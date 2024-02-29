15+ звезд и их подросших дочек, которые рядом выглядят совсем как сестры

Говорят, чужие дети растут очень быстро. И ведь это действительно так. Еще недавно мировые звезды первой величины щеголяли в интересном положении, а уже теперь их дети того и гляди начнут наступать на пятки знаменитым родителям.

Мы решили узнать, как сейчас выглядят дочки наших любимых звезд. И оказалось, что многие из них очень похожи на своих блистательных матерей.

Хайди Клум и ее дочь Лени

Робин Райт и ее дочь Дилан

AFP/EAST NEWS

Джулианна Мур и ее дочь Лив

Риз Уизерспун и ее дочь Ава

В этих платьях и с такими укладками она выглядят почти как двойняшки.

Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл

Мэгги Джилленхол и ее дочь Рамона

Vianney Le Caer/Invision/East News

Сальма Хайек и ее дочь Валентина

Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Кортни Кокс и ее дочь Коко

Тандиве Ньютон и ее дочь Нико

VALERIE MACON/AFP/East News

Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис

Matt Vinci/KCS/East News

Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя

Evan Agostini/Invision/East News

Ума Турман и Майя

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Кейт Уинслет и ее дочь Мия

Кристи Бринкли и ее дочь Сейлор

Quoin Pics/Everett Collection/East News

Лесли Манн и ее дочь Мод



Vianney Le Caer/Invision/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Кейт Бекинсейл и ее дочь Лили

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Invision/Invision/East News

Вера Вонг и ее дочери Сесилия и Жозефина

Вера Вонг выглядит очень моложаво. Когда она рядом с дочерьми, их можно принять за тройняшек.