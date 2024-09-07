15 человек, у которых первая любовь оставила воспоминания на всю жизнь

Ну, тут и гадалке не ходи. "Проснулась" у неё страсть и к хобби и к первой любви. Нужно разводиться сразу. Иначе, или она вернётся к бывшему любовнику, после удачного похода. Или, после неудачного, муж должен будет собирать её по частям, возить по больницам и т.д. Он же муж, не бросит жену-калеку.