Мы сравнили, как одни и те же наряды сидят на моделях и звездах с разными фигурами. И просто ахнули

Дизайн
1 час назад

Когда смотришь фото и видео с модных показов, одни наряды кажутся очень красивым, а другие — странными и несуразным. Но порой все оказывается наоборот. Неоднозначная вещь с подиума может круто смотреться в жизни, если ее по-другому обыграть, и наоборот, то, что казалось симпатичным на модели, может выглядеть странно на обычной фигуре.

Дакота Фэннинг в Fendi

x/Zeppelin Photo/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Элизабет Бэнкс в Jacquemus

VALERY HACHE/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Аня Тейлор-Джой в Maison Margiela

Zeppelin Photo/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Розамунд Пайк в Erdem

Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Hangover Unicorn
45 минут назад

Кажется, эти чорные клешни не пойдут никому. А у актрисы ещё лицо абсолютно не сочетается с розавеньким легкомысленным платьицем

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Дайан Крюгер в Givenchy

Showbit/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Марго Робби в Givenchy

Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News, Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Джои Кинг в Givenchy

Showbit/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Аня Тейлор-Джой в Fendi couture

x/Zeppelin Photo/East News

Флоренс Пью в Jean Paul Gaultier couture

x/Zeppelin Photo/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ребекка Холл в BODE

x/Zeppelin Photo/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
SomeOtherWomen
44 минуты назад

Если это надеть только для того, чтобы запомниться или выделиться, то тогда 5 из 5. В остальном, он не способен украсить даже безупречную фигуру

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Деми Мур в Dolce Gabbana

Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News
SomeOtherWomen
40 минут назад

Вроде бы ничего интересного. Да и платье само по себе можно было бы даже назвать вульгарным. Но как же в нем хороша Деми Мур!

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Эмили Блант в Schiaparelli

Zeppelin Photo/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Лана Кондор в Christian Siriano

x/Zeppelin Photo/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Lilith1313
1 час назад

Справа грудь сплющили сильно. Да и на гитару такая блестяшка ложится слишком дёшево. Слева лучше выглядит за счёт более утонченных форм

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Алисса Милано в Dolce Gabbana

EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News
Богиня ВДНХ
1 час назад

При всей моей любви к Алисе, в этом платье она похожа на бандершу. На модели оно выглядит гораздо элегантнее.

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Кайли Дженнер в Acne Studios

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Не стоит расстраиваться, если вам не подошло то, что сидит красиво на девушке-модели с подиума. Не может одинаково хорошо выглядеть одна и та же вещь абсолютно на всех. Одним идет oversize, другим — обтягивающие вещи, третьи спокойно носят и то, и другое. Это лишь доказывает то, что все мы разные и для каждой фигуры нужен свой подход.

Фото на превью EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Комментарии

Уведомления
Катюша Азаренко
1 час назад

Платье на "вешалке" и на живом человеке ВСЕГДА будет выглядеть по разному.
Спасибо Адме за то, что открыл нам такую очевидную вещь. :)))

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Поющий Енот
1 час назад

Свет, ракурс, аксессуары и прическа играют большую роль в восприятии образа. В нескольких случаях на моделях лучше не из-за фигуры, а из-за определенных дополнений - рыжие волосы, стоящие дыбом; кружевная вуаль; нежный свет, а не тот, который сделал платье Кайли унитазно-белым.

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Алена
50 минут назад

Как мне нравится Аня(которая Тейлор-Джой)! И все-то ей идет, и во всех нарядах хороша. Еще с "Ведьмы" ее заприметила, и в "Прошлой ночью в Сохо" не разочаровала. А в "Меню" ею можно просто наслаждаться.

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Jiàngzāi
28 минут назад

Редакция такая впечатлительная. Ахают, теряют дар речи (а ещё часто теряют тапки), чуть не падают, впадают в шок... Как вы на свете живёте с такой острой впечатлительностью, бедняжки...

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