18 нарядов от-кутюр, которые показали бодипозитивные модели, а знаменитости — выгуляли

Дизайн
6 часов назад

Если еще пару-тройку десятилетий назад на подиумах царствовали девушки-тростинки, а моделей plus size можно было увидеть лишь на специализированных показах, то сейчас дела обстоят иначе. Именитые кутюрье нанимают манекенщиц разных форм и размеров, тем самым доказывая, что изысканная одежда — это не прерогатива миниатюрных девушек. А также звездные красотки с удовольствием примеряют наряды, представленные бодипозитивными моделями, и выглядят в них так же круто.

Платье Lanvin — Нуми Рапас

x / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Valentino — Джулианна Мур

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Lanvin — Люси Лью

x / Avalon / Photoshot / East News, Alberto Pezzali / Invision / East News

Платье Versace — Энн Хэтэуэй

x / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Valentino — Наоми Кэмпбелл

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Костюм Christian Siriano — Рэйчел Броснахэн

Pacific Press / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Christian Siriano — Дженнифер Кулидж

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Valentino — Майя Рудольф

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Associated Press / East News

Платье Valentino — Селена Гомес

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News
Олеся
2 часа назад

Ну как бы Силена и не дюймовочка. Наряды практически одинаково смотрятся

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Платье Erdem — Рут Уилсон

Avalon / Photoshot / East News, © Doug Peters / Alamy Stock Photo

Блуза Coperni — Эйва Макс

_ / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Valentino — Никола Коклан

x / Avalon / Photoshot / East News, © Doug Peters / Alamy Stock Photo
КогдаУжеЛето
4 часа назад

Ёёёёё! У этой дамы нет стилиста? Вот кого платье лет на 15 состарило )) Модели оно, впрочем, тоже не идет, этот кошмар на плюс сайз в принципе надевать нельзя, выглядит как пуховая перина )))

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Платье Christian Siriano — Алисия Сильверстоун

Pacific Press / Sipa USA / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Платье Valentino — Габриэль Юнион

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Gucci — Хелена Бордон

Image Press Agency / Avalon / Photoshot / East News, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Платье Christian Siriano — Шерил Ли Ральф

Christian Siriano / PIXELFO / SIPA / Sipa Press / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Костюм Valentino — Эйми Лу Вуд

Ik Aldama / DPA / East News, ISABEL INFANTES / AFP / East News

Платье Fendi — Барбара Палвин

x / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Также можно заглянуть и в эти статьи, чтобы сравнить, как одни и те же наряды выглядят на подиуме и в жизни:

Фото на превью x / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
tama
4 часа назад

При желании изуродовать любую можно: бодипозитивную или анорексивную. А желания, как мы видим в этой статье, много.

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Поющий Енот
3 часа назад

Какие страшные, тошнотворные тряпки. Чего стоит одна только необъятных размеров розовая простыня, в которой обе женщины выглядят как бабы на чайник.

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Schneider
2 часа назад

эмм
што то некоторые звезды пободипозитивнее моделей будут

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Олеся
2 часа назад

Ну можно же создавать вещи которые действительно будут подходить молям плюс сайз, подчёркивая их достоинства. Но нет же надо выпячить "красоту", да посильнее, поярче....

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