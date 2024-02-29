15+ звезд и их подросших дочек, которые рядом выглядят совсем как сестры
Говорят, чужие дети растут очень быстро. И ведь это действительно так. Еще недавно мировые звезды первой величины щеголяли в интересном положении, а уже теперь их дети того и гляди начнут наступать на пятки знаменитым родителям.
Мы решили узнать, как сейчас выглядят дочки наших любимых звезд. И оказалось, что многие из них очень похожи на своих блистательных матерей.
Хайди Клум и ее дочь Лени
Робин Райт и ее дочь Дилан
Джулианна Мур и ее дочь Лив
Риз Уизерспун и ее дочь Ава
В этих платьях и с такими укладками она выглядят почти как двойняшки.
Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл
Мэгги Джилленхол и ее дочь Рамона
Сальма Хайек и ее дочь Валентина
Кортни Кокс и ее дочь Коко
Тандиве Ньютон и ее дочь Нико
Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис
Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя
Ума Турман и Майя
У Майи, кстати, очень приятный голос. Не великий, но нежный девичий. У нее есть очаровательные песни.
Кейт Уинслет и ее дочь Мия
Кристи Бринкли и ее дочь Сейлор
Лесли Манн и ее дочь Мод
Кейт Бекинсейл и ее дочь Лили
Вера Вонг и ее дочери Сесилия и Жозефина
Вера Вонг выглядит очень моложаво. Когда она рядом с дочерьми, их можно принять за тройняшек.
А если вы хотите узнать, как выглядят дети и внуки звезд, которые когда-то считались эталоном красоты, загляните в эту статью.
Ого, прям копия