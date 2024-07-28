15 комментариев от тех, кто как ляпнет, так все вокруг и полягут от хохота
Все любят остроумных людей, и если уж они чего напишут в интернете, их меткие фразочки и ехидные реплики точно не останутся незамеченными. О чем бы эти шутники не высказались — о птичках ли, о наглой ли свекрови — гарантированно зайдутся от смеха все вокруг. Почитайте только.
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Это точно, одну девушку с таким списком достоинств он будет до глубокой старости искать.
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Сначало нужно убедится, что никто не наблюдает и нет камер. Потом уже можно нести домой. А то ещё посадят, за присвоение чужого имущества
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А что, у меня после окончания клубной карты тоже несколько месяцев был перерыв до лета. Потому что машины у меня нет, а таскать хотя бы и не очень далеко, но по снегу тяжёлую сумку, рискуя с ней упасть, да ну его на фиг. Поэтому я и абонемент взяла на летний сезон, что во время лета езжу на байке. Кинула сумку на багажник, 10-15 минут, и я там. Красота. И таскать на себе ничего не нужно.
Для создания этого материала был использован источник: Dr.Harvster / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Naotmash / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Dudami / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Lurklion / Pikabu
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Комментарии
На работе сказала, что в следующем году в сентябре хочу поехать на Сахалин.
- Ты же на Кубу через 5 лет хотела!
- Хотеть я могу, что угодно