15 комментариев от тех, кто как ляпнет, так все вокруг и полягут от хохота

Народное творчество
1 час назад

Все любят остроумных людей, и если уж они чего напишут в интернете, их меткие фразочки и ехидные реплики точно не останутся незамеченными. О чем бы эти шутники не высказались — о птичках ли, о наглой ли свекрови — гарантированно зайдутся от смеха все вокруг. Почитайте только.

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Конфуз
1 час назад

Ну а как сама бы реагировала, если б ее муж дурой разок назвал?

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Niki SS
39 минут назад

Сначало нужно убедится, что никто не наблюдает и нет камер. Потом уже можно нести домой. А то ещё посадят, за присвоение чужого имущества

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11.

Анастасия Чухарева
17 минут назад

А что, у меня после окончания клубной карты тоже несколько месяцев был перерыв до лета. Потому что машины у меня нет, а таскать хотя бы и не очень далеко, но по снегу тяжёлую сумку, рискуя с ней упасть, да ну его на фиг. Поэтому я и абонемент взяла на летний сезон, что во время лета езжу на байке. Кинула сумку на багажник, 10-15 минут, и я там. Красота. И таскать на себе ничего не нужно.

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Для создания этого материала был использован источник: Dr.Harvster / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Naotmash / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Dudami / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Lurklion / Pikabu

А вот и еще несколько статей с комментариями, которые способны сделать ваш день ярче:

Комментарии

Уведомления
Mirasun
20 минут назад

На работе сказала, что в следующем году в сентябре хочу поехать на Сахалин.
- Ты же на Кубу через 5 лет хотела!
- Хотеть я могу, что угодно

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