10 реальных людей, которые вдохновили писателей на создание известных литературных персонажей

Частенько, создавая образ того или иного персонажа, писатели вдохновлялись реальными людьми. Так, например, не все знают, что прототип Шерлока Холмса — хирург и преподаватель медицинской школы Джозеф Белл, а образ Эбенезера Скруджа был списан Чарльзом Диккенсом с большого скряги Джона Элвиса.

Джон Неттлшип — Северус Снегг в саге о Гарри Поттере Джоан Роулинг

Прототипом Северуса Снегга стал учитель химии Джоан Роулинг — Джон Неттлшип. Сам Джон понял это, когда однажды к нему в дверь постучались и спросили не он ли тот самый преподаватель зельеварения из «Гарри Поттера». Поначалу учитель был не очень доволен таким сравнением, но потом привык. Как-то он признавался: «Многие из моих бывших учеников, смотря на Снегга, видят меня, они так и говорят, что, мол, мы видели вас в фильме. Но я смеюсь над этим. Считаю, что Алан Рикман в роли Северуса идеален, да и дамы считают, что он хорош. Это его и спасает».

Маргарита Наваррская — Маргарита Наваррская в романе Александра Дюма «Королева Марго»

Главная героиня романа «Королева Марго» — реально существовавшая историческая личность. Маргарита Наваррская в совершенстве владела навыками дипломатического искусства и была большой любительницей литературы. Она оставила после себя впечатляющее литературное наследие, в частности собрание из 72 новелл «Гептамерон». Один из современников королевы вспоминал о ней так: «Она была очень доброй, нежной, любезной, милосердной и дружелюбной ко всем».

Джозеф Белл — Шерлок Холмс в произведениях о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла

Создавая образ Шерлока Холмса, Артур Конан Дойл вдохновлялся хирургом и преподавателем медицинской школы Джозефом Беллом, который и считается прототипом литературного сыщика. Сам писатель одно время был помощником Белла. Доктор знал, что стал прототипом Холмса. По некоторым данным, Белл даже принимал участие в реальных расследованиях. Он всегда подчеркивал важность пристального наблюдения за пациентами, ведь это помогало ему в дальнейшей постановке диагноза. Иногда он выбирал незнакомца и, наблюдая за ним, делал выводы о роде его занятий и о предпочтениях. Эти бесценные навыки сделали Джозефа пионером в области судебной медицины.

Алиса Лидделл — Алиса в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»

Как-то на лодочной прогулке 10-летняя Алиса Лидделл попросила своего попутчика Чарльза Доджсона придумать сказку, чтобы развлечь себя и двух сестер. Он на ходу начал сочинять историю о том, как девочка Алиса попала в кроличью нору. Лидделл попросила Чарльза записать этот рассказ для нее, спустя 2 года он предоставил девочке рукопись, которую написал под псевдонимом Льюис Кэрролл. По некоторым данным, быть Алисой из сказки для нее было чем-то вроде бремени. И когда Кэрролл добился известности, как автор «Алисы в Стране Чудес», истинная Алиса всячески избегала внимания общественности.

Георг III — Георг III в серии романов о Бриджертонах Джулии Куинн

На страницах романов о Бриджертонах читатели встречают реального короля Великобритании Георга III — супруга королевы Шарлотты. В отличие от своего деда Георга II этот король никогда не заводил любовниц, а вполне себе был счастлив в браке с законной супругой. Их безмятежная совместная жизнь длилась ровно до того момента, как у Георга диагностировали психическое расстройство. Под конец жизни у него развилось слабоумие, он полностью ослеп и практически потерял слух. Состояние короля было настолько удручающим, что он даже был не в состоянии осознать, что его жена скончалась. Георг III умер спустя год после кончины жены.

Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен — Барон Мюнхгаузен в романе Готфрида Августа Бюргера и Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»

Барон Мюнхгаузен слыл большой знаменитостью в немецких аристократических кругах. Прежде всего, он был знаменит невероятными рассказами о своей карьере. Услышав некоторые из них, Распе адаптировал их в литературную форму и анонимно выпускал сначала в английских журналах, а потом уже и в виде книги. Книгу перевели на ряд языков, включая немецкий, версию которого расширил поэт Бюргер. Ознакомившись с книгой, реальный Мюнхгаузен был в ярости от того, как его изобразили, пригрозив издателю судебным процессом. Так что, вероятно, опасаясь судебного преследования, Распе никогда не признавал своего авторства, которое было установлено за ним лишь посмертно.

Нора Джойс — Молли Блум в романе Джеймса Джойса «Улисс»

Главной вдохновительницей образа Молли Блум была супруга Джеймса Джойса — Нора. Действие романа разворачивается 16 июня 1904 года — именно тогда состоялось первое свидание Джойса с будущей женой. Интересно, что самой Норе роман мужа не понравился. Некоторые исследователи считают, что вторым источником вдохновения для писателя при создании образа Молли была Амалия Поппер, которой Джойс преподавал английский язык. Впоследствии она же стала первым переводчиком произведений Джеймса Джойса на итальянский язык и автором его первой биографии.

Джон Элвис — Эбенезер Скрудж в рассказе Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе»

Прототипом Эбенезера Скруджа стал Джонс Элвис, который слыл большим скрягой. Чтобы сэкономить на свечах, он ложился спать сразу же с наступлением темноты. Элвис носил настолько потрепанную одежду, что многие принимали его за нищего и клали ему в руку монеты. Если шел дождь, он все равно шел пешком, а не ехал в экипаже, а придя домой, так и сидел в мокрой одежде, экономя огонь на ее сушке. Также он не покупал новую еду, пока не доедал старую, даже если она уже давно была испорчена и покрыта плесенью. Однажды к нему приехал близкий родственник. Элвис поселил его в спальне с протекающей крышей. Гость едва нашел местечко, чтобы оставаться сухим во время сна. Сообщив хозяину дома об этом обстоятельстве, родственник услышал в ответ: «О да! Это прекрасный уголок под дождем!»

Уильям Хенли — Джон Сильвер в романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров Сокровищ»

Источником вдохновения Роберта Льюиса Стивенсона при создании образа Джона Сильвера стал поэт Уильям Хенли. С 12 лет он болел туберкулезом кости, что в конечном итоге привело к ампутации левой ноги до колена. В одном из своих писем к Хенли Стивенсон писал: «Признаюсь, именно зрелище твоей увечной мощи и властности породило Джона Сильвера... Этот персонаж, способный повелевать и устрашать одним лишь звуком своего голоса, обязан своим появлением именно тебе».

Ретт Батлер — Беррьен Киннард Апшоу в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»

Прототипом Ретта Батлера стал первый муж Маргарет Митчелл. Друзья Беррьена Киннарда Апшоу называли его просто Ред. Многие отмечали его скверный характер, так что человеком он был непростым. Апшоу слыл настоящим красавцем, умел красиво ухаживать за женщинами. Так, под обаяние этого мужчины попала и Митчелл, которая впоследствии вышла за него замуж. Однако брак продлился недолго — пара развелась спустя 2 года. Через год писательницы вышла замуж за Джона Марша, который был шафером на ее первой свадьбе.