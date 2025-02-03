14 девушек, которые сами для себя стали визажистами и похвастались результатом

Декоративная косметика похожа на палитру художника. С ее помощью можно не только сделать яркие акценты на лице, но и создать настоящий шедевр, глядя на который окружающие будут ахать от восторга. Девушки из нашей подборки овладели эти искусством в такой мере, что их навыки нанесения мейкапа заслуживают высшей оценки публики.

«Хотела чтобы глаза сияли оттенками голубого»

У тебя просто сумасшедшие глаза, вау! © MistakeSubject5875 / Reddit

«Вот так я баловалась с подводкой»

«Я сама сделала свадебный макияж, прическу и нарисовала узоры хной на руках себе и мужу»

«Я обожаю День всех влюбленных и поэтому поводу придумала себе макияж»

«Я пока только учусь наносить макияж и мне очень понравилось подбирать цвета в зависимости от наряда»

«А я сама себя накрасила на свадьбу. Целый месяц репетировала и тащусь от результата»

«Один глаз накрасила в гламурном стиле, а второй оставила без макияжа»

Обалдеть! Просто два разных человека. © leaveatrail / Reddit



«Я просто одержима современным макияжем глаз»

«Мне потребовалось несколько лет практики, чтобы добиться идеального макияжа глаз, который я делаю сегодня»

«Наконец-то вернулась к креативному макияжу, захотелось попробовать что-то абстрактное»

«Решила воссоздать образ модели Влады Росляковой»

«Я без ума от смелых идей для макияжа»

«Так хочется побольше ярких образов в новом году!»