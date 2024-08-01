14 человек, которые своим умом и сообразительностью разят наповал

Был такой старый анекдот про китайца, который купил ларек, где торговали всякой мелочью. Повадились к нему люди - спрашивать, нет ли ксерокса. Предыдущие владельцы ларька обклеивали окна и стены объявлениями о том, что ксерокса нет и не будет. Китаец же не стал разочаровывать людей и поставил в ларек ксерокс. Через полгода ларек превратился в центр цифровых услуг, рядом китаец открыл закусочную.