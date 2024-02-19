18 нарядов от-кутюр, которые показали бодипозитивные модели, а знаменитости — выгуляли

Если еще пару-тройку десятилетий назад на подиумах царствовали девушки-тростинки, а моделей plus size можно было увидеть лишь на специализированных показах, то сейчас дела обстоят иначе. Именитые кутюрье нанимают манекенщиц разных форм и размеров, тем самым доказывая, что изысканная одежда — это не прерогатива миниатюрных девушек. А также звездные красотки с удовольствием примеряют наряды, представленные бодипозитивными моделями, и выглядят в них так же круто.