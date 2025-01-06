Посмотрите, как на самом деле выглядели ученые, о которых сняли популярные фильмы

Многие актеры и актрисы примеряли на себя роли ученых. Так, Розамунд Пайк в «Опасном элементе» стала Марией Склодовской-Кюри, а Эдди Редмэйн, блистательно сыграл Стивена Хокинга в ленте «Вселенная Хокинга». Осталось только посмотреть на то, как же на самом деле выглядели реальные ученые.

1. Зигмунд Фрейд — Вигго Мортенсен в фильме «Опасный метод». В жизни не угадаешь!

2. Карл Густав Юнг — Майкл Фассбендер в фильме «Опасный метод». Как две капли воды!

3. Мария Склодовская-Кюри — Розамунд Пайк в фильме «Опасный элемент». Есть сходство!

4. Низе да Сильвейра — Глория Пирес в фильме «Низе да Сильвейра: Сеньора образов»

5. Гипатия — Рэйчел Вайс в фильме «Агора»

6. Никола Тесла — Итан Хоук в фильме «Тесла»

7. Томас Эдисон — Бенедикт Камбербэтч в фильме «Война токов».

8. Чарльз Дарвин — Пол Беттани в фильме «Происхождение»

9. Сриниваса Рамануджан — Дев Патель в фильме «Человек, который познал бесконечность»

10. Стивен Хокинг — Эдди Редмэйн в фильме «Вселенная Стивена Хокинга»

11. Бэзил Браун — Рэйф Файнс в фильме «Раскопки»

12. Нильс Бор — Стивен Ри в фильме «Копенгаген»

13. Вернер Гейзенберг — Дэниэл Крэйг в фильме «Копенгаген»

14. Джеймс Мюррей — Мэл Гибсон в фильме «Игры разумов»

15. Джеймс Глейшер — Эдди Редмэйн в фильме «Аэронавты». Попробуй догадайся!

16. Джон Форбс Нэш — Рассел Кроу в фильме «Игры разума». Весьма отдаленное сходство

17. Роберт Оппенгеймер — Киллиан Мерфи в фильме «Оппенгеймер». Реально похож!