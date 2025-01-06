Посмотрите, как на самом деле выглядели ученые, о которых сняли популярные фильмы

Кино
22 часа назад

Многие актеры и актрисы примеряли на себя роли ученых. Так, Розамунд Пайк в «Опасном элементе» стала Марией Склодовской-Кюри, а Эдди Редмэйн, блистательно сыграл Стивена Хокинга в ленте «Вселенная Хокинга». Осталось только посмотреть на то, как же на самом деле выглядели реальные ученые.

1. Зигмунд Фрейд — Вигго Мортенсен в фильме «Опасный метод». В жизни не угадаешь!

Svetlana
22 часа назад

Ну так возраст! Может, Фрейд так и выглядел, когда был помоложе.

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2. Карл Густав Юнг — Майкл Фассбендер в фильме «Опасный метод». Как две капли воды!

G F
18 часов назад

А если бы Мортенсен надел очки, то тоже стал бы как две капли воды?
Потому что кроме очков и усов, ничего похожего😏

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3. Мария Склодовская-Кюри — Розамунд Пайк в фильме «Опасный элемент». Есть сходство!

4. Низе да Сильвейра — Глория Пирес в фильме «Низе да Сильвейра: Сеньора образов»

Светлана БМВ
16 часов назад

Сложно сравнивать и видеть похожесть в фотографиях людей разного возраста. И снятых с разных ракурсов.

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5. Гипатия — Рэйчел Вайс в фильме «Агора»

Светлана БМВ
16 часов назад

Нa фреске рыжеволосая девушка с маленьким носиком и миниатюрным ртом. Нельзя было найти более похожую актрису? Или для фильма это несущественный момент? Даже близко не похожа Рэйчел Вайс нa оригинал. Да ещё с такими широкими современными бровями!

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6. Никола Тесла — Итан Хоук в фильме «Тесла»

7. Томас Эдисон — Бенедикт Камбербэтч в фильме «Война токов».

8. Чарльз Дарвин — Пол Беттани в фильме «Происхождение»

9. Сриниваса Рамануджан — Дев Патель в фильме «Человек, который познал бесконечность»

10. Стивен Хокинг — Эдди Редмэйн в фильме «Вселенная Стивена Хокинга»

11. Бэзил Браун — Рэйф Файнс в фильме «Раскопки»

Inspiration
14 часов назад

Рейф Файнс это всегда хорошо, даже если бы он играл английскую королеву.

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12. Нильс Бор — Стивен Ри в фильме «Копенгаген»

13. Вернер Гейзенберг — Дэниэл Крэйг в фильме «Копенгаген»

14. Джеймс Мюррей — Мэл Гибсон в фильме «Игры разумов»

15. Джеймс Глейшер — Эдди Редмэйн в фильме «Аэронавты». Попробуй догадайся!

16. Джон Форбс Нэш — Рассел Кроу в фильме «Игры разума». Весьма отдаленное сходство

17. Роберт Оппенгеймер — Киллиан Мерфи в фильме «Оппенгеймер». Реально похож!

Нередко, создавая свои литературные произведения, писатели вдохновляются реальными людьми. Так, например, прототипом Северуса Снегга в саге о Гарри Поттере стал учитель химии Джоан Роулинг — Джон Неттлшип, а прототипом Ретта Батлера в «Унесенных ветром» стал на тот момент бывший супруг Маргарет Митчелл — Беррьен Киннард Апшоу.

Фото на превью A Beautiful Mind / Universal Pictures, Anonymous / Wikimedia Commons, A Dangerous Method / Recorded Picture Company, Unknown author / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Svetlana
22 часа назад

Реально похожего актёра и не надо, главное передать манеры, поведение. А внешнее сходство - приятный бонус.

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Ио
19 часов назад

Похожи лиш типажи, особенного сходства нет, но это абсолютно не главное, главное- актерская и режиссерская работа. ставлю плюс статье за интересную тему+ перечень хороших фильмов.

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Конфуз
19 часов назад

Я папрашу...
According to this hulu's series, This is Count Rostov, Russia, during the reign of Catherine The Great. Как вам князь Ростов?

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