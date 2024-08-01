14 человек, которые своим умом и сообразительностью разят наповал
Остроумие и находчивость — лучший способ борьбы с чем угодно в этой жизни. Преподаватель пытается завалить на экзамене, соседи вконец обнаглели, малоприятный незнакомец на улице пытается завязать разговор — герои сегодняшней статьи не растерялись и всех переиграли.
- Мне теща как то пожаловалась, что соседи ей могут и после 10-11 вечера постучать в дверь, и в 4 утра — соль там попросить или еще какую мелочь. Они давно на пенсии, но, в отличие от тещи, не работают. Сколько она им ни объясняла, не понимают, что в любое время ломиться к соседям не нужно. Ну и остался я в ее квартире на ночь, а в 2 ночи стал стучать в дверь к этим соседям. Говорю: «Здравствуйте, я ваш новый сосед! Мне сказали, к вам можно в любое время обращаться, так вот, нет ли у вас ТВ-программы? У меня бессонница, скучно». Больше в тещину дверь никто не стучал. © kamidc / Pikabu
- Занималась я когда-то в секции легкой атлетики. Помимо тренировок с серьезной нагрузкой были у нас и просто кроссовые — бежишь километров 8-10, то прибавляя, то снижая темп. Бегать по кругу на стадионе совсем не интересно, поэтому мы с ребятами разнообразили маршруты, как могли, и бегали по набережной. В один из таких забегов пацаны оторвались от нас, девчонок, их уже было не видно на дорожке. А поперек нее вываливается нам навстречу из кустов дяденька с распростертыми объятиями. «О! Девчонки! Куда путь держим?» — и, зараза, не обогнуть его. Даже если одна удерет, другим точно не прорваться. И его дружки куражатся: «А давайте к нам, посидим!» Тут я у одного мужика на руке замечаю татуировку «Миша». И говорю: «Здравствуйте, дядя Миша! Привет вам от отца». То, что промелькнуло у него на лице, никакими словами не опишешь. Он будто, пардон, до туалета не добежал. Мы побежали дальше, а эти типы остались гадать, кто мой отец. © uitslipochtli / Pikabu
- Снимала я квартиру с тремя соседками — каждая в своей комнате, общались мы редко. И все бы ничего, но жили там две подружки, назовем их Карина и Вика. И вот Вика была редкостной хрюшкой: она могла забыть одежду в стиралке на несколько дней, ее посуда стояла в раковине неделями. А Карина мне в групповом чате часто писала: «Девочки сказали, посуда в раковине — не их, так что помой ты, будь любезна». То есть Вике было проще оболгать меня, чем навести порядок. Но да фиг с ними, я все равно на днях собиралась съезжать и к тому моменту почти все свои вещи упаковала. А потом грянул гром: Карина накатала целую «простыню» в наш общий чат — возмущалась, как ее достал бардак, который я развела. Ну а я что, я не стала ничего доказывать, сказала только, что ей повезло и я все равно съезжаю. И она такая: «Вот и забирай все свои вещи и до свидания». А теперь внимание: большинство вещей общего пользования в квартиру купила я. Ведра для мусора, Wi-Fi роутер, большой стеллаж... Вот этот стеллаж наверняка стал самой большой потерей для них, потому что он весь был забит их вещами, моего там почти ничего не было. Короче, я все это добро со стеллажа убрала — вещи заняли все столы в кухне и еще журнальный столик в гостиной, — и съехала наутро со своими вещами. Потом вижу в нашем чате сообщение от Вики: «Wi-Fi не работает», ну и потом я покинула чат. Интересно, как скоро до Карины дошло, что бардак разводила не я? © 6cheddar6 / Reddit
- Это когда еще жили с родителями, мама попросила нас навести порядок перед приходом гостей. А сестра сказала маме, что весь бардак якобы развел я, мне и убирать. А я взял и проверил. Там только пара вещей действительно были моими, все остальное разбросала сестра. Ну я и убрал свои вещи, а все остальное «мое» взял и отнес на мусорку. И буквально через пару минут сестра начинает орать, что кто-то выбросил все ее вещи. ©
Goateed_Chocolate / Reddit
- Очередь в кассе в супермаркете. Стоят друг за другом пожилой мужчина, мать с сорванцом лет 7−8, и тихий, невзрачный молодой человек.
В какой-то момент пацан начинает специально наступать на ногу пожилому мужчине. Он поворачивается к его матери:
— Скажите сыну, чтобы прекратил наступать мне на ноги.
Мать, даже не поворачивая голову на голос, отвечает:
— Я своего сына воспитываю без авторитарного давления!
А мальчик все продолжает наступать на ногу старику. Вдруг невзрачный молодой человек достает из своей корзинки банку с медом, открывает ее и опрокидывает на голову мамаше оболтуса. И заявляет:
— Я тоже воспитан без авторитарного давления. © Rliethnam / Pikabu
Старая байка про автобус и грязные ботинки эволюционировала в случай с мёдом.
- Лет 7 назад устанавливали мы в городе памятник, заказали для него несколько мраморных табличек. Первую из них привезли ко мне на работу, а памятник ставили в пригороде. Ну, пришлось везти на маршрутке. Сел на ближнее к двери одиночное сиденье, ничего умнее не придумал, чем поставить табличку ребром на колени, обхватив руками, чтоб не откололось ничего на ухабах. Плита где-то 60 на 40, толщиной сантиметра 3, весом немалым — неудобно, давит, но как-нибудь довезу. И тут на остановке заходит она — женщина средних лет. Сразу уставилась на меня и завела монолог о невоспитанности мужчин, которые посмели сидеть в присутствии стоящих дам. Громко, в грубой и местами нецензурной форме. И я ей говорю:
— Могу уступить вам место, если подержите за меня пакет. Правда, он тяжелый.
— Легко!
— Ну смотрите, я предупреждал.
Когда она с победным видом уселась на кресло, я опустил ей табличку на колени. Представьте себе выражение лица человека, который проваливается в выгребную яму, зацепившись зубами за доску в полу... Но обратного пути нет, сама напросилась и согласилась, все слышали. Всю дорогу она пыталась во мне прожечь взглядом дыру, периодически кряхтя и охая, а ехидно улыбался теперь уже я. За пару остановок от конечной дама вышла, тихо ругаясь. А я надеюсь, что эта поездка хоть чему-то ее научила. © DetiZhrutKota / Pikabu
- Живу с девушкой уже полгода. Каждый раз, когда мы ссоримся, в ванне появляется паук. Моя девушка прощает мне все грехи и соглашается со мной во всем, только бы я убрал его. Но она даже не догадывается, что все это время это был один и тот же паук. Мой паук, который живет у меня в гараже. © KusniMoi*** / Pikabu
- Вчера взял каршеринг, подхожу к машине, а приложение упорно пишет: «Подойдите ближе». Я уже чуть ли не на капот сел — и ничего. Звоню в техподдержку, мужик на той стороне полчаса мялся, а потом выдает: «Значит, давайте сделаем так: во-первых, включите на телефоне авиа-режим». Я как дурак включаю и, разумеется, связь с ним прерывается. Я аж офигел от его находчивости. Перезваниваю в техподдержку, а там уже другой сотрудник трубку берет и все по новой. Но как же он грамотно меня слил! Веселее бы бы только, если бы он сказал: «Сначала положите трубку». © creyz / Pikabu
- Сева, одногруппник, совершенно не умел рисовать. Если про людей, у которых нет музыкального слуха, говорят, что медведь им на ухо наступил, то у Севы медведь сплясал на руках. Квадраты у него были похожими на круги, а круги — на треугольники. И все бы ничего, если бы он не учился на физмате, где без рисунков никак. Он договорился с одногруппником: тот делал ему рисунки, а Сева решал ему задачи. Некоторое время это помогало, пока не наступил черный день — день сдачи экзамена по оптике, где рисунки в каждом билете. Когда Сева вышел из кабинета, где сдавали экзамен, все бросились к нему:
— Ну что? Как сдал?
— До сих пор не могу поверить, но сдал на отлично!
— А как же рисунки? Неужели нарисовал?
— Да нет, конечно. Просто когда препод спросил про них, я как можно небрежнее сказал: «Мы с вами профессионалы и понимаем, что это элементарно. Зачем впустую тратить драгоценное время экзамена? Давайте я вам словами все расскажу!» Не знаю, почему, но он со мной согласился, а результат вы знаете. © smile2 / Pikabu
- Наш офис находится на оживленном перекрестке. Метров через десять в переулке находится фирма, которая занимается ксерокопированием. Они установили штендер с надписью «Ксерокопия здесь!» и стрелкой в сторону переулка. Все бы ничего, но штендер установлен прямо напротив нашей двери, и их клиенты ходят к нам. Вежливо перенаправляли их — все равно ходят. Повесили на дверях «Здесь не ксерокопируют» — ходят. Дописали к надписи на двери, куда надо идти с точностью до метра — ходят. В конце концов мы пошли к соседям с просьбой переставить штендер к соседнему столбу. Получили отказ в грубой нецензурной форме: у соседнего столба, расположенного в двух метрах, якобы более низкая проходимость. И мы обиделись. Табличку с нашей двери сняли, и теперь каждому, кто заходит с просьбой отксерить, радостно киваем и ведем к офисному копиру. Цену за услугу берем ровно ту, что указана на штендере; деньги же, полученные за такую «шабашку», в конце каждого месяца прогуливаем всем офисом — за здоровье злобных соседей. © TorkHots / Pikabu
- В школе девчонки повадились зеркало целовать накрашенными губами. Уборщица каждый вечер следы от помады вытирает, а на следующий день все повторяется. Так директор собрала девчонок в туалете, позвала уборщицу и попросила показать, как трудно зеркало оттирать. А уборщица берет тряпку, в унитаз макает и протирает зеркало. Короче, никто больше зеркало не целовал. © Рассказано / VK
Был такой старый анекдот про китайца, который купил ларек, где торговали всякой мелочью. Повадились к нему люди - спрашивать, нет ли ксерокса. Предыдущие владельцы ларька обклеивали окна и стены объявлениями о том, что ксерокса нет и не будет. Китаец же не стал разочаровывать людей и поставил в ларек ксерокс. Через полгода ларек превратился в центр цифровых услуг, рядом китаец открыл закусочную.
- Мой сын достал меня фразами в духе: «Зачем учиться, ведь Билл Гейтс так и не получил высшего образования, зато миллиардер» или «Стив Джобс тоже не учился в универе!». Однажды я не выдержал и принес сыну в комнату разобранный системный блок от компа, отрубил в квартире Wi-Fi и сказал: «Если соберешь без поиска в интернете системник так, чтобы он работал, то можешь спокойно забирать документы из универа». Через два часа подошел ко мне с просьбой: «Пап, включи Wi-Fi, мне курсач надо готовить». © Рассказано / VK
- Стою на балконе, любуюсь закатом. Во дворе компания подростков тусуется на лавочке: девчонки жеманничают, а пацаны перед ними выделываются, чуть ли на голове не стоят. Обычные брачные игрища, как у канареек. И тут мимо идет парень, по возрасту уже ближе к дяде, чем к парню. Тащит с собой пакет, набитый бананами. Один из подростков, видимо, знакомый с этим парнем, решил козырнуть перед остальными.
— Здорово, Дим! — и тянет руку для рукопожатия.
— Здорово-здорово, — отвечает ему парень.
Мальчишка все не успокаивается:
— Куда тебе столько бананов? Обезьян, что ли, кормить?
Тут компания подростков начинает противно хихикать и отпускать комментарии, для чего, по их мнению, может понадобиться столько бананов.
А парень даже в лице не поменялся, просто невозмутимо ответил:
— Угадал!
Запустил свободную руку в пакет, вытащил оттуда банан и со словами «Кушать подано!» кинул его притихшим подросткам. © MihZlobin / Pikabu
Про студента как-то не поняла. У меня дить в 9 классе уже с открытыми глазами может собрать системник и с помощью флешки (без доступа в нет) скомпилить линуксовую ОС Убунту. А тут студент, и явно не художки...
- В школе, где я преподавал, жестко требовали, чтобы учительский состав одевался согласно дресс-коду. Нам, мужчинам, нужно было носить рубашки с длинным рукавом и классические брюки, а на ноги — туфли или ботинки. Никаких джинсов с кроссовками. Однако в трудовом договоре у нас было прописано, что дресс-код может быть смягчен по состоянию здоровья. И однажды я пришел вести уроки в кроссовках — мы с женой накануне переезжали, и у меня жутко устали ноги. Решил, это тянет на уважительную причину, но не тут-то было. Начальство вынесло мне письменный выговор, даже не спросив, почему я в кроссовках. Ладно, думаю. Хотите ботинки — получите ботинки. Зашел я на сайт магазина неформальной одежды и купил там самые вычурные, экстравагантные рокерские ботинки, которые только смог найти, на платформе, с цепями и заклепками. Ну и пришел в них на работу на следующий день. Носил я их на уроки 4 дня, а потом меня поймал директор и возмутился: «Это что такое?» Ну а я ему: «А это ботинки, все по дресс-коду». Он мне раз — и в тот же день еще один письменный выговор, где говорилось, что я специально веду себя непрофессионально и, если это повторится, мне грозит штраф и увольнение. Ну а я что, я позвонил в профсоюз, где дело быстренько решилось в мою пользу, так как я действительно носил ботинки. Плюс я еще сказал, что не пошел бы на это, если бы мне разрешили носить кроссовки с больными ногами. В профсоюзе мне сказали, что могу обуваться как хочу. Короче говоря, я носил кроссовки каждый день до конца учебного года, и больше никаких проблем не возникало. А круче всего то, что моему примеру последовали еще несколько человек, и к тому моменту, как я все же уволился, нас уже было с десяток таких «бунтарей», пренебрегающих обувным дресс-кодом. © ExeTheHero / Reddit
Оставить остроумный комментарий под постом в сети — такое же искусство, как лихо отбрить зарвавшихся хамов. Люди из этой статьи этим искусством овладели в совершенстве.
Комментарии
Вижy бaяны бaянистые - стaвлю диз. Истopия с жвaчкой нa лбy, эвoлюциoнировaвшая в грязныe бoтинки, тепeрь стaла мёдoм, но бaяном быть нe пepесталa. И нe тoлько oна oдна.
“Если соберешь без поиска в интернете системник так, чтобы он работал…»
Дитятко до того дня только ноуты/моноблоки неразборные видел, штоле?