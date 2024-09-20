15+ примеров того, что в Египте порой скучать не приходится

На первый взгляд может показаться, что путешествие в Египет подразумевает просто отдых на лежаках при отеле, но это совсем не так. Здесь можно не только насладиться теплым солнцем и золотыми песками, но и ощутить целую палитру ярких впечатлений и познакомиться с местной культурой.

А в конце статьи вы узнаете, как местные гиды креативят и любят свою работу.

Так выглядит ночной Каир

Чтобы перейти дорогу, нужно помахать водителям

В большинстве мест нет пешеходных переходов. И если вам понадобится перейти дорогу, то нужно выбрать наиболее безопасный участок и помахать водителям, чтобы они хоть немного снизили скорость.

В Каире из некоторых окон на веревках свисают корзины

Их используют в качестве примитивного лифта, с помощью которого доставщик может передать хлеб, рис, газеты и другие вещи. Это очень удобно, когда живешь на верхних этажах: не нужно лишний раз спускаться по лестнице или пользоваться шатким необслуживаемым лифтом.

Голубятни в виде глиняных башен с отверстиями

«Мой брат отправился в путешествие по Египту и увидел в музее мумии крокодилов»

«Забыла очки в своем номере. А когда вернулась, то увидела вот это»

Неожиданная встреча внутри одной из египетских пирамид

«Парень, которого я увидел на обочине шоссе»

Верблюд — лучший друг, и ему иногда не хватает воды из горба

Кстати, в другой статье мы рассказываем любопытные факты о гигиене в Древнем Египте.

«Гулял по Египту, встретил такой магазин»

Мужчина решил обуть свою собаку, чтобы защитить ее лапы от горячего тротуара

«На входе в аквапарк в Египте. Он действительно был не очень хорош»

«Моя жена стоит внутри храма в Луксоре»

Кошек в Египте любят до сих пор

После землетрясения, повредившего Колоссы Мемнона, расколотые статуи стали «петь» во время восхода солнца

«Когда начальник моего парня работал в Египте, для него сделали такой шлем»

Обычный день в Египте

Любитель птиц. Александрия, Египет

Бонус: Когда очень любишь свою работу

Ездили семьей в Египет. Взяли экскурсию на пирамиды, давно хотели. Утром все готовы. Выхожу первая, открываю дверь номера и как заору! Аж в глазах потемнело. Муж бегом

ко мне, а тут картина — я вцепилась в дверь, а снаружи стоит мужик весь обмотанный туалетной бумагой и говорит: «Доброе утро! Пора смотреть пирамиды». Оказывается, что это наш гид нарядился мумией и так эффектно встречает тех, кто на экскурсию едет. Муж поржал, а меня еще час трусило, пока ехали в автобусе.