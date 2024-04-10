Мы сравнили, как одни и те же наряды сидят на моделях и звездах с разными фигурами. И просто ахнули
Когда смотришь фото и видео с модных показов, одни наряды кажутся очень красивым, а другие — странными и несуразным. Но порой все оказывается наоборот. Неоднозначная вещь с подиума может круто смотреться в жизни, если ее по-другому обыграть, и наоборот, то, что казалось симпатичным на модели, может выглядеть странно на обычной фигуре.
Дакота Фэннинг в Fendi
Элизабет Бэнкс в Jacquemus
Аня Тейлор-Джой в Maison Margiela
Розамунд Пайк в Erdem
Кажется, эти чорные клешни не пойдут никому. А у актрисы ещё лицо абсолютно не сочетается с розавеньким легкомысленным платьицем
Дайан Крюгер в Givenchy
Марго Робби в Givenchy
Джои Кинг в Givenchy
Аня Тейлор-Джой в Fendi couture
Флоренс Пью в Jean Paul Gaultier couture
Ребекка Холл в BODE
Если это надеть только для того, чтобы запомниться или выделиться, то тогда 5 из 5. В остальном, он не способен украсить даже безупречную фигуру
Деми Мур в Dolce Gabbana
Вроде бы ничего интересного. Да и платье само по себе можно было бы даже назвать вульгарным. Но как же в нем хороша Деми Мур!
Эмили Блант в Schiaparelli
Лана Кондор в Christian Siriano
Ева Лонгория в Tamara Ralph
Справа грудь сплющили сильно. Да и на гитару такая блестяшка ложится слишком дёшево. Слева лучше выглядит за счёт более утонченных форм
Алисса Милано в Dolce Gabbana
При всей моей любви к Алисе, в этом платье она похожа на бандершу. На модели оно выглядит гораздо элегантнее.
Кайли Дженнер в Acne Studios
Не стоит расстраиваться, если вам не подошло то, что сидит красиво на девушке-модели с подиума. Не может одинаково хорошо выглядеть одна и та же вещь абсолютно на всех. Одним идет oversize, другим — обтягивающие вещи, третьи спокойно носят и то, и другое. Это лишь доказывает то, что все мы разные и для каждой фигуры нужен свой подход.
Комментарии
Платье на "вешалке" и на живом человеке ВСЕГДА будет выглядеть по разному.
Спасибо Адме за то, что открыл нам такую очевидную вещь. :)))
Свет, ракурс, аксессуары и прическа играют большую роль в восприятии образа. В нескольких случаях на моделях лучше не из-за фигуры, а из-за определенных дополнений - рыжие волосы, стоящие дыбом; кружевная вуаль; нежный свет, а не тот, который сделал платье Кайли унитазно-белым.
Как мне нравится Аня(которая Тейлор-Джой)! И все-то ей идет, и во всех нарядах хороша. Еще с "Ведьмы" ее заприметила, и в "Прошлой ночью в Сохо" не разочаровала. А в "Меню" ею можно просто наслаждаться.
Редакция такая впечатлительная. Ахают, теряют дар речи (а ещё часто теряют тапки), чуть не падают, впадают в шок... Как вы на свете живёте с такой острой впечатлительностью, бедняжки...