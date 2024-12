10 реальных людей, которые вдохновили писателей на создание известных литературных персонажей

Джон Неттлшип — Северус Снегг в саге о Гарри Поттере Джоан Роулинг

Маргарита Наваррская — Маргарита Наваррская в романе Александра Дюма «Королева Марго»

Джозеф Белл — Шерлок Холмс в произведениях о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла

Алиса Лидделл — Алиса в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»

Георг III — Георг III в серии романов о Бриджертонах Джулии Куинн

Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен — Барон Мюнхгаузен в романе Готфрида Августа Бюргера и Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»

Нора Джойс — Молли Блум в романе Джеймса Джойса «Улисс»

Джон Элвис — Эбенезер Скрудж в рассказе Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе»

Уильям Хенли — Джон Сильвер в романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров Сокровищ»

Ретт Батлер — Беррьен Киннард Апшоу в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»

Фото на превью Gone with the Wind / MGM