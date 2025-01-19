13 человек, чьи имена мы знаем по известным брендам

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался продукцией марки Philips или наслаждался продукцией от Danone. Однако далеко не все знают, как выглядят люди, в честь которых назвали эти бренды.

Вадим Дымов — «Дымов»

Марка «Дымов» была создана в 2001 году Вадимом Засыпкиным. Изначально бренд носил вымышленную фамилию, но предприниматель так впечатлился успехом своей компании, что решил поменять свою фамилию и стать Дымовым. В начале пути предприятие терпело убытки, но позднее стало одним из крупнейших комбинатов по производству мясных изделий.

Мерседес — Mercedes

Марка Mercedes была зарегистрирована предпринимателем Эмилем Еллинеком. Он назвал ее в честь своей дочери Мерседес, чье имя в переводе с испанского означает «милосердие». В 1902 году Эмиль на Парижской автомобильной выставке даже вывесил ее большую фотографию, а в 1903 взял себе двойную фамилию Еллинек-Мерседес. Сама Мерседес никогда не разделяла страсть отца к автомобилям и никогда ими не владела. Она умерла от рака костей в 1929 году в возрасте 39 лет.

Энне Бурда - Burda

Издательство Burda, которое знают во всем мире, берет свои истоки с небольшой типографии. Ее основал в 1903 году Франц Бурда-старший, однако предприятие не имело большого успеха. В 1931 году Франц женился на Энне, которая после свадьбы взяла фамилию супруга. Спустя 18 лет она открыла издательство Burda, ориентированное на женщин, которые, несмотря на бедность, хотели бы выглядеть элегантно. Она же создала журнала Burda Fashion, который существует и сегодня. Энне скончалась в 2005 году, ей было 96 лет.

Жерар Филипс — Philips

Компания Philips была основана в 1891 году Жераром Филипсом при финансовой поддержке его отца Фредерика. Изначально под этой маркой выпускали лишь электрические лампы. Постепенно компания расширила производство, включив в него выпуск бытовой техники, электробритв, телевизоров, аудиокассет и компакт-дисков - кстати, последние два изобретения были придуманы именно в Philips. Сейчас под этой маркой активно выпускается и медицинское оборудование.

Майкл Маркс — Marks & Spencer

Сегодня Marks & Spencer - крупнейший британский производитель одежды. Создатель этого бренда Майкл Маркс поначалу продавал булавки и другую мелочевку. Позднее познакомился с Томасом Спенсером. Мужчины решили создать совместный бизнес. Их дело начало идти в гору и в 1884 году на свет появился Marks & Spencer. В 1905 году скончался Спенсер, а спустя 2 года и Маркс. В 1916 году за руль управления компанией встал сын Майкла Маркса Саймон, который и превратил детище своего отца в настоящую розничную империю.

Жак Куртен-Кларанс — Clarins

Жак Куртен основал косметическую марку Clarins в 1954 году, будучи студентом медицинского университета. Он дал ей имя героя, которого когда-то играл в школьной пьесе, ну а затем модифицировал свою фамилию, став Жаком Куртеном-Кларансом. Основатель бренда всегда пользовался только собственными косметическими средствами, благодаря которым выглядел гораздо моложе своих лет. Жак Куртен-Кларанс скончался в 2007 году, ему было 85 лет. Сейчас компанией Clarins занимаются его сыновья — Кристиан и Оливье.

Даниэль Карассо — Danone

В 1919 году Исаак Карассо начал продавать йогурты, зарегистрировав их под маркой Danone. Так он ласково называл своего сына Даниэля. Наследник продолжил дело отца и вывел бизнес на мировой уровень. Он практически до конца своей жизни участвовал в деятельности компании и в начале 2009 года посетил праздничные мероприятия, посвященные 90-летию бренда. Даниэль Карассо скончался в мае 2009 года в своем доме в Париже. Ему было 103 года.

Эсте Лаудер — Estée Lauder

Бренд Estée Lauder был основан Эсте Лаудер и ее супругом Джозефом. Поначалу под этой маркой выпускалось лишь 4 продукта, однако вскоре линейку расширили. Сейчас Estée Lauder знают во всем мире. Интересно, что в детстве Эсте мечтала стать актрисой. Позднее подросшая девочка начала помогать своему дяде химику, который занимался производством и продажей косметической продукции. Видимо тогда у нее и появилось желание связать свою жизнь с созданием косметики. Лаудер прожила долгую жизнь, она скончалась в 2004 году в возрасте 95 лет.

Бобби Браун — Bobbi Brown

Будущая основательница одноименного бренда Бобби Браун занялась профессиональным макияжем в 1980 году. Она стала известна благодаря своему неповторимому стилю мейкапа, который включал в себя умеренные и естественные тона, хотя в то время были широко распространены яркие оттенки. В 1991 году Браун запустила собственный бренд, который практически сразу же обрел популярность и существует по сей день.

Вернер фон Сименс — Siemens

1847 год принято считать годом рождения бренда Siemens. Тогда Вернер фон Сименс вместе с Иоганном Гальске основали телеграфно-строительную фирму Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske, занимавшуюся электротелеграфией, работами в области оптики и точной механики, созданием медицинских приборов. Со временем название компании сократилось до одного слова, под которым ее знают и сегодня.

Кинг Кэмп Жиллетт — Gillette

Бренд Gillette был создан Кингом Кэмпом Жиллеттом в 1902 году. Под этой маркой он начал продавать безопасные и усовершенствованные бритвы, которые стоили довольно дорого, но, тем не менее, были популярны. Сегодня под брендом Gillette продаются не только бритвенные системы и станки для мужчин, но такие же аксессуары и для женщин.

Эрих Краузе — Erich Krause

Продукция под брендом Erich Krause выпускается с 1996 года. Бренд был создан бизнесменом Дмитрием Белоглазовым. Он назван в честь немецкого художника Эриха Краузе, творившего в первой половине XX века. Сегодня Erich Krause считается одной из самых популярных марок канцелярских товаров.

Елена Геринас — «Аленка»

Шоколад «Аленка» начали выпускать в 1965 году. Изначально его планировали назвать «Аленушка» и в качестве оформления обертки хотели использовать одноименную картину Виктора Васнецова. Однако идею не поддержали из-за того, что девочку с этого полотна посчитали уж очень грустной. Тогда решили назвать шоколад «Аленка». Так ласково называли Елен, да и в то время это было самое популярное женское имя. Оставался вопрос с оформлением обертки. Руководство фабрики разместило объявление в газете, в котором призвало присылать фотографии маленьких девочек, а победительницу пообещали разместить на обертку. Победу одержал фотограф Александр Геринас, который отправил снимок своей восьмимесячной дочери Елены Геринас. Художник-дизайнер фабрики слегка подкорректировал снимок, сделав глаза девочки голубыми, вместо карих, щеки более румяными, а губы более пухлыми. Сегодня Елена работает фармацевтом, замужем, у нее двое взрослых детей.