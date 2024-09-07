Страшно даже представить, насколько низкой самооценкой надо обладать, чтобы влюбиться в безграмотного тракториста.
15 человек, у которых первая любовь оставила воспоминания на всю жизнь
Говорят, что первая любовь не забывается. У кого-то она была счастливой, у кого-то безответной, а иные и вовсе до сих пор вместе с тем, кого полюбили еще в школе. Пользователи сети поделились своими воспоминаниями о первой любви, и мы вместе с ними растрогались, чуть-чуть взгрустнули и снова улыбнулись.
- Со школы прошло 20 лет, и тут стучится ко мне в друзья одноклассник, предлагает попить кофе. Ну, думаю, чем тухнуть дома, пойду лучше выгуляю новое пальто. Встречаемся — одноклассник поседел, пополнел, заматерел. Начинает рассказывать, что у него успешный бизнес, несколько машин, квартир, работа на 3 города. На мой вопрос, зачем он вообще написал, слышу: «Понимаешь, я в школе тебя очень любил , но подойти к тебе боялся, аж коленки дрожали. А сейчас я вырос, добился всего и хочу сказать — теперь ты локти кусай! Я много занимался с психологом, и мой последний и главный гештальт это ты. Сейчас я тебе признался, когда уже разлюбил, теперь страдай ты». А я сижу и думаю: «А нафига мне эта информация?» © Fawkes1 / Pikabu
- В 15 лет влюбилась в троечника из деревни, который писал слова с жуткими ошибками и собирался учиться на тракториста. Я поделилась с ним мечтами о бизнесе, о путешествиях по всему свету; убедила его, что он может поступить в престижный вуз, стала готовить его к ЕГЭ по русскому. И вот после 11 класса он взял и поступил. Мы оба получили дипломы о высшем образовании. Теперь он — уверенный в себе, успешный мужчина, который меня обеспечивает. А ведь я с первого дня знакомства знала, что он такой. Вместе уже 8 лет. © Палата № 6 / VK
- Лет 12 мне было. На занятии в бассейне самая красивая девочка нашего класса утопила свои очки. И объявила, что поцелует того, кто их достанет. Никто из альфа-самцов не смог достать до дна. А я, пухляк, очки достал. Уже всплывая, я приготовил свои губы. Подаю ей очки, а она говорит, что они не ее. И уходит в раздевалку. Я снова нырять, но других очков на дне не было... © Fatherbig / Pikabu
- Ироничная судьба распорядилась так, что в соседях у меня оказался не кто иной, как моя первая любовь. Мы расстались очень некрасиво. Он позвал меня замуж, а я отказалась: меня ждала поездка за границу по работе, но он был против, и между перспективами и личной жизнью я выбрала первое. В итоге поездка сорвалась, меня на работе даже не повысили, вскоре вообще пришлось уйти оттуда. Прошло 8 лет, я так и не завела семью, с работой тоже не очень. Продали старую дедушкину квартиру, купили мне квартиру. И вот я вижу нового соседа — его. У меня однушка, у него трешка. Я живу одна, у него жена и сын, они счастливы. Вижу их едва ли не каждый день. Бывший здоровается со мной, как с обычной соседкой, не более того. А я чувствую себя дурой. © Подслушано / Ideer
- Умудрилась влюбиться по уши в «маменькиного сыночка». Любовь была взаимной и безумной — мы страдали, если не виделись несколько часов. Но меня ненавидела его мама. Говорила, что я страшная, что только денег от него хочу. Хотя он учился, а я работала, и основные расходы были на мне. Но мы пресекали ее возражения, нам было не до нее, у нас же любовь. И как-то парень мне обмолвился, что мама предложила ему сделку: мол, сына, бросай свою девку, я тебе новую машину куплю. Мы тогда поржали, но прошло какое-то время, и приходит мне от парня смс, мол, разлюбил, устал и все вот эти песни. Я плакала горючими слезами, пока не узнала, что мой бывший теперь обладатель новенькой машины. Смеюсь теперь над всем этим, а тогда было обидненько. © Bambadabam / Pikabu
- Муж всегда требует овации за подаренные мне цветы. Дарит огромные букеты роз. Я сперва радовалась, но тонко намекала, что люблю ромашки. Потом уже и прямо говорила. А ему будто все равно — каждый праздник дарит розы и ждет от меня восторга. А я молчу и вспоминаю моего университетского парня, который сразу запомнил, что я люблю ромашки. И раз в месяц, в день стипендии, он приносил их, каждый раз завернутые в разного цвета бумагу. Скучаю по тем временам, да и по тому парню, если честно. © Палата № 6 / VK
В последней истории нужно поговорить напрямую. Спросить, зачем он так делает, раз знает, что жена любит ромашки. В лоб. Сказать, что это неприятно.
- Родился долгожданный сын. Просил жену назвать его Сашкой, но та настаивала, что будет Артем. Смирился, подумал, какая разница, что за имя. А недавно на встрече выпускников моей жены встретил ее бывшего однокурсника. Никогда не видел у жены такого взгляда, полного какого-то восхищения, что ли. У меня словно что-то замкнуло в душе, аж голова закружилась. Оказалось, это ее первая любовь. Теперь я хоть знаю, почему у нас сын Артем. © Подслушано / Ideer
- Жена в прошлом была ярой альпинисткой. Она перестала этим увлекаться, когда как-то чуть не погибла, и познакомились мы уже после. А недавно ей написал ее бывший, первая любовь, с которым они вместе лазили по скалам и горам, и предложил отправиться вместе в новое приключение. Она мигом согласилась, даже не сказав мне о его предложении, поставила меня перед фактом, когда начала готовиться к поездке. Я понимаю, ее страсть к горам снова проснулась, но я к этому не готов. Я не ставил ей ультиматумов, просто сказал, что после ее возвращения мы разводимся. Я не предлагаю сидеть ей дома, наоборот, я за активный образ жизни, но и за безопасный. Теперь я бесчувственная сволочь, которая не может принять ее такой, какая она есть. © Подслушано / Ideer
Ну, тут и гадалке не ходи. "Проснулась" у неё страсть и к хобби и к первой любви. Нужно разводиться сразу. Иначе, или она вернётся к бывшему любовнику, после удачного похода. Или, после неудачного, муж должен будет собирать её по частям, возить по больницам и т.д. Он же муж, не бросит жену-калеку.
- Моя первая любовь назвал дочку в честь меня. Парадокс ситуации заключается в том, что он бросил меня ради матери этой девочки и исчез. А через много лет нашел меня в соцсетях и вот прямо осчастливил такой информацией. Прислал фото 16-летней дочери и сказал, что она такая же красивая, как я. Просто офигеть как трогательно. © Подслушано / Ideer
- Когда я учился в десятом классе, у нас появилась новенькая. Двухметрового роста. Весь класс общался своими маленькими компаниями, а новенькая все время была одна. И на 14 февраля она не получила ни одной валентинки. Причем она не была глупой или некрасивой — просто очень высокой. И мне так жаль ее стало, что после уроков я предложил проводить ее домой. Уже у порога она спросила, не хочу ли я вечером погулять. У меня были другие планы, но я их отложил. Гуляли мы до ночи, рассказывая смешные байки. Домой я уже вернулся другим человеком. Не мог заснуть — все думал о ней. Она оказалась вообще не такой, какой я привык видеть ее в школе. Веселая, с хорошим чувством юмора. Мы так много времени проводили вместе, что наши оценки поползли вниз. Как мы вообще смогли доучиться нормально в школе — тайна. После школы выбрали один университет, чтобы не расставаться. С тех пор прошло больше десяти лет. Вместе. Счастливы. © admin / y-story
Мои родственники, примерно, с такой разницей в росте. Тётя 180см, а дядя 160см. Жили вместе всю жизнь, сына родили. Дядя весёлый, балагур, а тётя серьёзная, но добрая. Наверное, он её своими шутками завоевал.
- Моя первая любовь случилась в мои 16 лет. Любила его безумно, как можно любить в столь юном возрасте. Взаимностью он мне не отвечал и надежд не давал. В 20 лет начала встречаться с будущим мужем, но вот уже на протяжении 12 лет я каждый год поздравляю ту свою любовь с днем рождения с одного и того же номера. Он не знает, кому номер принадлежит, иногда пишет с вопросами. А для меня это просто символично. © Подслушано / Ideer
- Написала мужу девушка, в которую он был безответно влюблен. Я спросила, о чем общаются, а муж мне переписку показал. Она пишет, якобы все это время его любила, предлагает пообщаться поближе. Про меня написала, что у меня двойной подбородок. Муж ей уже и отвечать перестал, а сегодня мне от нее пришло сообщение, что мой муж меня не любит и мне нужно уйти в сторону, чтобы не мешать их светлой и чистой любви. © admin / y-story
- Рассказала старшая сестра. В пятом классе в нее влюбился сосед по парте. А ей он совсем не нравился: он был рыжий, конопатый, высокого роста и крупный. Он после 8 класса ушел в ПТУ, а сестра после школы поступила в универ, где и познакомилась с будущим мужем. Уже с мужем она как-то пошла на концерт в парке, и в толпе увидела его — когда то влюбленного в нее соседа по парте. Он все тот же, рыжий, конопатый и здоровенный, смотрел на нее, открыв рот, с восхищением и печалью. Проходит еще много лет — сестра в поезде, едет с дочкой к маме. И садятся рядом с ними мужик с женой. Высокий, здоровый. Дочка болтает о своем, смеется, а мужик вдруг подскакивает, ударяется головой о верхнюю полку и говорит: «Это ж вы (называет сестру по имени и фамилии)?» Она удивилась, спрашивает, мол, а вы кто? Оказался он — сосед по парте. Сестра спрашивает: «Как же ты меня узнал?» А он глядит на нее и дочку так же, как тогда в парке, и отвечает: «По улыбке». © MamazlaR / Pikabu
- В 14 лет познакомилась в интернете с молодым человеком. Я в первый раз влюбилась. Этот человек понимал меня с полуслова, нам было так интересно вместе! Мы говорили о взглядах на мир, о детстве, о любви. Я чувствовала, что это мой родной человек. А потом у нас в квартире случился пожар, и мой компьютер сгорел. Нам потребовалось полгода, чтобы сделать ремонт, и только потом мы смогли купить мне компьютер. Близких друзей у меня не было, попросить кого-то пустить меня к себе, чтобы написать парню, я не могла. И вот через полгода я зашла в наш чат, а там много-много сообщений от него. И последнее: «Я больше не могу тебя ждать». И статус: «был в сети два месяца назад». Сколько бы я не писала, этот человек больше не заходил в сеть и не отвечал мне. Я не могла его найти, я знала только ник «Эдельвейс» и имя. Мне уже 28 лет, в моей жизни были отношения и даже развод. А я все также не могу забыть его. © Палата № 6 / VK
- Снится бывшая. Да не просто бывшая, а первая любовь. Мы расстались 10 лет назад, я повел себя как нехороший человек. Сожалею о своем поведении и о своих поступках, но чувства давно прошли, у меня уже есть жена. Но стабильно раз в квартал снится она. И сны всегда хорошие и добрые, просыпаюсь с улыбкой и теплыми воспоминаниями. Так вот, если ты это читаешь, то прекрати! Я знаю, что ты ведьма! © Палата № 6 / VK
А герои вот этой статьи о своей первой любви не просто вспоминают, они спустя годы ее увидели. Смотрите, что из этого вышло.
Комментарии
Пора устроить нам осенний бал,
Коль, снова "няшный" АДМЕ нас собрал.