Мы сравнили, как одни и те же наряды сидят на моделях и звездах с разными фигурами. И просто ахнули

Когда смотришь фото и видео с модных показов, одни наряды кажутся очень красивым, а другие — странными и несуразным. Но порой все оказывается наоборот. Неоднозначная вещь с подиума может круто смотреться в жизни, если ее по-другому обыграть, и наоборот, то, что казалось симпатичным на модели , может выглядеть странно на обычной фигуре.

Дакота Фэннинг в Fendi

Элизабет Бэнкс в Jacquemus

Аня Тейлор-Джой в Maison Margiela

Розамунд Пайк в Erdem

Дайан Крюгер в Givenchy

Марго Робби в Givenchy

Джои Кинг в Givenchy

Аня Тейлор-Джой в Fendi couture

Флоренс Пью в Jean Paul Gaultier couture

Ребекка Холл в BODE

Если это надеть только для того, чтобы запомниться или выделиться, то тогда 5 из 5. В остальном, он не способен украсить даже безупречную фигуру

Деми Мур в Dolce Gabbana

Вроде бы ничего интересного. Да и платье само по себе можно было бы даже назвать вульгарным. Но как же в нем хороша Деми Мур!

Эмили Блант в Schiaparelli

Лана Кондор в Christian Siriano

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Алисса Милано в Dolce Gabbana

Кайли Дженнер в Acne Studios

Не стоит расстраиваться, если вам не подошло то, что сидит красиво на девушке-модели с подиума. Не может одинаково хорошо выглядеть одна и та же вещь абсолютно на всех. Одним идет oversize, другим — обтягивающие вещи, третьи спокойно носят и то, и другое. Это лишь доказывает то, что все мы разные и для каждой фигуры нужен свой подход.