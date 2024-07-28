15 комментариев от тех, кто как ляпнет, так все вокруг и полягут от хохота

А что, у меня после окончания клубной карты тоже несколько месяцев был перерыв до лета. Потому что машины у меня нет, а таскать хотя бы и не очень далеко, но по снегу тяжёлую сумку, рискуя с ней упасть, да ну его на фиг. Поэтому я и абонемент взяла на летний сезон, что во время лета езжу на байке. Кинула сумку на багажник, 10-15 минут, и я там. Красота. И таскать на себе ничего не нужно.