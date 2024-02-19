18 нарядов от-кутюр, которые показали бодипозитивные модели, а знаменитости — выгуляли
Если еще пару-тройку десятилетий назад на подиумах царствовали девушки-тростинки, а моделей plus size можно было увидеть лишь на специализированных показах, то сейчас дела обстоят иначе. Именитые кутюрье нанимают манекенщиц разных форм и размеров, тем самым доказывая, что изысканная одежда — это не прерогатива миниатюрных девушек. А также звездные красотки с удовольствием примеряют наряды, представленные бодипозитивными моделями, и выглядят в них так же круто.
Платье Lanvin — Нуми Рапас
Платье Valentino — Джулианна Мур
Платье Lanvin — Люси Лью
Платье Versace — Энн Хэтэуэй
Платье Valentino — Наоми Кэмпбелл
Костюм Christian Siriano — Рэйчел Броснахэн
Платье Christian Siriano — Дженнифер Кулидж
Платье Valentino — Майя Рудольф
Не знаю, сколько лет актрисе, но цвет платья из нее сделал бабушку(
Платье Valentino — Селена Гомес
Платье Erdem — Рут Уилсон
Блуза Coperni — Эйва Макс
На модели - просто уродство. А на Эйве - как на девице лёгкого поведения. Простите за грубость.
Платье Valentino — Никола Коклан
Ёёёёё! У этой дамы нет стилиста? Вот кого платье лет на 15 состарило )) Модели оно, впрочем, тоже не идет, этот кошмар на плюс сайз в принципе надевать нельзя, выглядит как пуховая перина )))
Платье Christian Siriano — Алисия Сильверстоун
Такое ощущение, что дизайнеры слепые.
На прямоугольную модель прямоугольное платье нанизать)
Платье Valentino — Габриэль Юнион
Платье Gucci — Хелена Бордон
Платье Christian Siriano — Шерил Ли Ральф
Костюм Valentino — Эйми Лу Вуд
Платье Fendi — Барбара Палвин
Также можно заглянуть и в эти статьи, чтобы сравнить, как одни и те же наряды выглядят на подиуме и в жизни:
Комментарии
При желании изуродовать любую можно: бодипозитивную или анорексивную. А желания, как мы видим в этой статье, много.
Какие страшные, тошнотворные тряпки. Чего стоит одна только необъятных размеров розовая простыня, в которой обе женщины выглядят как бабы на чайник.
Ну можно же создавать вещи которые действительно будут подходить молям плюс сайз, подчёркивая их достоинства. Но нет же надо выпячить "красоту", да посильнее, поярче....
Красота