напарником заблудились в Антарктике и оказались в заброшенном замке Касл-Рок. Вы в разных комнатах, и связь только через рацию. Чтобы выбраться, нужно решать головоломки, используя подсказки друг друга. Главная идея игры — взаимодействие. Один объясняет, другой выполняет, и без четкой коммуникации не обойтись. Вы не видите, что происходит на другой стороне, поэтому важны подробные описания, умение слушать и терпение. Для реализма попробуйте общаться только через внутриигровую рацию. Ее шумы и обрывки слов усиливают напряжение. We Were Here — отличный тест на общение, логику и командную работу. Эта игра напоминает: иногда достаточно одного голоса, чтобы выбраться из любой передряги. В эту игру мне понравилось играть с другом. Но уверен, что с девушкой было бы еще веселее! Головоломки в ней непростые и требуют постоянного общения: «Что ты видишь?» или «Какие это цвета и числа?». Мы отлично повеселились, особенно когда что-то шло не так, и всё приходилось начинать заново. Головоломки здесь действительно оригинальные и нелинейные, а третья часть стала моей любимой. © Le_jacob / Reddit

Trine Series

Если вы мечтали оказаться в сказке, Trine подарит такую возможность. Это история о героях, связанных волшебным артефактом, которые отправляются спасать разрушенное королевство. Сюжет напоминает детскую сказку: простой, но невероятно очаровательный. Атмосферу дополняет рассказчик с голосом доброго дедушки. Геймплей строится на взаимодействии трех героев: волшебник перемещает объекты магией, воровка использует лук и крюк, а рыцарь сражается врукопашную. Только совместными усилиями можно решить головоломки и пройти испытания. Кстати, Trine — это целая серия, и вышло уже пять игр. На месяц развлечения вам хватит точно!

Lovers in a Dangerous Spacetime

Представьте: вы с напарником управляете космическим кораблем! Lovers in a Dangerous Spacetime — яркий неоновый шутер, который проверит вашу командную работу и выдержку в галактическом хаосе. На корабле несколько станций: оружейная, машинное отделение с двигателем и щиты. Чтобы справляться с атаками врагов и управлять полетом, нужно слаженно перемещаться между ними. Каждый уровень — это борьба с силами «антилюбви» и спасение забавных космозайцев и других существ. Игра радует системой апгрейдов: собирайте кристаллы и улучшайте станции, добавляя, например, лазеры или усиленные щиты. Lovers in a Dangerous Spacetime — динамичная и сложная игра, идеально подходящая для проверки навыков взаимодействия. Зовите напарника и спасайте галактику! Моя девушка никогда не интересовалась видеоиграми. Ей нравилось смотреть, как я играю в Overwatch, но на этом все заканчивалось. А тут я предложил попробовать Lovers in a Dangerous Spacetime, которая оказалась идеальной для новичка. Уровень сложности совершенно не напрягал, а управление — всего один джойстик и две кнопки — оказалось очень удобным. На удивление, девушка была в полном восторге, и теперь мы играем вместе. © noteandcolor / Reddit

Don’t Starve Together

Don’t Starve Together — игра на выживание в мрачном и таинственном мире, где каждый шаг требует осторожности. Стройте убежища, находите ресурсы, создавайте инструменты и добывайте еду. Многие задачи требуют смекалки — от сбора ингредиентов для костра до избегания встреч с опасными существами. Уникальная рисованная графика и атмосферная музыка делают игру легко узнаваемой. Каждый день — борьба за жизнь, а ночь — настоящее испытание. Если вы хотите игру, которая пугает, захватывает и учит работать в команде, Don’t Starve Together — отличный выбор. Главное правило — не голодайте. Ну и, конечно, не забывайте про монстров! Сначала я боялась, когда парень предложил мне поиграть. Но спустя какое-то время начала получать огромное удовольствие! И это так приятно, что он нашел игру, в которой мы можем проводить время вместе! Иногда мне бывает неловко, потому что я часто попадаю в неприятности и порчу всё, но он всегда поддерживает меня, и мы снова смеемся. © hephainstion / Reddit

Я играю с парнем на компьютере, и у нас уже сложилась своя идеальная система. Он любит приключения и редко думает о еде, а я остаюсь на ферме, готовлю тефтели и слежу, чтобы наш кроличий фарш не пропал. Конечно, иногда я начинаю раздражаться, беру командование на себя... А потом мы смеемся над моими деспотичными замашками! Через несколько дней он переезжает ко мне, и мы оба с нетерпением ждем, чтобы снова сесть за игру. Он всегда выбирает Вуди, я — Вайнону. На нашем любимом сервере мы уже на четвертом году: каждую зиму я шью парные меховые наушники, а он заготавливает дрова и вызывает древних гигантов, чтобы защитить нас от Оленеклыка. © LisbonMoon / Reddit

Valheim

Если хотите проверить отношения на прочность, отправляйтесь в Valheim. В этой игре в стилистике викингов вы вместе построите убежище, сразитесь с боссами и исследуете огромный случайно сгенерированный мир. Каждое задание — совместное приключение. Пока один добывает руду, другой строит дом или готовит еду для путешествия. В битвах важно распределить роли: кто отвлекает врага, а кто атакует. Морозные горы и опасные болота потребуют не только стратегии, но и поддержки. Каждая победа — общее достижение, а переправа через бурное море на собственноручно построенном драккаре запомнится надолго. Valheim — идеальный шанс стать викингами, которым не страшны ни трудности, ни опасности. Когда мы с мужем начали исследовать этот мир, было ощущение, будто мы отправились в реальное приключение. А ведь известно, что совместные открытия повышают уровень окситоцина — «гормона любви», который укрепляет связь между людьми. Но иногда эта игра становится настоящим испытанием для отношений. Например, он кричит: «У меня закончились стрелы! Их слишком много! Отступаем!», а я упрямо отвечаю: «Нет! Я справлюсь!». Вместо того чтобы отступить, муж бросается обратно в бой. Valheim тут же сообщает ему: «Вы погибли». Через несколько секунд я побеждаю всех врагов и, конечно, спрашиваю: «Почему ты не убежал?» Его ответ? «Я спать». Мы до сих пор обожаем играть вместе, но иногда создаем свои отдельные миры. Это весело, но все равно — ничто не сравнится с радостью открывать что-то новое вдвоем. Да здравствует окситоцин и совместные победы! © parseczero / Reddit

Когда мы начали играть, у моей девушки было 700 часов в игре, а у меня всего 80. Теперь мы наиграли вместе уже около 300 часов, и это все еще приносит огромное удовольствие. Я сражаюсь с врагами, а она строит. Моя задача — собирать все ресурсы, которые ей нужны для ее потрясающих проектов. Ее навыки в строительстве просто фантастические, и я даже не могу понять, как она создает такие вещи. Иногда мы устраиваем романтические морские приключения на лодке, которые обычно заканчиваются полным провалом. После этого восстанавливаем снаряжение, смеемся над нашими неудачами и продолжаем играть. Здесь можно найти занятие для каждого, даже если ваши стили игры совсем разные. Главное — не спешить и наслаждаться процессом. И не забудьте выделить время на что-то весёлое и глупое, например, постройку горок для лодок и разведение дружелюбных локсиков или создание огромной свинофермы. Это стоит того, обещаю! © Nukemi / Reddit

Borderlands 1, 2 & 3

Серия Borderlands — это шутеры с ролевыми элементами, который идеально подходит для совместного прохождения. Вместе с напарником вы отправитесь в экспедицию по планете Пандоре — миру, полному опасностей и тайн. Каждое путешествие здесь уникально. В одной сессии вы можете наткнуться на секретную локацию, а в другой — обнаружить редкую находку, о которой даже не подозревали. Мир Borderlands буквально нашпигован сюрпризами. Кооперативный режим создан для настоящей командной работы. Один отвлекает врагов, другой решает головоломку, а потом вы вместе делите добычу и продумываете стратегию для следующего этапа. Здесь вы не просто напарники, а настоящая команда, готовая к любым испытаниям. Моя девушка, которая раньше вообще не играла в видеоигры, теперь вместе со мной проходит Borderlands: The Pre-Sequel. Она никогда особо не увлекалась играми, и я долго искал что-то, что нас обоих увлечет. Несколько вечеров назад мы начали, и она так втянулась, что уже расспрашивает, похожи ли другие игры серии на эту, и предложила попробовать их следующими. Похоже, совместный локальный кооператив в Borderlands 3 уже не за горами! © Unknown author / Reddit

Я — заядлый геймер, а моя невеста совсем не увлекалась играми, пока за пять лет наших отношений мне не удалось ее заинтересовать. Все началось с Diablo 3. Я сильно упростил для нее управление и механику, пока она не втянулась. Потом мы весело проводили время за Overcooked, а недавно я предложил ей Borderlands, назвав ее «шутером в стиле Diablo». Сначала было сложно, но позже она разобралась и начала получать удовольствие, выбрав Зеро, несмотря на мой совет начать с более простого героя. Теперь я в восторге, что она втянулась, и с нетерпением жду продолжения нашего прохождения! © notlikeontv / Reddit

A Way Out

A Way Out — это интерактивный фильм, где вы с партнером становитесь частью захватывающего побега из тюрьмы. История о Лео и Винсенте, заключенных, которые должны сотрудничать и доверять друг другу, напоминает фильм «План побега». Каждая сцена требует взаимодействия: один отвлекает охранника, другой добывает ключи. Сюжет игры трогает глубиной историй героев, их прошлого и мотивов, а финал способен растрогать до слез. Ищете игру для ярких совместных эмоций? A Way Out объединяет и проверяет ваш дуэт на прочность. Моя жена не геймер абсолютно, она может играть только короткими сессиями, но ей это действительно нравится. Недавно мы играли в A Way Out и наконец сбежали из тюрьмы. Она буквально паниковала, боясь, что нас поймают, и позже призналась, что испытала настоящий стресс. Я рассмеялся и сказал: «Ну, в этом-то и весь смысл игры!». © davidoftheyear / Reddit

Until Dawn

В центре сюжета Until Dawn — восемь молодых людей на уединенной горе Блэквуд. Их цель — дожить до рассвета, но каждый выбор может стать фатальным. Игра использует систему «эффекта бабочки»: даже мелочи, вроде ответа на звонок, могут привести к трагедии. Разработчики убрали возможность отката сохранений. Каждое решение остается с вами до конца, добавляя напряжения и реалистичности. Until Dawn подойдет паре, которая хочет не только пощекотать нервы, но и проверить, насколько они могут доверять друг другу в критической ситуации. Готовы ли вы вместе принимать решения, от которых зависит все? Моя девушка просто одержима Until Dawn. Она прошла его уже, наверное, раз 15 за последние пару месяцев и не может остановиться. Каждый раз у нее в голове складывается новый сюжет. Это ее любимая игра всех времен, и она отказывается играть во что-то другое, если оно не похоже на Until Dawn. © dudeksa42 / Reddit

Until Dawn всегда была для меня игрой для двоих. Сначала её показал мне друг, а потом, уже в начале отношений, я познакомила с ней своего парня. Он сначала скептически говорил, что игра не заслуживает внимания. Но мы все же сели поиграть — и за одну ночь потратили около 12 часов, чтобы пройти всю игру (я принимала решения за женщин, он — за мужчин). А на следующий день мы снова ее начали, чтобы попытаться спасти всех. Теперь эта игра стала одной из его любимых. Он проходил её снова и снова, а теперь ещё и цитирует её на каждом шагу. Это лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни. Он стал идеальным примером того, что я ожидаю от людей, когда рассказываю им о чем-то любимом. © allyychild / Reddit

Portal 2

Portal 2 — эталон кооперативных головоломок. Если вы не знакомы с серией, начните с первой части: она предлагает простую, но гениальную механику — переносное устройство, создающее два связанных портала, через которые можно мгновенно перемещаться самому или перемещать предметы. А Portal 2 добавила кооперативный режим для двух игроков. Вы играете за роботов Атласа и P-body, которые решают сложные задачи. Один направляет энергетический луч, другой использует мост из света для перемещения. Такие испытания требуют четкого взаимодействия. Все это под комментарии саркастичной GLaDOS которая добавляет юмора и превращает игру в шоу подколов,что добавляет процессу юмора и эмоциональной вовлеченности. И все же именно такие моменты делают игру еще более запоминающейся.

«Наконец-то показал своей девушке, которая вообще не играет в игры, Portal. Она уже несколько часов не отходит от экрана. Не могу дождаться, когда расскажу ей, что есть еще и продолжение»