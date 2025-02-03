14 девушек, которые сами для себя стали визажистами и похвастались результатом

Фотоподборки
19 часов назад

Декоративная косметика похожа на палитру художника. С ее помощью можно не только сделать яркие акценты на лице, но и создать настоящий шедевр, глядя на который окружающие будут ахать от восторга. Девушки из нашей подборки овладели эти искусством в такой мере, что их навыки нанесения мейкапа заслуживают высшей оценки публики.

«Хотела чтобы глаза сияли оттенками голубого»

«Вот так я баловалась с подводкой»

Светлана БМВ
16 часов назад

Издалека выглядит как будто кровяные ранки над веками. Но улыбка и молодость всё ставят нa свои места.

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«Я сама сделала свадебный макияж, прическу и нарисовала узоры хной на руках себе и мужу»

Hangover Unicorn
15 часов назад

Яркая девушка! Такой можно и чорные брови, и ресницы-хлопай-взлетай, и ногти-вамп. Не выглядит ту мач

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«Я обожаю День всех влюбленных и поэтому поводу придумала себе макияж»

Nati Ja
18 часов назад

Уважаемая Алёна Г.! Что же Вы не редактируете тексты? Поэтому и по этому (поводу) - совершенно разные вещи.

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«Я пока только учусь наносить макияж и мне очень понравилось подбирать цвета в зависимости от наряда»

«А я сама себя накрасила на свадьбу. Целый месяц репетировала и тащусь от результата»

«Один глаз накрасила в гламурном стиле, а второй оставила без макияжа»


«Я просто одержима современным макияжем глаз»

«Мне потребовалось несколько лет практики, чтобы добиться идеального макияжа глаз, который я делаю сегодня»

«Наконец-то вернулась к креативному макияжу, захотелось попробовать что-то абстрактное»

«Решила воссоздать образ модели Влады Росляковой»

«Я без ума от смелых идей для макияжа»

«Так хочется побольше ярких образов в новом году!»

«Денег на свадьбу было мало, поэтому макияж я делала сама. Самое страшное было сотворить эти ресницы и ничего не испортить»

Понравилась подборка? Мы припасли для вас еще несколько похожих:

Фото на превью sarcastic_*** / Reddit

Комментарии

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Ио
17 часов назад

зачем показывать nA всеобщее обозрение заведомо нелепые и неэстетичные попытки, это как-то негуманно. одно дело когда люди сами это выложили, но тут вроде как сайт про эстетику ,красоту . И исправьте уже недоразумение с предлогом "NA"😅

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