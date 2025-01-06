Посмотрите, как на самом деле выглядели ученые, о которых сняли популярные фильмы
Многие актеры и актрисы примеряли на себя роли ученых. Так, Розамунд Пайк в «Опасном элементе» стала Марией Склодовской-Кюри, а Эдди Редмэйн, блистательно сыграл Стивена Хокинга в ленте «Вселенная Хокинга». Осталось только посмотреть на то, как же на самом деле выглядели реальные ученые.
1. Зигмунд Фрейд — Вигго Мортенсен в фильме «Опасный метод». В жизни не угадаешь!
2. Карл Густав Юнг — Майкл Фассбендер в фильме «Опасный метод». Как две капли воды!
А если бы Мортенсен надел очки, то тоже стал бы как две капли воды?
Потому что кроме очков и усов, ничего похожего😏
3. Мария Склодовская-Кюри — Розамунд Пайк в фильме «Опасный элемент». Есть сходство!
4. Низе да Сильвейра — Глория Пирес в фильме «Низе да Сильвейра: Сеньора образов»
Сложно сравнивать и видеть похожесть в фотографиях людей разного возраста. И снятых с разных ракурсов.
5. Гипатия — Рэйчел Вайс в фильме «Агора»
Нa фреске рыжеволосая девушка с маленьким носиком и миниатюрным ртом. Нельзя было найти более похожую актрису? Или для фильма это несущественный момент? Даже близко не похожа Рэйчел Вайс нa оригинал. Да ещё с такими широкими современными бровями!
6. Никола Тесла — Итан Хоук в фильме «Тесла»
7. Томас Эдисон — Бенедикт Камбербэтч в фильме «Война токов».
8. Чарльз Дарвин — Пол Беттани в фильме «Происхождение»
9. Сриниваса Рамануджан — Дев Патель в фильме «Человек, который познал бесконечность»
10. Стивен Хокинг — Эдди Редмэйн в фильме «Вселенная Стивена Хокинга»
11. Бэзил Браун — Рэйф Файнс в фильме «Раскопки»
Рейф Файнс это всегда хорошо, даже если бы он играл английскую королеву.
12. Нильс Бор — Стивен Ри в фильме «Копенгаген»
13. Вернер Гейзенберг — Дэниэл Крэйг в фильме «Копенгаген»
14. Джеймс Мюррей — Мэл Гибсон в фильме «Игры разумов»
15. Джеймс Глейшер — Эдди Редмэйн в фильме «Аэронавты». Попробуй догадайся!
16. Джон Форбс Нэш — Рассел Кроу в фильме «Игры разума». Весьма отдаленное сходство
17. Роберт Оппенгеймер — Киллиан Мерфи в фильме «Оппенгеймер». Реально похож!
Нередко, создавая свои литературные произведения, писатели вдохновляются реальными людьми. Так, например, прототипом Северуса Снегга в саге о Гарри Поттере стал учитель химии Джоан Роулинг — Джон Неттлшип, а прототипом Ретта Батлера в «Унесенных ветром» стал на тот момент бывший супруг Маргарет Митчелл — Беррьен Киннард Апшоу.
Комментарии
Реально похожего актёра и не надо, главное передать манеры, поведение. А внешнее сходство - приятный бонус.
Похожи лиш типажи, особенного сходства нет, но это абсолютно не главное, главное- актерская и режиссерская работа. ставлю плюс статье за интересную тему+ перечень хороших фильмов.
Я папрашу...
According to this hulu's series, This is Count Rostov, Russia, during the reign of Catherine The Great. Как вам князь Ростов?